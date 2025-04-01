تقنية Hypervisor والمحاكاة الافتراضية الغنية بالميزات الأمنية والقابلة للتوسع

استكشف وظائف z/VM 7.4 اقرأ ملخص المنتج

يُعَدّ IBM z/VM نظام تشغيل مزودًا بتقنية Hypervisor وتقنية المحاكاة الافتراضية الثرية بالميزات الأمنية والقابلة للتوسع والمصممة لتشغيل خوادم الضيف مثل أنظمة التشغيل الافتراضية Linux، وz/OS، وz/TPF، وكذلك تشغيل منصة Red Hat OpenShift على خوادم IBM Z وLinuxONE.

يقوم IBM z/VM بتشغيل مئات إلى آلاف خوادم الضيف على خادم IBM Z أو﻿IBM LinuxONE واحد بكفاءة كبيرة ومرونة عالية. ويدعم العديد من صور الأجهزة وبنيتها، وهو ما يبسط عمليات الترحيل، ويسهل عمليات انتقال التطبيقات، ويدمج الأنظمة في خادم واحد. يتفوق IBM z/VM في مشاركة موارد النظام بين الأجهزة الافتراضية، وهو ما يوفر قابلية التوسع والأمن والكفاءة بدرجة قصوى، وبالتالي يؤدي إلى توفير التكاليف ووضع أساس قوي للحوسبة المعرفية.

يوفر IBM z/VM ما يلي:

  • ﻿الأساس السحابي: استخدام الحوسبة السحابية المحلية في استراتيجية سحابية هجينة.
  • كفاءة تقنية المعلومات: توسيع نطاق الآلاف من أعباء عمل Linux والحاويات وتشغيلها بكفاءة.
  • التشغيل المستمر: المساعدة في ضمان التوفر المستمر مع عروض المرونة التي تقدمها IBM.
الموارد المميزة تنزيلات z/VM خدمة لنظام z/VM تحديثات التسليم المستمر لنظام z/VM
المزايا
صورة واحدة للأنظمة

يمكنك مشاركة الموارد والتنسيق فيما بينها ضمن صورة واحدة للأنظمة لتقليل حالات انقطاع الخدمة المخطط لها وموازنة أعباء العمل عبر أنظمة z/VM.

 نظرة عامة على ميزة Single System Image في z/VM
مجموعة أدوات الأداء

استفد من الإمكانات المحسنة لمراقبة بيانات الأداء، وإدارتها، وعرضها في أنظمة z/VM المتعددة. 

 مجموعة أدوات الأداء في z/VM
إدارة الدليل

يمكن إضافة البيانات إلى دليل مستخدم VM أو حذفها، أو تعديلها من خلال التحقق التلقائي من سلامة الأداء لتقليل الأخطاء. 

 IBM Directory Maintenance for z/VM
الموارد الأمنية

تعرَّف على آخر تحديثات الخدمة، والأخبار، والموارد، وأفضل الممارسات لحماية أنظمة z/VM والأنظمة الضيف. 

 موارد الأمن والسلامة في z/VM
مضخة بيانات الأداء

يمكنك استخراج بيانات الأداء في الوقت الفعلي وإرسالها إلى منتجات قابلية ملاحظة أداء المؤسسة لتصورها وتحليلها.

 مضخة بيانات أداء IBM z/VM
بدء استخدام Linux على IBM z/VM
كيفية نشر خوادم Linux على IBM z/VM احصل على إرشادات من الخبراء حول كيفية تكوين واستخدام وظائف وتسهيلات z/VM لنظام التشغيل Linux على IBM Z. اقرأ الدليل استكشف Linux on IBM Z
التفاصيل الفنية

استكشف المتطلبات العامة للأجهزة والتخزين والبرمجيات وغيرها من المتطلبات الفنية لتثبيت z/VM 7.4 وتشغيله.
استكشف كافة المعلومات الفنية
متطلبات الأجهزة

استكشف المتطلبات العامة للأجهزة والتخزين لتثبيت وتشغيل z/VM 7.4 وبعض ميزات z/VM الأخرى مع متطلبات أجهزة إضافية.

 متطلبات البرامج

استكشف البرامج المرخصة المطلوبة مسبقًا لـ z/VM 7.4 وبعض ميزات z/VM الأخرى مع متطلبات برامج إضافية.
الوظائف الإضافية

وظائف إضافية لإدارة الأنظمة

IBM Infrastructure Suite

يمكنك إدارة أنظمة z/VM وLinux باستخدام حل واحد متكامل.

 استكشف الوظيفة الإضافية

IBM Cloud Infrastructure Center

يُبسّط إدارة البنية التحتية لأجهزة Linux الافتراضية المستندة إلى z/VM. 

 استكشف الوظيفة الإضافية

IBM Operations Manager

أتمتة ومراقبة أنظمة z/VM والأجهزة الضيف عليها.

 استكشف الوظيفة الإضافية

IBM Tivoli OMEGAMON XE

عرض بيانات أداء النظام لإدارة البيئات المعقدة بفاعلية أكبر.

 استكشف الوظيفة الإضافية

وظائف إضافية للنسخ الاحتياطي والحماية

IBM Tape Manager for z/VM

إدارة أجهزة الأشرطة، وأحجام الأشرطة، وطلبات تثبيت الأشرطة، ومراقبتها، وحمايتها.

 استكشف الوظيفة الإضافية

IBM Backup وRestore Manager

يمكنك إنشاء نسخة احتياطية من الملفات والبيانات واستعادتها على أنظمة z/VM وصور أنظمة الأجهزة الضيف التي لا تستخدم z/VM. 

 استكشف الوظيفة الإضافية

المزيد من الوظائف الإضافية

المنتجات والميزات المرخصة ذات الصلة بنظام IBM z/VM وVM

تحقق من المنتجات، والأدوات، والتقنيات الأخرى المتعلقة بنظام z/VM. 

 اكتشف المزيد من الوظائف الإضافية

الموارد

احصل على إجابات للأسئلة الشائعة حول z/VM.

تصفح مكتبتنا لمعرفة الفصول التعليمية الافتراضية المسجَّلة. شاهد حسب الطلب أو نزّل الدروس لمشاهدتها لاحقًا.

يمكنك بناء المهارات والحصول على شارات وشهادة معتمدة من خلال حضور فصول تعليمية مخصصة حسب مستوى المهارة والدور الوظيفي.

الخطوات التالية

اكتشف السبب وراء كون IBM z/VM تقنية Hypervisor والمحاكاة الافتراضية الثرية بالميزات الأمنية والقابلة للتوسع. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

 استكشف التدريب
المزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق الدعم مكتبة المنتجات الأحداث الموارد الفنية بوابة الأفكار