يقوم IBM z/VM بتشغيل مئات إلى آلاف خوادم الضيف على خادم IBM Z أو﻿IBM LinuxONE واحد بكفاءة كبيرة ومرونة عالية. ويدعم العديد من صور الأجهزة وبنيتها، وهو ما يبسط عمليات الترحيل، ويسهل عمليات انتقال التطبيقات، ويدمج الأنظمة في خادم واحد. يتفوق IBM z/VM في مشاركة موارد النظام بين الأجهزة الافتراضية، وهو ما يوفر قابلية التوسع والأمن والكفاءة بدرجة قصوى، وبالتالي يؤدي إلى توفير التكاليف ووضع أساس قوي للحوسبة المعرفية.

يوفر IBM z/VM ما يلي: