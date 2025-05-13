تعد منصة Linux on IBM Z منصة حوسبة مؤسسية قوية تجمع بين مرونة نظام Linux مفتوح المصدر وأداء وموثوقية وأمان أنظمة الكمبيوتر المركزي التي لا مثيل لها من شركة IBM. حيث يُتيح ذلك للمؤسسات تشغيل أحدث التطبيقات وقواعد البيانات وأعباء العمل المعتمدة على الحاويات بكفاءة، مع تقليل بصمة تكنولوجيا المعلومات.