IBM LinuxONE 5

يجمع IBM LinuxONE Emperor 5 بين أعلى مستويات الأمن المؤسسي والأداء وقابلية التوسع للمؤسسات وأعباء عمل ®Linux والمصادر المفتوحة، ويشمل ذلك تطبيقات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي. مدعومًا بمعالج IBM Telum® II الذي يحتوي على وحدات تسريع متعددة مدمجة على الشريحة تعمل بالذكاء الاصطناعي، يتضمن LinuxONE 5 أيضًا حاويات سرية، وتوفّرًا عاليًا، واستدلالًا بالذكاء الاصطناعي على البيانات المتوفّرة في موقع واحد.
حماية البيانات في حالة السكون والنقل وأثناء الاستخدام. تأمين أعمالك الآن وفي المستقبل باستخدام التشفير المقاوم للحوسبة الكمية.
خفض التكاليف من خلال إعادة أحمال التشغيل إلى الحوسبة المحلية المُسرّعة المصممة لتحقيق التوفّر بنسبة %99.9999991.
انشر نماذج الذكاء الاصطناعي ووسّع نطاقها في بيئة السحابة الهجينة، متشاركة في مكان واحد للاستدلال بالبيانات والتطبيقات، مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
يقدم حلًا متكاملًا تمامًا من البرامج والأجهزة يُشكّل أساسًا لتشغيل أعباء العمل في بيئات السحابة الهجينة والبيئات متعددة السُحب.
يوفّر نظام تشغيل خادمي يتسم بموثوقية عالية، وقابلية توسّع، وأمن متقدّم، وقد صُمّم لدعم أعباء العمل المتعلقة بالمهام الحساسة.
يوفّر قابلية توسّع تقنية واقتصادية لمراكز البيانات والسحابة الهجينة، من خلال منصة مفتوحة المصدر مصمّمة لتحقيق الأداء والكفاءة.
تعمّق في التفاصيل وشاهد IBM LinuxONE Emperor 5 أثناء العمل من خلال جولة تفاعلية ثلاثية الأبعاد.
استكشف IBM® LinuxONE Redbooks للحصول على إرشادات الخبراء حول نشر LinuxONE وتحسينه وتأمينه من أجل أعباء العمل المؤسسية.
تعرّف على كيفية إسهام LinuxONE Emperor 5 في تحديد فرص تقليل انبعاثات غازات الدفيئة.
اكتشف المواصفات مثل إعدادات المعالج، والذاكرة، والميزات التشفيرية، وتوافق أنظمة التشغيل.
تعرّف على كيفية إطلاق العنان لإمكانات Linux والذكاء الاصطناعي. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z و LinuxONE.