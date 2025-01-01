IBM LinuxONE 5

يجمع IBM LinuxONE Emperor 5 بين أعلى مستويات الأمن المؤسسي والأداء وقابلية التوسع للمؤسسات وأعباء عمل ®Linux والمصادر المفتوحة، ويشمل ذلك تطبيقات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي. مدعومًا بمعالج IBM Telum® II الذي يحتوي على وحدات تسريع متعددة مدمجة على الشريحة تعمل بالذكاء الاصطناعي، يتضمن LinuxONE 5 أيضًا حاويات سرية، وتوفّرًا عاليًا، واستدلالًا بالذكاء الاصطناعي على البيانات المتوفّرة في موقع واحد.