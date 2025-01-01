IBM LinuxONE 5
أطلق العنان لإمكانات Linux والذكاء الاصطناعي مع IBM LinuxONE Emperor 5
تعرف على المزيد عن IBM LinuxONE 5

ابتكار يدفع نمو الأعمال

يجمع IBM LinuxONE Emperor 5 بين أعلى مستويات الأمن المؤسسي والأداء وقابلية التوسع للمؤسسات وأعباء عمل ®Linux والمصادر المفتوحة، ويشمل ذلك تطبيقات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي. مدعومًا بمعالج IBM Telum® II الذي يحتوي على وحدات تسريع متعددة مدمجة على الشريحة تعمل بالذكاء الاصطناعي، يتضمن LinuxONE 5 أيضًا حاويات سرية، وتوفّرًا عاليًا، واستدلالًا بالذكاء الاصطناعي على البيانات المتوفّرة في موقع واحد.

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الفوائد
الأمن الإلكتروني الرائد على مستوى القطاع

حماية البيانات في حالة السكون والنقل وأثناء الاستخدام. تأمين أعمالك الآن وفي المستقبل باستخدام التشفير المقاوم للحوسبة الكمية.
تحسين تكنولوجيا المعلومات لتوفير التكاليف والطاقة

خفض التكاليف من خلال إعادة أحمال التشغيل إلى الحوسبة المحلية المُسرّعة المصممة لتحقيق التوفّر بنسبة ‎%99.9999991.
ذكاء اصطناعي مدمج لتحقيق نتائج أفضل

انشر نماذج الذكاء الاصطناعي ووسّع نطاقها في بيئة السحابة الهجينة، متشاركة في مكان واحد للاستدلال بالبيانات والتطبيقات، مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

اكتشف إمكانات الأمن الرائد على مستوى القطاع والذكاء الاصطناعي مع IBM LinuxONE—انضم إلينا في 13 مايو الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لاستكشاف قصص النجاح الحقيقية ورؤى الخبراء! 

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المزايا

الأمن المتقدم احمِ بياناتك وتطبيقاتك باستخدام الحاويات السرية والتشفير المقاوم للحوسبة الكمية. استكشِف الميزات الأمنية المتقدمة
حوسبة فعّالة من حيث التكلفة تحسين كفاءة مركز البيانات وتوحيد أعباء العمل على IBM LinuxONE. استكشف الاستدامة مع IBM LinuxONE
الاستدلال المُسرّع بالذكاء الاصطناعي عزّز الاستدلال بالذكاء الاصطناعي المدمج ووسّع نطاقه وقم بتأمينه. استكشف الذكاء الاصطناعي المدمج في LinuxONE
أنظمة التشغيل المتاحة Red Hat® Enterprise Linux (RHEL)

يقدم حلًا متكاملًا تمامًا من البرامج والأجهزة يُشكّل أساسًا لتشغيل أعباء العمل في بيئات السحابة الهجينة والبيئات متعددة السُحب.

 SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

يوفّر نظام تشغيل خادمي يتسم بموثوقية عالية، وقابلية توسّع، وأمن متقدّم، وقد صُمّم لدعم أعباء العمل المتعلقة بالمهام الحساسة.

 Canonical Ubuntu Server

يوفّر قابلية توسّع تقنية واقتصادية لمراكز البيانات والسحابة الهجينة، من خلال منصة مفتوحة المصدر مصمّمة لتحقيق الأداء والكفاءة.

برامج السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي

منصة الحاويات Red Hat OpenShift

يمكّن الشركات من دمج تطبيقاتها وتحديثها بأساس قوي يتسم بالمرونة الإلكترونية وقابلية التوسّع والكفاءة من حيث التكلفة.

 تعرّف على كيفية التحديث الفعَّال للتطبيق استكشف Red Hat OpenShift على IBM LinuxONE و IBM Z
منصة Red Hat Ansible Automation.

حل موحّد للأتمتة الاستراتيجية يجمع بين الأمن والميزات والمرونة اللازمة لتوسيع نطاق الأتمتة عبر مختلف المجالات.

 تعرف عل المزيد على منصة الأتمتة Red Hat Ansible
AI Toolkit for IBM Z and LinuxONE

توفر مجموعة من أطر عمل الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر الشهيرة، ومُحسّنة لوحدة التسريع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المدمجة في شريحة Telum.

 تعرف على المزيد حول مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بكل من IBM Z و IBM LinuxONE
تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي

اختبِر ودرِّب وابتكِر بأمان باستخدام بيانات عالية الجودة، مع الحفاظ على الخصوصية وتقليل مخاطر الامتثال.

 تعرّف على المزيد عن IBM Synthetic Data Sets
IBM Unified Key Orchestrator for Containers

تمكِّن من إدارة مفاتيح التشفير مركزيًّا، وتعزيز الأمان، وتبسيط الامتثال عبر البيئات السحابية الهجينة.

 تعرّف على IBM Unified Key Orchestrator for Containers
منصة الحاويات Red Hat OpenShift

يمكّن الشركات من دمج تطبيقاتها وتحديثها بأساس قوي يتسم بالمرونة الإلكترونية وقابلية التوسّع والكفاءة من حيث التكلفة.

 تعرّف على كيفية التحديث الفعَّال للتطبيق استكشف Red Hat OpenShift على IBM LinuxONE و IBM Z
منصة Red Hat Ansible Automation.

حل موحّد للأتمتة الاستراتيجية يجمع بين الأمن والميزات والمرونة اللازمة لتوسيع نطاق الأتمتة عبر مختلف المجالات.

 تعرف عل المزيد على منصة الأتمتة Red Hat Ansible
AI Toolkit for IBM Z and LinuxONE

توفر مجموعة من أطر عمل الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر الشهيرة، ومُحسّنة لوحدة التسريع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المدمجة في شريحة Telum.

 تعرف على المزيد حول مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بكل من IBM Z و IBM LinuxONE
تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي

اختبِر ودرِّب وابتكِر بأمان باستخدام بيانات عالية الجودة، مع الحفاظ على الخصوصية وتقليل مخاطر الامتثال.

 تعرّف على المزيد عن IBM Synthetic Data Sets
IBM Unified Key Orchestrator for Containers

تمكِّن من إدارة مفاتيح التشفير مركزيًّا، وتعزيز الأمان، وتبسيط الامتثال عبر البيئات السحابية الهجينة.

 تعرّف على IBM Unified Key Orchestrator for Containers

الموارد

جولة ثلاثية الأبعاد

تعمّق في التفاصيل وشاهد IBM LinuxONE Emperor 5 أثناء العمل من خلال جولة تفاعلية ثلاثية الأبعاد.

 المكتبة التقنية

استكشف IBM® LinuxONE Redbooks للحصول على إرشادات الخبراء حول نشر LinuxONE وتحسينه وتأمينه من أجل أعباء العمل المؤسسية.

 تقرير البصمة الكربونية

تعرّف على كيفية إسهام LinuxONE Emperor 5 في تحديد فرص تقليل انبعاثات غازات الدفيئة.

 صحيفة المواصفات

اكتشف المواصفات مثل إعدادات المعالج، والذاكرة، والميزات التشفيرية، وتوافق أنظمة التشغيل.
اتخِذ الخطوة التالية

تعرّف على كيفية إطلاق العنان لإمكانات Linux والذكاء الاصطناعي. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z و LinuxONE.

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