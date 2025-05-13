يوفر IBM LinuxONE أمانًا على مستوى المؤسسات من خلال خوارزميات تشفير مصممة لتكون آمنة ضد الحوسبة الكمية، مع تشفير شامل وحوسبة سرية. مصمم للحماية من التهديدات الحالية ومواجهة تحديات الكم المستقبلية، ويقدِّم حماية لا مثيل لها لأعباء العمل ذات المهام الحساسة لديك.
الحماية من تهديدات المستقبل باستخدام خوارزميات تشفير آمنة ضد الكم. الانتقال إلى المعايير الجديدة بمرونة تشفيرية مع أقل قدر من التعطل.
تشفير البيانات أثناء السكون، والنقل، والاستخدام باستخدام IBM LinuxONE. حماية أعباء العمل الحساسة باستخدام بروتوكولات التشفير المتقدمة وإدارة المفاتيح المركزية.
عزل أعباء العمل الحساسة باستخدام بيئات التنفيذ الموثوق بها المعتمدة على الأجهزة. حماية البيانات من التهديدات الداخلية والهجمات الخارجية طوال دورة حياتها.
تبسيط الامتثال من خلال المراقبة في الوقت الفعلي والضوابط المؤتمتة والتقارير الجاهزة للتدقيق. تلبية المعايير الرئيسية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وHIPAA وPCI-DSS بسهولة.
يتكامل IBM LinuxONE بسلاسة مع أدوات الأمان من IBM لتوفير حماية شاملة، بينما يدعم أيضًا حلول الجهات الخارجية مثل SIEM، وجدران الحماية، وإدارة الهوية من أجل مرونة إضافية.
استكشف الأمان الذي لا مثيل له لمستقبل آمن في ظل الحوسبة الكمية مع أنظمة IBM LinuxONE.