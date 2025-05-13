الأمان لأنظمة IBM LinuxONE

أمان لا مثيل له لمستقبل آمن في ظل الحوسبة الكمية
LinuxONE Security Redbook
امرأة تنظر داخل IBM LinuxONE Emperor 5

الأمان دون تنازلات

يوفر IBM LinuxONE أمانًا على مستوى المؤسسات من خلال خوارزميات تشفير مصممة لتكون آمنة ضد الحوسبة الكمية، مع تشفير شامل وحوسبة سرية. مصمم للحماية من التهديدات الحالية ومواجهة تحديات الكم المستقبلية، ويقدِّم حماية لا مثيل لها لأعباء العمل ذات المهام الحساسة لديك.

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التشفير الكمي الآمن

الحماية من تهديدات المستقبل باستخدام خوارزميات تشفير آمنة ضد الكم. الانتقال إلى المعايير الجديدة بمرونة تشفيرية مع أقل قدر من التعطل.

 استكشِف التشفير الكمي الآمن
التشفير من طرف إلى طرف

تشفير البيانات أثناء السكون، والنقل، والاستخدام باستخدام IBM LinuxONE. حماية أعباء العمل الحساسة باستخدام بروتوكولات التشفير المتقدمة وإدارة المفاتيح المركزية.

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الحوسبة السرية

عزل أعباء العمل الحساسة باستخدام بيئات التنفيذ الموثوق بها المعتمدة على الأجهزة. حماية البيانات من التهديدات الداخلية والهجمات الخارجية طوال دورة حياتها.

 استكشف التنفيذ الآمن من IBM
الامتثال والتدقيق

تبسيط الامتثال من خلال المراقبة في الوقت الفعلي والضوابط المؤتمتة والتقارير الجاهزة للتدقيق. تلبية المعايير الرئيسية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وHIPAA وPCI-DSS بسهولة.

 استكشِف الامتثال مع IBM LinuxOne

التكامل مع البرمجيات

يتكامل IBM LinuxONE بسلاسة مع أدوات الأمان من IBM لتوفير حماية شاملة، بينما يدعم أيضًا حلول الجهات الخارجية مثل SIEM، وجدران الحماية، وإدارة الهوية من أجل مرونة إضافية.
IBM Z and LinuxONE Security and Compliance Center product screenshot on laptop
IBM Z and LinuxONE Security and Compliance Center

المراقبة المركزية، والتدقيق، وتطبيق السياسات عبر IBM LinuxONE. ضوابط جاهزة مسبقًا للّوائح التنظيمية مثل GDPR، وHIPAA، وPCI-DSS تُسهِم في تبسيط الامتثال وتساعد المؤسسات على اكتشاف الثغرات والتعامل معها في الوقت الفعلي.

 استكشف IBM Z and LinuxONE Security and Compliance Center
عائلة IBM Hyper Protect

تقديم حماية رائدة في الصناعة مصممة لضمان عدم تمكن مسؤولي النظام أو مزودي الخدمات من الوصول إلى البيانات الحساسة أو التطبيقات المعبأة في حاويات أو حزم الحلول أو العبث بها. هذا أصبح ممكناً بفضل تقنية IBM Secure Execution for Linux®، التي توفر بيئة تنفيذ موثوقة قائمة على الأجهزة (TEE).

 استكشِف IBM Hyper Protect
IBM Guardium® Key Lifecycle Manager

تبسيط إدارة مفاتيح التشفير من خلال التوليد التلقائي، والدوران، والتوزيع لحماية البيانات الحساسة على IBM LinuxONE.

 اكتشِف IBM Guardium Key Lifecycle Manager
Unified Key Orchestrator for Containers product ui on laptop
IBM UKO for Containers

توحيد تنسيق مفاتيح التشفير عبر البيئات الهجينة من أجل إدارة متسقة وآمنة وقابلة للتطوير.

 استكشِف Unified Key Orchestrator for Containers
IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services

الحصول على التحكم الكامل في مفاتيح التشفير مع التنسيق الآمن متعدد السحابات وقدرات الاسترداد السريع.

 استكشِف IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services with UKO
Collage on laptop
IBM Vault Self-Managed لنظام LinuxONE

إدارة المفاتيح والأسرار بأمان باستخدام ضوابط وصول ديناميكية والتشفير كخدمة عبر السحابة الهجينة.

 استكشِف IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE
Terraform image on laptop
IBM Terraform Self-Managed for LinuxONE

أتمتة نشر البنية التحتية الآمنة والمتوافقة على IBM LinuxONE لعمليات مرنة وقابلة للتوسع.1

         استكشِف IBM Terraform Self-Managed for LinuxONE
    Red Hat® Ansible® Automation Platform app icon on laptop
    منصة Red Hat Ansible Automation.

    أتمتة توفير الموارد ونشر التطبيقات باستخدام مهام سير عمل آمنة وقابلة للتكرار في بيئات IBM LinuxONE الهجينة.

             استكشف منصة الأتمتة Red Hat Ansible
      Red Hat OpenShift app icon on laptop
      منصة Red Hat OpenShift

      بناء وتشغيل التطبيقات السحابية الأصلية بأمان عبر السحابة الهجينة مع موثوقية عالية وقابلية للتوسع على IBM LinuxONE. 

             استكشف منصة Red Hat OpenShift
      IBM Hyper Protect Confidential Containers for Red Hat® OpenShift® Container Platform app icon on laptop
      حاوية IBM Hyper Protect السرية

      حماية البيانات أثناء الاستخدام باستخدام الحاويات المشفرة، وأمن الثقة الصفرية، وعزل أعباء العمل على Red Hat OpenShift.‏2

             استكشِف IBM Hyper Protect Confidential Containers
      IBM Z and LinuxONE Security and Compliance Center product screenshot on laptop
      IBM Z and LinuxONE Security and Compliance Center

      المراقبة المركزية، والتدقيق، وتطبيق السياسات عبر IBM LinuxONE. ضوابط جاهزة مسبقًا للّوائح التنظيمية مثل GDPR، وHIPAA، وPCI-DSS تُسهِم في تبسيط الامتثال وتساعد المؤسسات على اكتشاف الثغرات والتعامل معها في الوقت الفعلي.

             استكشف IBM Z and LinuxONE Security and Compliance Center
      عائلة IBM Hyper Protect

      تقديم حماية رائدة في الصناعة مصممة لضمان عدم تمكن مسؤولي النظام أو مزودي الخدمات من الوصول إلى البيانات الحساسة أو التطبيقات المعبأة في حاويات أو حزم الحلول أو العبث بها. هذا أصبح ممكناً بفضل تقنية IBM Secure Execution for Linux®، التي توفر بيئة تنفيذ موثوقة قائمة على الأجهزة (TEE).

             استكشِف IBM Hyper Protect
      IBM Guardium® Key Lifecycle Manager

      تبسيط إدارة مفاتيح التشفير من خلال التوليد التلقائي، والدوران، والتوزيع لحماية البيانات الحساسة على IBM LinuxONE.

             اكتشِف IBM Guardium Key Lifecycle Manager
      Unified Key Orchestrator for Containers product ui on laptop
      IBM UKO for Containers

      توحيد تنسيق مفاتيح التشفير عبر البيئات الهجينة من أجل إدارة متسقة وآمنة وقابلة للتطوير.

             استكشِف Unified Key Orchestrator for Containers
      IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services

      الحصول على التحكم الكامل في مفاتيح التشفير مع التنسيق الآمن متعدد السحابات وقدرات الاسترداد السريع.

             استكشِف IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services with UKO
      Collage on laptop
      IBM Vault Self-Managed لنظام LinuxONE

      إدارة المفاتيح والأسرار بأمان باستخدام ضوابط وصول ديناميكية والتشفير كخدمة عبر السحابة الهجينة.

             استكشِف IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE
      Terraform image on laptop
      IBM Terraform Self-Managed for LinuxONE

      أتمتة نشر البنية التحتية الآمنة والمتوافقة على IBM LinuxONE لعمليات مرنة وقابلة للتوسع.1

                 استكشِف IBM Terraform Self-Managed for LinuxONE
        Red Hat® Ansible® Automation Platform app icon on laptop
        منصة Red Hat Ansible Automation.

        أتمتة توفير الموارد ونشر التطبيقات باستخدام مهام سير عمل آمنة وقابلة للتكرار في بيئات IBM LinuxONE الهجينة.

                     استكشف منصة الأتمتة Red Hat Ansible
          Red Hat OpenShift app icon on laptop
          منصة Red Hat OpenShift

          بناء وتشغيل التطبيقات السحابية الأصلية بأمان عبر السحابة الهجينة مع موثوقية عالية وقابلية للتوسع على IBM LinuxONE. 

                     استكشف منصة Red Hat OpenShift
          IBM Hyper Protect Confidential Containers for Red Hat® OpenShift® Container Platform app icon on laptop
          حاوية IBM Hyper Protect السرية

          حماية البيانات أثناء الاستخدام باستخدام الحاويات المشفرة، وأمن الثقة الصفرية، وعزل أعباء العمل على Red Hat OpenShift.‏2

                     استكشِف IBM Hyper Protect Confidential Containers
          اتخِذ الخطوة التالية

          استكشف الأمان الذي لا مثيل له لمستقبل آمن في ظل الحوسبة الكمية مع أنظمة IBM LinuxONE.

                     اقرأ دليل الأمان لنظام LinuxONE استكشِف IBM LinuxONE 5
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          الحواشي

          1 تاريخ التوفر المخطط له: 17 يونيو 2025

          2 تاريخ التوفر المخطط له: 18 يونيو 2025