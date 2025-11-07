IBM Digital Asset Haven

الأساس الآمن والقابل للتوسع لأعمال الأصول الرقمية

لقطات شاشة لمنتج لوحة المعلومات متعددة الطبقات

تعزيز عمليات الأصول الرقمية المنظمة

تُعد منصة IBM Digital Asset Haven العمود الفقري التشغيلي للمؤسسات المالية والشركات الخاضعة لقيود تنظيمية والتي تدخل في اقتصاد الأصول الرقمية. إذ توفر حلًا موحدًا لإدارة المحافظ الرقمية الآمنة وتنظيم المعاملات، مع قدرة هائلة على التفاعل بكفاءة مع سلسلة الكتل العامة والخاصة المتعددة.

يتيح نظام الحوكمة القائم على السياسات القابلة للبرمجة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الواجهات السهلة للمطورين، تكاملًا فعالًا مع الأنظمة المصرفية القائمة، ما يُمكّن المؤسسات من تخصيص سير عملياتها التشغيلية بمرونة بما يتوافق مع ضوابطها وإجراءاتها الداخلية. 
منصة متكاملة توفر التحكم الشامل في جميع الأصول الرقمية

أطلِق أعمالك في مجال الأصول الرقمية وأدِرها ووسّع نطاقها على أساس واحد متكامل.
آمنة ومتوافقة حسب التصميم

احمِ الأصول الرقمية من خلال دمج تقنيتي MPC وHSM والحوسبة السرية من IBM، بحيث تتوافق جميعها مع اللوائح العالمية.  
تسريع وقت الوصول إلى السوق

صُممت لتسريع النشر بفضل الخدمات المدمجة مسبقًا للتحقق من الهوية ومنع الجرائم المالية وتحقيق العائدات وغيرها.

القدرات الأساسية

رجل أعمال يعمل على جداول بيانات مالية باستخدام كمبيوتر محمول
المحافظ كخدمة

إنشاء محافظ الأصول الرقمية ودمجها لدعم التداول متعدد السلاسل، وإنشاء العناوين بشكل مؤتمت لإجراء عمليات إيداع بسيطة، وإشعارات التحويل في الوقت الفعلي، وتتبع الرصيد وتحويل الأموال بكفاءة من خلال عمليات التحقق من الامتثال المدمجة ومزودي السيولة.
موظف يعمل على جهاز كمبيوتر يعرض برنامج تقارير تحليلية في المكتب
إدارة المعاملات

نسِّق المعاملات على السلسلة وأتمتِها مع التحكم الكامل في السياسات وذكاء التوجيه والرؤية الكاملة لدورة الحياة. نسِّق المعاملات عبر سلاسل الكتل المتعددة وبثها باستخدام إعادة المحاولة المؤتمتة وقائمة الانتظار واستعادة الأخطاء. يدعم بيانات قواعد السفر وتحسين الرسوم وتدفقات المعاملات المشروطة وغيرها—وجميعها يتم من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
صورة توليدية بالذكاء الاصطناعي لمركز عمليات يتتبع أداء الأسواق العالمية
الحوكمة القابلة للبرمجة والاستحقاقات

حدِّد أدوار المستخدمين التفصيلية وأذوناتهم وضوابط الوصول وسياسات المعاملات وعمليات التحقق النهائية عبر سلاسل الكتل المتعددة، وأدِرها وطبقها. ضمان الامتثال الكامل والأمن الشامل في جميع عمليات الأصول الرقمية. 
لقطة مقرَّبة لشخص يستخدم جهاز مفتاح RFID لنظام التحكم في الوصول الآمن
هندسة إدارة المفاتيح من الجيل التالي

إدارة المفاتيح من خلال دمج الحوسبة متعددة الأطراف (MPC) ووحدات أمان الأجهزة (HSM) من IBM. استفِد من أداة تنسيق التوقيع من دون اتصال (OSO) من IBM لإجراء معاملات التخزين البارد بشكل آمن ودقيق وفقًا للمؤقت. صُممت بضمان تقني كامل وحماية متعددة الطبقات لتأمين عمليات الأصول الرقمية بشكل شامل. 
صورة لاختصاصي تكنولوجيا معلومات يستخدم كمبيوتر محمولًا داخل مركز البيانات
تكامل سلس عبر النظم البنائية

استفِد من مجموعة كبيرة من قدرات الجهات الخارجية المدمجة مسبقًا والتي يمكن تفعيلها على الفور، فضلًا عن إمكانية تنفيذ عمليات تكامل إضافية بسهولة من خلال واجهات برمجة التطبيقات REST وSDKs والأدوات الملائمة للمطورين. تكامل بكفاءة مع أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية الحالية ومنصات إدارة الثروات وحلول الدفع.
رجل أعمال يعمل على جداول بيانات مالية باستخدام كمبيوتر محمول
المحافظ كخدمة

إنشاء محافظ الأصول الرقمية ودمجها لدعم التداول متعدد السلاسل، وإنشاء العناوين بشكل مؤتمت لإجراء عمليات إيداع بسيطة، وإشعارات التحويل في الوقت الفعلي، وتتبع الرصيد وتحويل الأموال بكفاءة من خلال عمليات التحقق من الامتثال المدمجة ومزودي السيولة.
موظف يعمل على جهاز كمبيوتر يعرض برنامج تقارير تحليلية في المكتب
إدارة المعاملات

نسِّق المعاملات على السلسلة وأتمتِها مع التحكم الكامل في السياسات وذكاء التوجيه والرؤية الكاملة لدورة الحياة. نسِّق المعاملات عبر سلاسل الكتل المتعددة وبثها باستخدام إعادة المحاولة المؤتمتة وقائمة الانتظار واستعادة الأخطاء. يدعم بيانات قواعد السفر وتحسين الرسوم وتدفقات المعاملات المشروطة وغيرها—وجميعها يتم من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
صورة توليدية بالذكاء الاصطناعي لمركز عمليات يتتبع أداء الأسواق العالمية
الحوكمة القابلة للبرمجة والاستحقاقات

حدِّد أدوار المستخدمين التفصيلية وأذوناتهم وضوابط الوصول وسياسات المعاملات وعمليات التحقق النهائية عبر سلاسل الكتل المتعددة، وأدِرها وطبقها. ضمان الامتثال الكامل والأمن الشامل في جميع عمليات الأصول الرقمية. 
لقطة مقرَّبة لشخص يستخدم جهاز مفتاح RFID لنظام التحكم في الوصول الآمن
هندسة إدارة المفاتيح من الجيل التالي

إدارة المفاتيح من خلال دمج الحوسبة متعددة الأطراف (MPC) ووحدات أمان الأجهزة (HSM) من IBM. استفِد من أداة تنسيق التوقيع من دون اتصال (OSO) من IBM لإجراء معاملات التخزين البارد بشكل آمن ودقيق وفقًا للمؤقت. صُممت بضمان تقني كامل وحماية متعددة الطبقات لتأمين عمليات الأصول الرقمية بشكل شامل. 
صورة لاختصاصي تكنولوجيا معلومات يستخدم كمبيوتر محمولًا داخل مركز البيانات
تكامل سلس عبر النظم البنائية

استفِد من مجموعة كبيرة من قدرات الجهات الخارجية المدمجة مسبقًا والتي يمكن تفعيلها على الفور، فضلًا عن إمكانية تنفيذ عمليات تكامل إضافية بسهولة من خلال واجهات برمجة التطبيقات REST وSDKs والأدوات الملائمة للمطورين. تكامل بكفاءة مع أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية الحالية ومنصات إدارة الثروات وحلول الدفع.

استكشف المنصة

لوحة تحكم IBM Digital Asset Haven بواجهة بسيطة باللون الأزرق والأبيض، صُممت لتسهيل التنقل للمستخدمين، وتمكّنهم من إنشاء محفظة ودعوة الآخرين وبرمجة وظائف مخصصة باستخدام SDK

تعرَّف على منصة IBM Digital Asset Haven وقدراتها في هذا الفيديو التمهيدي.
محفظة IBM بواجهة بسيطة، مع قائمة منسدلة لإعداد "محفظة جديدة" تعرض شبكات سلسلة الكتل المختلفة، بتصميم داكن وعلامات نصية واضحة لتسهيل التنقل

تعرَّف على كيفية إنشاء محفظتك الرقمية الأولى.
تعرض واجهة محفظة IBM البسيطة إمكانية إنشاء أسماء مستعارة للمحفظة من خلال زر "إنشاء" الظاهر في أسفل اليسار، وتوفر حقولًا لإدخال الاسم المستعار والوصف وعنوان المحفظة لمختلف الشبكات بطريقة سلسة ومرنة

تعرَّف على كيفية إنشاء اسم مستعار يستطيع الإنسان قراءته ويرتبط بعدة عناوين لسلسلة الكتل.
تعرض واجهة IBM Blockchain النصوص الظاهرة مثل "Testnet"و "New Transfer" و"SpecETH"، إلى جانب القيم الرقمية مثل "1" و"0"، مع نافذة تحويل جديدة تحتوي على حقول لإدخال عنوان المستلم والمبلغ بوحدة SpecETH وخيار تأكيد التحويل

تعرَّف على كيفية محاكاة معاملة تستخدم اسمًا مستعارًا يستطيع الإنسان قراءته.

حالات الاستخدام

لقطة مقرَّبة لمبنى مصرفي تاريخي يتميز بتفاصيل معمارية مزخرفة وكلمة "BANK" معروضة بشكل بارز باللون الذهبي
المؤسسات المالية

دمج خدمات الأصول الرقمية في قنوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الحالية، لتمكين العملاء من المؤسسات والأفراد من الاحتفاظ بالأصول الرقمية وتداولها بأمان تحت سيطرة البنك. 
لقطة مقرَّبة لعميل يقوم بالدفع عبر الهاتف المحمول باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) في متجر تجزئة
مقدمو خدمات المدفوعات

تمكين المدفوعات عبر الحدود في زمن شبه حقيقي من خلال تسوية العملات المستقرة—وتحقيق نهائية T+0 عبر أي سلسلة كُتل مدعومة. 
لقطة مقرَّبة لأعمدة كلاسيكية ملتفة مصحوبة بدرجات
المؤسسات الحكومية

أمن الاحتياطيات الإستراتيجية والأصول المدعومة من الدولة أو البنية التحتية للعملة الرقمية للبنك المركزي من خلال عمليات حفظ الأصول الرقمية والخزانة المعزولة تمامًا والمحمية بشكل شامل.
لقطة لردهة بنك مزدحمة في التسعينيات، حيث تجري امرأتان معاملات ورقية مع موظفي الصرافة، بينما يستخدم رجل جهاز الصراف الآلي المدمج بشبّاك الخدمة، وفي الخلفية يستخدم رجل آخر جهاز صراف آلي بالحائط بجانب موظف بنك يراجع شاشة الكمبيوتر ويتواصل مع أحد العملاء
مقدمو الخدمات المصرفية الأساسية

ادمج قدرات "شراء وبيع واقتناء" الأصول الرقمية مباشرة في منصتك، ما يتيح لك تقديم خدمات الأصول الرقمية كوحدة متميزة قابلة للفوترة لعملاء خدماتك المالية. 

منتجات ذات صلة

أداة تنسيق التوقيع من دون اتصال في IBM Hyper Protect
تتيح إدارة الأصول وتوقيعها بشكل آمن في بيئات معزولة أو تخزين بارد.
IBM Hyper Protect Virtual Servers (HPVS)
توفّر حوسبة سرية لأعباء العمل المهمة على أنظمة IBM Z وLinuxONE.
IBM LinuxONE
توفر منصة Linux مرنة على مستوى المؤسسات ومُحسّنة لبيئات السحابة الهجينة.
Linux on IBM Z
تجمع بين انفتاح Linux وموثوقية IBM Z لتوفير حوسبة مؤسسية آمنة وعالية الأداء.
اتخذ الخطوة التالية

اكتشف كيف توفر IBM Digital Assets Haven خدمة حفظ الأصول الرقمية على مستوى البنوك للصناعات عالية التنظيم. 

 استكشف جميع حلول الأصول الرقمية
مزيد من الطرق للاستكشاف وثائق المنتج الدعم المجتمع خدمات دورة الحياة والدعم