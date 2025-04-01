IBM Hyper Protect Virtual Servers استفد من IBM التنفيذ الآمن لـ Linux. توفر المعلومات الحوسبة الحوسبة بيئة تنفيذ موثوق بها لحماية البيانات الحساسة التي تعمل في Virtual Servers وحاوية وقت التشغيل من خلال إجراء العمليات الحسابية في بيئة تنفيذ موثوقة (TEE). يتوفر نظام المعلومات التكنولوجية محليًا بالإضافة إلى عرض مُدار في ®IBM Cloud: IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers.

تشمل المنتجات الإضافية في محفظة الحوسبة السرية IBM ما يلي:

IBM أداة Hyper Protect Offline Signing Orchestrator: مصممة لإزالة القيود المفروضة على عروض التخزين البارد الحالية لعروض التخزين البارد لـ متوفر على IBM Z أو IBM LinuxONE. Hyper Protect Virtual Servers شرطًا مسبقًا.

IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services:: خدمة إدارة مفاتيح مستجر واحد، سحابة هجينة الرئيسية. يتيح التنسيق الموحد للمفاتيح، وهو جزء من Hyper Protect Crypto Services ، إمكانية تنسيق المفاتيح عبر بيئات سحابة متعددة.