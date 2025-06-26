منظومة IBM Hyper Protect for Red Hat

تطوير الحوسبة السرّية وعائلة منتجات IBM Hyper Protect كجزء متكامل تمامًا من منظومة Red Hat.
تعرَّف على ®IBM® Hyper Protect Container Runtime (HPCR) for Red Hat لحلول المحاكاة الافتراضية من ®Red Hat وHyper Protect Confidential Containers (HPCC) لمنصة Red Hat® OpenShift. يوفر هذان المنتجان القويان حماية للبيانات الحساسة بدءًا من مرحلة التطوير وحتى النشر وخلال استخدامها داخل التطبيق. ويشكِّلان معًا أساسًا للحوسبة السرّية يعتمد على الأجهزة لحماية أعباء العمل عبر البيئات الهجينة.
احمِ البيانات الحساسة، ونماذج الذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية من خلال عزل مفروض على مستوى البنية التحتية وقائم على السياسات، عبر بيئاتك الهجينة.
يمكنك تشغيل أعباء العمل السرّية بسلاسة من خلال الذكاء الاصطناعي المدمج وتسريع التشفير ضمن بنية موحدة.
حافِظ على الملكية الكاملة والسيطرة التامة على مفاتيح التشفير الخاصة بك من خلال نقاط ثقة فريدة تعتمد على الأجهزة.
تمكين هوية قابلة للتحقق لأعباء العمل عند النشر باستخدام براهين المعرفة الصفرية وعقود مشفّرة مقيدة بالسياسات وفقًا للأدوار المختلفة.
حماية الأصول الرقمية وأسرار التوقيع التي تستخدِم HPCR من خلال Crypto Express. يضمن هذا المزيج الموثوق به من قِبل مزودي خدمات سلسلة الكتل (البلوك تشين) مثل Metaco وRipple، توقيعًا آمنًا وغير متصل بالإنترنت وحماية للسياسات.
إزالة مخاطر تسريب بيانات الاعتماد من خلال تأمين هويات التطبيقات. يضمن التحكم في الوصول المستند إلى الهوية الحفاظ على سرية الأسرار، ما يقلِّل من الأخطاء البشرية ومخاطر التهديدات الداخلية.
تمكين حماية البيانات السيادية بما يتوافق مع المتطلبات الوطنية والصناعية. تستخدِم جهات تقديم الخدمات مثل Phoenix Systems تقنية Hyper Protect لضمان الحفاظ على السرّية التامة للبيئات الحساسة.
استخدِم HPCC للاستفادة من بيئة حوسبة سرّية لتأمين البيانات التصنيعية الحساسة وإدارة أدوات التصميم.
ضمان الحفاظ على سرية نماذج الذكاء الاصطناعي خلال مرحلتَي التدريب والاستدلال. يستخدِم الشركاء، مثل Jamworks، تقنية Hyper Protect لدمج الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على المحتوى الخاص.
تعزيز الثقة عبر البيئات الهجينة من خلال حماية مفاتيح التشفير وتطبيق سياسات التصديق، حتى عند توزيع أعباء العمل بين منصات x86 وLinuxONE.