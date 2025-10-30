منصة الأصول الرقمية

بنية تحتية آمنة للغاية ومتكاملة من البداية إلى النهاية، مع حلول لحماية أصولك ومعاملاتك ومفاتيحك الخاصة.

مطورون يبرمجون على شاشتين.

تأمين مستقبل الأصول الرقمية

يشهد تبنّي الأصول الرقمية -بما في ذلك العملات المشفّرة والأصول المرمَّزة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وتطبيقات سلسلة الكتل- نموًا سريعًا يعيد تشكيل الأنظمة المالية. ولتحقيق الريادة في هذا العصر، يتعين على المؤسسات حماية المفاتيح التشفيرية والبيانات والتطبيقات في جميع البيئات الهجينة من خلال بنية تحتية موثوق بها وقابلة للتوسع.
متحدث على المسرح يقدِّم منتجًا جديدًا.

بناء الثقة في الاقتصاد الرقمي

توفِّر IBM بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع لدعم حفظ الأصول الرقمية ومنصات التداول وإصدار الرموز المميزة وشبكات سلسلة الكتل المصرَّح بها. هذا الأساس يساعد المؤسسات على تلبية المتطلبات التنظيمية، وتعزيز المرونة، وبناء ثقة مستدامة في الاقتصاد الرقمي كله.
تعزيز قدرات الحوسبة السرية

عزل أعباء العمل على نطاق واسع داخل بيئة تنفيذ موثوق بها تعزز الحماية ضد التهديدات الإلكترونية الناشئة.
ما وراء الأمن المعزول ماديًا

إتاحة التواصل الآمن بين نقاط النهاية دون أي اتصال مباشر بينها، ما يعزز سلامة المعاملات.
الامتثال التنظيمي القوي

تلبية اللوائح العالمية المتطورة للأصول الرقمية بثقة، لدفع الابتكار الآمن وتسريع نمو السوق.
الحماية المتقدمة للمفاتيح الخاصة

حماية الأصول الرقمية ومنع الخسائر غير القابلة للاسترداد الناتجة عن الهجمات الإلكترونية أو الأخطاء البشرية من خلال الإدارة الآمنة للمفاتيح.

المنتجات ذات الصلة

مع تبنّي الصناعات للأصول الرقمية، تقدِّم IBM حلول أمان وامتثالًا بمستوى مؤسسي لحماية المفاتيح التشفيرية، وتمكين المعاملات الموثوق بها، ودعم مبادرات الترميز والعملات الرقمية. وتعمل هذه الحلول على تمكين المؤسسات من الابتكار بأمان وثقة.
لقطة مقرَّبة ليد امرأة تُجري عملية دفع عبر الهاتف الذكي في متجر.
IBM Digital Asset Haven

منصة شاملة صُممت لمساعدة المؤسسات على إدارة عمليات الأصول الرقمية وتوسيع نطاقها بأمان.
اثنان من مهندسي IBM في مرفق اختبار IBM z17.
IBM Hyper Protect Virtual Servers

الحصول على تحكُّم كامل في الخوادم الافتراضية المعتمدة على Linux والمخصَّصة لأعباء العمل الحساسة، مع ضمان خصوصية البيانات والثقة التشغيلية.
مهندسو وفنيو تكنولوجيا معلومات يناقشون مشكلة تقنية في غرفة خوادم مع تأثيرات مرئية لاتصال البيانات
IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator

تمكين مهام سير عمل توقيع آمنة ومفصولة ماديًا ضمن بيئات معزولة تمامًا لحفظ الأصول الرقمية والموافقات بثقة.
تفريغ لوحة IBM LinuxONE 5.
IBM LinuxONE 5

جرِّب مستوى غير مسبوق من الأمان والأداء وقابلية التوسع المؤسسية لأعباء العمل المستندة إلى Linux ومفتوحة المصدر عبر السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.
قائد التصميم الصناعي يحمل شارة نظام IBM z17 المصمَّمة حديثًا.
®Linux on IBM Z

منصة مؤسسية آمنة وقابلة للتوسع تجمع بين مرونة Linux وأداء واستدامة أنظمة الكمبيوتر المركزي من IBM.

دراسة حالة

Susan M Eickhoff، مديرة تطوير معالجات IBM Z تتفقد إحدى أنظمة LinuxOne 5
تأمين حفظ الأصول الرقمية على نطاق المؤسسة

أنشأت شركة Hex Trust منصة الحفظ الخاصة بها (Hex Safe) على IBM LinuxONE وHyper Protect Virtual Servers، لتجمع بين مرونة المصادر المفتوحة ومستوى الأمان المصرفي. وكانت النتيجة: إدارة آمنة للمفاتيح الخاصة على نطاق واسع، وابتكارًا سريعًا، وميزة تنافسية قوية.

