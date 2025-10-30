منصة الأصول الرقمية

بنية تحتية آمنة للغاية ومتكاملة من البداية إلى النهاية، مع حلول لحماية أصولك ومعاملاتك ومفاتيحك الخاصة.
يشهد تبنّي الأصول الرقمية -بما في ذلك العملات المشفّرة والأصول المرمَّزة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وتطبيقات سلسلة الكتل- نموًا سريعًا يعيد تشكيل الأنظمة المالية. ولتحقيق الريادة في هذا العصر، يتعين على المؤسسات حماية المفاتيح التشفيرية والبيانات والتطبيقات في جميع البيئات الهجينة من خلال بنية تحتية موثوق بها وقابلة للتوسع.
توفِّر IBM بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع لدعم حفظ الأصول الرقمية ومنصات التداول وإصدار الرموز المميزة وشبكات سلسلة الكتل المصرَّح بها. هذا الأساس يساعد المؤسسات على تلبية المتطلبات التنظيمية، وتعزيز المرونة، وبناء ثقة مستدامة في الاقتصاد الرقمي كله.
عزل أعباء العمل على نطاق واسع داخل بيئة تنفيذ موثوق بها تعزز الحماية ضد التهديدات الإلكترونية الناشئة.
إتاحة التواصل الآمن بين نقاط النهاية دون أي اتصال مباشر بينها، ما يعزز سلامة المعاملات.
تلبية اللوائح العالمية المتطورة للأصول الرقمية بثقة، لدفع الابتكار الآمن وتسريع نمو السوق.
حماية الأصول الرقمية ومنع الخسائر غير القابلة للاسترداد الناتجة عن الهجمات الإلكترونية أو الأخطاء البشرية من خلال الإدارة الآمنة للمفاتيح.
مع تبنّي الصناعات للأصول الرقمية، تقدِّم IBM حلول أمان وامتثالًا بمستوى مؤسسي لحماية المفاتيح التشفيرية، وتمكين المعاملات الموثوق بها، ودعم مبادرات الترميز والعملات الرقمية. وتعمل هذه الحلول على تمكين المؤسسات من الابتكار بأمان وثقة.
منصة شاملة صُممت لمساعدة المؤسسات على إدارة عمليات الأصول الرقمية وتوسيع نطاقها بأمان.
الحصول على تحكُّم كامل في الخوادم الافتراضية المعتمدة على Linux والمخصَّصة لأعباء العمل الحساسة، مع ضمان خصوصية البيانات والثقة التشغيلية.
تمكين مهام سير عمل توقيع آمنة ومفصولة ماديًا ضمن بيئات معزولة تمامًا لحفظ الأصول الرقمية والموافقات بثقة.
جرِّب مستوى غير مسبوق من الأمان والأداء وقابلية التوسع المؤسسية لأعباء العمل المستندة إلى Linux ومفتوحة المصدر عبر السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.
أنشأت شركة Hex Trust منصة الحفظ الخاصة بها (Hex Safe) على IBM LinuxONE وHyper Protect Virtual Servers، لتجمع بين مرونة المصادر المفتوحة ومستوى الأمان المصرفي. وكانت النتيجة: إدارة آمنة للمفاتيح الخاصة على نطاق واسع، وابتكارًا سريعًا، وميزة تنافسية قوية.