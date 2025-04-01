IBM Z and LinuxONE Security and Compliance Center

تقليل مدة الإعداد للتدقيق من شهر واحد إلى أسبوع واحد، ما يقلل من مشاركة الفريق بنسبة تزيد عن 40%.
استمر في أتمتة التتبع الحالي على الرغم من الانجرافات التنظيمية، باستخدام لوحة معلومات امتثال موحدة.
تبسيط العمليات ومنع سوء تفسير اللوائح من جانب المستخدمين عديمي الخبرة.
أتمتة جمع البيانات والتحقق من صحتها لتعزيز رؤية الإشراف على الامتثال.
يتبع IBM Z Security and Compliance Center العديد من المعايير الصناعية لتلبية متطلبات الامتثال التنظيمي المتزايدة على نطاق عالمي.
إطار شامل لإدارة المخاطر، مُلزِم لقطاع المالية في الاتحاد الأوروبي.
مجموعة من المتطلبات الأمنية تحمي بيانات حاملي البطاقات طوال دورة حياتها.
أفضل الممارسات لإدارة المخاطر المتعلقة بأمان تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني للمؤسسات في القطاع الخاص.
معايير CIS هي مجموعة من أفضل الممارسات الصناعية لتكوين أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والشبكات بشكل آمن.
تحدد أدلة التنفيذ التقني للأمان (STIGs) متطلبات الأمان لخدمات السحابة التي تستخدمها وزارة الدفاع الأمريكية.
قياس فعالية سياسات أمان الكمبيوتر المركزي والامتثال الأمني والتحقق منها.
أتمتة امتثال مؤسستك للمعايير التنظيمية والداخلية وإدارتها مركزيًا.
حماية موارد الكمبيوتر المركزي باستخدام الأدوات التي تدير الوصول إلى بيانات z/OS القيّمة وتتحكم فيها.
استكشف مجموعة واسعة من منتجات أمان IBM Z.
يمكن نشر IBM Z Security and Compliance Center من z15 أو z16®. بالإضافة إلى ذلك، يمكن نشره بشكل أصلي على LinuxOne. يستطيع IBM Z Security and Compliance Center جمع البيانات من أي نظام يعمل بإصدار z/OS 2.4 أو الأحدث.
نعم، تتطلب هذه الحلول استخدام منصة OpenShift® للحاويات على Linux على نظام IBM Z. بالإضافة إلى ذلك، ندعم الآن IBM zCX Foundation for Red Hat® OpenShift (لنشر z/OS الأصلي).
نعم، إذا كنت تعمل بنظام التشغيل z/OS 2.4 أو الأحدث.
ستتضمن النسخة الأولية المتوفرة من IBM Z Security Compliance Center عمليات ربط واضحة ومباشرة ومحددة مسبقًا للضوابط الخاصة بنظام IBM Z بالمتطلبات المحددة في المعايير التالية.
سيتم النظر في معايير إضافية في المستقبل بناءً على تعليقات المستخدمين.
نعم، يمكنك إنشاء ملفات التعريف الخاصة بك ومجموعات من الضوابط باستخدام مجموعة من مئات الفحوصات التقنية التي يستطيع IBM Z Security Compliance Center تنفيذها على الفور. يمكنك أيضًا استيراد مجموعة واسعة من الخرائط المحددة مسبقًا كقاعدة لإجراءات الأمان الخاصة بك.
من خلال هذه العملية، يمكن استخدام التطبيق لتحضير مؤسستك لاُطر العمل التنظيمية التي لم تتم تغطيتها بواسطة الخرائط المحددة مسبقًا المتاحة في البداية، بالإضافة إلى المتطلبات الداخلية الخاصة بمؤسستك.
نعم، في أنظمة z/OS، يمكنك تحديد أي أجزاء منطقية (LPARs) ستكون ضمن نطاق الفحص الخاص بك.
يعمل IBM Z Security Compliance Center على أتمتة جمع البيانات المتعلقة بالامتثال على أنظمة IBM Z و Linux on IBM Z.
التطبيق يحتوي على عمليات ربط مباشرة محددة مسبقًا للضوابط الأمنية المخصصة لعناصر IBM Z (مثل RACF و Db2 و IBM CICS و IBM IMS و IBM MQ) بالمتطلبات الواردة في الأطر التنظيمية (مثل PCI DSS). وقد تم تحديد عمليات الربط هذه بواسطة فريق IBM Z Security وتم التحقق منها مع المدققين.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الحل لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص تعرِض الضوابط الأمنية التي تم التحقق منها لكل متطلب، بالإضافة إلى الموارد التي تم اجتيازها والتي فشلت. يقدِّم الحل أيضًا تقارير حول انحراف الامتثال: كيفية تغيُّر وضع الامتثال من نقطة زمنية إلى أخرى.
نعم. يمكنك عرض نتائج الفحص التفصيلية في لوحة معلومات IBM Z Security Compliance Center، أو تقرير تم إنشاؤه بواسطة التطبيق.
بالنسبة إلى كل فحص تقني، يمكنك عرض قائمة بجميع موارد IBM Z التي اجتازت أو فشلت عبر عدة أنظمة Sysplexes.
يمكنك أيضًا عرض منطق كل فحص تم تنفيذه بواسطة التطبيق لمعرفة ما الذي تم فحصه بالضبط.
يتضمن IBM Z Security Compliance Center خدمة مصغَّرة تُرسِل إشارة ENF إلى جميع عناصر IBM Z المتوافقة، ما يحفزها على توليد بيانات الامتثال في سجل SMF مُحسَّن تم بناؤه خصوصًا لهذا التطبيق.