IBM zSecure Audit
قياس سياسات أمان الحاسوب المركزي والامتثال لها والتحقق منها
احصل على تقرير تكلفة خرق البيانات
اثنان من الموظفين ينظران إلى كمبيوتر محمول

التحكم في امتثال أمان الكمبيوتر المركزي لديك

يعزز IBM® ZSecure Audit من أمن ®z Systems الحالية مثل ®RACF و ACF2 و Top Secret من خلال فرض سياسات الأمان وتعزيزها. يمكن للتقارير المؤتمتة تحديد موقع الثغرات الأمنية ومشكلات الامتثال في بيئات الامتثال الصارمة مثل PCI DSS و STIG وغيرها.
يساعد في القضاء على الانقطاعات

تجنب النفقات غير الضرورية من خلال تغطية نقاط التحكم في عملية التدقيق وسجلات الأحداث الأمنية.
تقديم تقارير مخصصة

إنشاء تقارير قابلة للتخصيص لأي اختراق أمني للمساعدة على تحديد موقع المشكلات بسرعة.
الحد من المخاطر الأمنية

استخدام تحليلات البيانات للكشف عن تغييرات النظام للمساعدة على الحد من المخاطر الأمنية.
جمع البيانات وتحليلها

الوصول إلى بيانات الأمان في الوقت الفعلي على الكمبيوتر المركزي باستخدام IBM RACF أو CA ACF2 أو CA Top Secret.

مؤشر X-Force® Threat Intelligence لعام 2024

شكلت سرقة البيانات وتسريبها 32% من آثار الهجمات الإلكترونية في عام 2023. اطّلع على التقرير الجديد لمعرفة أفضل السبل لحماية موظفيك وبياناتك.

مراقبة البيانات وتأمينها عبر السحابة الهجينة

مصمم خصوصًا لتلبية احتياجاتك

الكشف التلقائي عن التعرض للمخاطر الأمنية أو التكوينات الخاطئة تساعدك التقارير التي يتم إنشاؤها تلقائيًا بتنسيق قياسي أو مخصص على تحديد موقع المشكلات بسرعة، وتوفير تحليل الثغرات الأمنية في الحاسوب المركزي، وتشغيل التحكم في الوصول التقديري وتقليل الأخطاء.
جمع الأحداث من مزودي جمع الأحداث المتعددة يساعدك اختبار إطار الامتثال الآلي وقدرات الإبلاغ المحسّنة على تحديد الثغرات الأمنية ومشاكل الامتثال بسرعة في بيئات صارمة مثل معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) ودليل التنفيذ التقني الأمني (STIG) ومعايير مماثلة أخرى.
تقارير قابلة للتخصيص لاختراق أمن البيانات يمكن لـ zSecure Audit إرسال التقارير بالبريد الإلكتروني يوميًا عند حدوث أحداث معينة أو عند حدوث اختراق أمني. تتيح لك قدرات إعداد التقارير الشاملة العديد من فرص التخصيص.
التكامل مع إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM) بما في ذلك QRadar® يتم ملء أحداث تدقيق الوصول وسجلات وصول المستخدم التي تم إنشاؤها باستخدام أدوات إدارة الأمان من IBM ضمن حلول إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM)، بما في ذلك IBM QRadar لتوحيد البيانات وإعداد تقارير الامتثال.
تحديث باستخدام IBM Cloud Pak for Security يتكامل كل من zSecure Audit وzSecure Alert مع منصات SIEM مثل QRadar للاستفادة من قدرات IBM Cloud Pak for Security (CP4S). يجعل CP4S بيانات الأمان وعمليات سير العمل مركزية، ما يوفر وحدة تحكم موحدة لأدوات IBM والأدوات التابعة لجهات خارجية. ويتيح لك اتخاذ إجراءات سريعة من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة والعمليات المبسطة وإمكانية الوصول عن بُعد من خلال منصة متعددة السحابة.
تغطية واسعة لسجلات مرافق إدارة النظام (SMF) يوفر zSecure Audit تغطية شاملة لسجلات مرافق إدارة النظام (SMF) وتقارير الأحداث المحددة مسبقًا، ما يتيح لك الإبلاغ عن سلوك المستخدم وتحديد المستخدمين الذين يتحايلون على أمان النظام. تمكّنك لغة التدقيق وإعداد التقارير (CARLa) المستخدمة في التدقيق ZSecure Audit من تعديل العروض والتقارير باستخدام SMF ومصادر البيانات الأخرى.
الكشف التلقائي عن التعرض للمخاطر الأمنية أو التكوينات الخاطئة تساعدك التقارير التي يتم إنشاؤها تلقائيًا بتنسيق قياسي أو مخصص على تحديد موقع المشكلات بسرعة، وتوفير تحليل الثغرات الأمنية في الحاسوب المركزي، وتشغيل التحكم في الوصول التقديري وتقليل الأخطاء.
جمع الأحداث من مزودي جمع الأحداث المتعددة يساعدك اختبار إطار الامتثال الآلي وقدرات الإبلاغ المحسّنة على تحديد الثغرات الأمنية ومشاكل الامتثال بسرعة في بيئات صارمة مثل معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) ودليل التنفيذ التقني الأمني (STIG) ومعايير مماثلة أخرى.
تقارير قابلة للتخصيص لاختراق أمن البيانات يمكن لـ zSecure Audit إرسال التقارير بالبريد الإلكتروني يوميًا عند حدوث أحداث معينة أو عند حدوث اختراق أمني. تتيح لك قدرات إعداد التقارير الشاملة العديد من فرص التخصيص.
التكامل مع إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM) بما في ذلك QRadar® يتم ملء أحداث تدقيق الوصول وسجلات وصول المستخدم التي تم إنشاؤها باستخدام أدوات إدارة الأمان من IBM ضمن حلول إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM)، بما في ذلك IBM QRadar لتوحيد البيانات وإعداد تقارير الامتثال.
تحديث باستخدام IBM Cloud Pak for Security يتكامل كل من zSecure Audit وzSecure Alert مع منصات SIEM مثل QRadar للاستفادة من قدرات IBM Cloud Pak for Security (CP4S). يجعل CP4S بيانات الأمان وعمليات سير العمل مركزية، ما يوفر وحدة تحكم موحدة لأدوات IBM والأدوات التابعة لجهات خارجية. ويتيح لك اتخاذ إجراءات سريعة من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة والعمليات المبسطة وإمكانية الوصول عن بُعد من خلال منصة متعددة السحابة.
تغطية واسعة لسجلات مرافق إدارة النظام (SMF) يوفر zSecure Audit تغطية شاملة لسجلات مرافق إدارة النظام (SMF) وتقارير الأحداث المحددة مسبقًا، ما يتيح لك الإبلاغ عن سلوك المستخدم وتحديد المستخدمين الذين يتحايلون على أمان النظام. تمكّنك لغة التدقيق وإعداد التقارير (CARLa) المستخدمة في التدقيق ZSecure Audit من تعديل العروض والتقارير باستخدام SMF ومصادر البيانات الأخرى.

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