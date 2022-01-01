IBM zSecure Audit

الكشف الكشف مجموعة الأحداث مجموعة الأحداث التقارير التقارير التكامل التكامل تحديث تحديث سجلات SMF سجلات SMF

الكشف التلقائي عن التعرض للمخاطر الأمنية أو التكوينات الخاطئة تساعدك التقارير التي يتم إنشاؤها تلقائيًا بتنسيق قياسي أو مخصص على تحديد موقع المشكلات بسرعة، وتوفير تحليل الثغرات الأمنية في الحاسوب المركزي، وتشغيل التحكم في الوصول التقديري وتقليل الأخطاء.

جمع الأحداث من مزودي جمع الأحداث المتعددة يساعدك اختبار إطار الامتثال الآلي وقدرات الإبلاغ المحسّنة على تحديد الثغرات الأمنية ومشاكل الامتثال بسرعة في بيئات صارمة مثل معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) ودليل التنفيذ التقني الأمني (STIG) ومعايير مماثلة أخرى.

تقارير قابلة للتخصيص لاختراق أمن البيانات يمكن لـ zSecure Audit إرسال التقارير بالبريد الإلكتروني يوميًا عند حدوث أحداث معينة أو عند حدوث اختراق أمني. تتيح لك قدرات إعداد التقارير الشاملة العديد من فرص التخصيص.

التكامل مع إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM) بما في ذلك QRadar® يتم ملء أحداث تدقيق الوصول وسجلات وصول المستخدم التي تم إنشاؤها باستخدام أدوات إدارة الأمان من IBM ضمن حلول إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM)، بما في ذلك IBM QRadar لتوحيد البيانات وإعداد تقارير الامتثال.

تحديث باستخدام IBM Cloud Pak for Security يتكامل كل من zSecure Audit وzSecure Alert مع منصات SIEM مثل QRadar للاستفادة من قدرات IBM Cloud Pak for Security (CP4S). يجعل CP4S بيانات الأمان وعمليات سير العمل مركزية، ما يوفر وحدة تحكم موحدة لأدوات IBM والأدوات التابعة لجهات خارجية. ويتيح لك اتخاذ إجراءات سريعة من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة والعمليات المبسطة وإمكانية الوصول عن بُعد من خلال منصة متعددة السحابة.