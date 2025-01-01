مرفق التحكم في الوصول إلى الموارد (RACF®) هو برنامج أمان يعمل كعنصر من عناصر خادم الأمان لنظام التشغيل z/OS®. يتحكم RACF في تصرفات المستخدم داخل نظام التشغيل z/OS، ما يتيح للمستخدمين حماية مواردهم. وهو يحمي المعلومات والموارد الأخرى من خلال تنظيم الوصول إليها.