منصة IBM Z للتعليم والتدريب

توفر ®IBM Z منصة لتقنية المعلومات تتميز بالأمن والمرونة والرشاقة لمساعدتك على التحكم في التحول الرقمي الخاص بك. تقدم شركة IBM تدريبًا مخصصًا وشهادة وخبرة عملية حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من استثماراتك في هذه التقنية.

تعرَّف على كيفية تعاون IBM مع المجتمع الأكاديمي والعملاء والشركاء لبناء جيل جديد من المواهب.