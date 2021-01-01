منصة IBM Z Xplore التعليمية
تعلّم مهارات الحوسبة المؤسسية المهمة للصناعة
البدء استكشف مهارات الكمبيوتر المركزي
رسم توضيحي متساوي الأبعاد يُظهِر الأشخاص الذين يعملون على أجهزة متصلة بشاشات مختلفة

إن IBM Z Xplore منصة تعليمية شيقة وممتعة قائمة على التحدي ومتاحة عالميًا بالمجان، دون الحاجة إلى معرفة مسبقة. تمتع بتجربة عملية لتعلّم مهارات ®IBM Z المطلوبة للمساعدة في بناء مستقبل مهني في مجال حوسبة المؤسسات، الذي يدعم 68% من جميع المعاملات في جميع أنحاء العالم. 

احصل على شارات رقمية تؤهلك للمشاركة في معارض توظيف IBM Z الافتراضية واستعرض مهاراتك أمام أصحاب العمل. 

سوف تتعلم: 

  • الأساسيات و المفاهيم: تعرّف على مجموعات البيانات ولغات الترميز مثل JCL وPython وUSS باستخدام تطبيق VS Code الحديث. وتعرّف على أمان IBM Z وقابلية التوسع المؤسسي وغير ذلك الكثير.
  • مستوى متقدم: احصل على تدريب عملي عن REXX وCOBOL و®Linux وVSAM وREGEX وJCL وPython و®Db2 وغير ذلك الكثير.
  • توسيع نطاق مهاراتك: طوِّر مهاراتك من خلال التدريب العملي على TSO/ISPF وNode.js والتعلّم الآلي و ®Ansible وغير ذلك الكثير.
 البدء
المزايا تعرَّف على أنظمة المؤسسة والكمبيوتر المركزي.
المتعلمون

يستطيع المتعلمون اكتساب مهارات الحوسبة المؤسسية لتحسين مستقبلهم الوظيفي والحصول على شارات مميزة.
المعلمون

كما يستطيع المعلمون الوصول إلى المشروعات المتدرجة والفعلية الجاهزة وغيرها من الموارد لاستخدامها في فصولهم الدراسية.
أصحاب العمل

يُمكن لأصحاب العمل تحسين مهارات الموظفين أو شحذ مهاراتهم أو توظيف مرشحين جدد لسد فجوة المهارات.  

طريقة البدء

طوِّر مهاراتك مع IBM Z Xplore

بفضل تلك المنصة المتاحة المجانية، يستطيع المتعلمون اكتساب خبرات عملية من خلال تحديات ترميز التعليمات البرمجية والعمل باستخدام تقنيات مختلفة لتطوير مهارات قيمة والحصول على شارات رقمية معترف بها في الصناعة. لا يشترط وجود معرفة سابقة للبدء. يتم تطوير المحتوى بشكل مستمر وإضافته إلى المزيد من تجارب التعلم.

 البدء تعرَّف على الشارات الرقمية
لماذا الكمبيوتر المركزي؟
مهارات الحوسبة المطلوبة بصفتها التقنية التي تدعم الاقتصاد العالمي، تعد أجهزة الكمبيوتر المركزية أكثر أهمية في عصر السحابة المتعددة اليوم وهناك حاجة ماسة ومستمرة لاستقطاب ذوي المهارات. ويُمكنك اكتساب مهارات الكمبيوتر المركزي من العمل في الشبكات والتحليلات وقواعد البيانات ولغات البرمجة العميقة وواجهات برمجة التطبيقات؛ بالمفهوم الشامل لتقنية المعلومات ذات القيمة المهنية طويلة المدى. اعرف لماذا ننصح بالكمبيوتر المركزي
المجتمع انضم إلى مجتمع IBM Z

اكتشف المزيد عن المنصة التعليمية.

 انضم إلى IBM Z Educator Hub

تعرَّف على كيفية إحضار الكمبيوتر المركزي إلى فصلك الدراسي.