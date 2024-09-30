في عالم السحابة الهجينة الذي يتميز باحتياجات الأعمال الديناميكية والتحدي المتمثل في التنبؤ بالطلب على خدمات تقنية المعلومات، صارت المرونة أمرًا ضروريًا لا غنى عنه.
تسعير مُخصص يناسب احتياجاتك من ®IBM Z يقدم تسعيرًا مرنًا قائمًا على الاستهلاك يشبه نموذج السحابة للبرمجيات والأجهزة والحوسبة المحلية، مما يُسهل التنبؤ بالتسعير ويعززه. يساعد هذا في تحسين جاهزيتك للتنبؤ بالطلبات غير المتوقعة وتلبيتها بطريقة فعالة من حيث التكلفة، على واحدة من أكثر المنصات أمنًا وموثوقيةً.
اكتشف كيف يوفر تسعير Tailored Fit لمنصة IBM Z نموًا فعالاً من حيث التكلفة لأحمال التشغيل مقارنةً بثلاثة أمثلة من السحابات العامة.
نموذج ترخيص البرامج القائم على الاستخدام والمشابه للسحابة.
مجال من الأجهزة يشبه الاستخدام السحابي ويعمل دائمًا ومستند إلى الاستخدام.
بيئة z/OS نشطة دائمًا وبتكلفة تنافسية وسعة عالية.
يقدم نموذج الترخيص تسعيرًا بسيطًا للبرامج.
يتميز بشفافية قيّمة ويمكن التنبؤ بها مع تسعير الاستهلاك لتطبيقات z/OS الجديدة.
اقرأ هذا الدليل للتعرّف على المفاهيم الأساسية اللازمة لفهم كيفية ترخيص البرامج في الكمبيوتر المركزي.
استخدم مجموعات الأدوات هذه للبدء بخيارات تسعير محددة.
اقرأ الدليل المرجعي الذي يوضح منهجيات تسعير برامج IBM Z ونقاط المرونة والقيمة.
استكشف شروط وأحكام الترخيص لمنتجات برامج IBM.