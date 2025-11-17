مع تحول العالم نحو الرقمنة بشكل متزايد، تسعى أنجح البنوك إلى تبنّيها. ومن الأمثلة البارزة على ذلك Garanti BBVA، ثاني أكبر بنك عام في تركيا. بالإضافة إلى تشغيل أكثر من 5,000 صرَّاف آلي وما يقرب من 1,000 فرع، يعتمد البنك تقنيات مبتكرة لتقديم تجربة سلسة للعملاء الرقميين عبر قنوات الويب والأجهزة المحمولة والخدمات المصرفية الاجتماعية.
بدأ الالتزام بالرقمنة بتحقيق نتائج ملموسة. لدى البنك أكثر من 17 مليون عميل رقمي يمثِّلون 89% من المعاملات غير النقدية.
في البيئة الرقمية، تعمل تطبيقات البنوك الإنتاجية على أجهزة الكمبيوتر المركزي IBM® z16 باستخدام قاعدة البيانات ®IBM Db2® for z/OS. تقول Semra Arslan، مديرة تقنيات بيانات Z Cloud في Garanti BBVA: “نحن نستخدم Db2 for z/OS في خدماتنا المصرفية الأساسية لاتخاذ القرارات الحيوية للأعمال”.
يعالج النظام يوميًا كميات هائلة من البيانات التشغيلية وبيانات المعاملات - تخيَّل مليارات المعاملات وتيرابايتات البيانات التي يتم إعدادها للرؤى التحليلية. يستفيد كلٌّ من أقسام الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من هذه الرؤى.
على سبيل المثال، كيف يمكن للمسوِّقين معرفة الخدمات التي يجب تقديمها للعملاء عبر الأجهزة المحمولة استنادًا إلى سجلاتهم المصرفية؟ هل العمليات المحاسبية متوافقة مع اللوائح الحكومية؟ ومن ناحية تكنولوجيا المعلومات، هل تُشير سجلات الأداء التي يُقدَّر حجمها بالتيرابايت إلى وجود أخطاء في التطبيقات وما أفضل وقت لإيقاف تشغيل التطبيقات للصيانة؟
يعمل فريق قاعدة البيانات على معالجة عشرات الآلاف من وظائف الدفعات على منصة ®IBM Z بين عشية وضحاها، وهي وظائف تعمل على إعداد البيانات التاريخية للتحليلات اللاحقة والتعلم الآلي والتقارير وأنظمة الرؤية. لكن عبء العمل هذا قد يستهلك قدرًا كبيرًا جدًا من طاقة وحدة المعالجة المركزية، ما قد يتداخل مع تطبيقات الإنتاج ويتطلب ترقيات باهظة الثمن.
يستخدم Garanti BBVA برنامج IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS على LinuxONE لمعالجة أكثر من 300 مهمة دفعية كل ليلة.
يقلِّل المسرِّع من استهلاك وحدة المعالجة المركزية على الكمبيوتر المركزي IBM z16 بمقدار 45 ساعة يوميًا.
تقرير الامتثال الذي كان يستغرق يومين لتشغيله على z16 يستغرق الآن دقيقة واحدة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الاستعلامات التحليلية المعقدة عبر مجموعات البيانات الكبيرة على الكمبيوتر المركزي إلى تقديم نتائج متأخرة للغاية بالنسبة للشركة. وتتعامل معالجة الدفعات الليلية فقط مع البيانات الثابتة، وليس البيانات الديناميكية التي تتغير في كل مرة يسجِّل فيها أحد عملاء الأجهزة المحمولة الدخول. ومع ذلك، فإن تحليل البيانات المباشرة أثناء التنقل يمكن أن يؤدي إلى توليد رؤى أكثر قيمة.
وهكذا، واجه فريق قاعدة البيانات في Garanti BBVA تحديًا مزدوجًا: كيف يمكنه تسريع تحليل البيانات التاريخية على الكمبيوتر المركزي بطريقة فعَّالة من حيث التكلفة وآمنة؛ وكيف يمكنه اكتساب القدرة على تحليل بيانات العملاء الديناميكية في الوقت الفعلي؟
توضِّح Arslan قائلة: "يتولى فريقي إدارة منصة الكمبيوتر المركزي التي تُجري معاملاتنا المصرفية الأكثر أهمية. "تتمثل مسؤولياتنا الرئيسية في جعلها أسرع وأكثر أمانًا، وتطبيق التكنولوجيا الجديدة لتلبية المتطلبات القادمة".
كان حل Garanti BBVA هو نشر IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS، وهو محرك استعلام عالي السرعة يمتد منطقيًا إلى Db2 for z/OS. تعمل التكنولوجيا على تمكين معالجة التحليلات للمعاملات الهجينة (HTAP)، والتي تعالج أعباء عمل التحليلات على المسرِّع وأعباء عمل المعاملات على منصة IBM Z بكفاءة وبتكلفة فعَّالة. وباعتبارها أحد مكونات الواجهة الخلفية المتكاملة لـ Db2 for z/OS، فقد تم تصميم المسرِّع بشكل مماثل لتحقيق التوفُّر العالي والمرونة وأمن المعلومات.
بدأ فريق قاعدة البيانات الخاص بالبنك في نشر Db2 Analytics Accelerator for z/OS على LinuxONE في عام 2024 بالتعاون مع IBM، ويستمر في التحديثات للحصول على ميزات متقدمة. وتقول Arslan: "نحن نقدِّر الدعم الذي نحصل عليه من شركة IBM. "نحن واثقون من أنه إذا واجهتنا مشكلة، فستكون IBM حاضرةً لدعم منتجاتها وخدماتها الحساسة".
باستخدام برنامج المسرِّع الجديد على بنية LinuxONE، يعمل Garanti BBVA على تشغيل أنظمة 2xMax125 في تكوين Active–Active في إسطنبول لتحقيق توفُّر عالٍ، إلى جانب 1xMax125 Passive Accelerator في موقع التعافي من الكوارث (DR) الخاص بها. ولتعزيز استراتيجية استمرارية الأعمال، يعتمد البنك على IBM Z Capacity Backup Upgrade (CBU) لتفعيل القدرة الحاسوبية اللازمة على الفور لتشغيل أعباء العمل بأكملها في موقع التعافي من الكوارث. في حالة فقدان غير متوقع لسعة الخادم نتيجة حالة طارئة، تُتيح CBU الاستبدال السريع للمحركات القياسية والمتخصصة على الخادم الاحتياطي، ما يوفر سعة طارئة قابلة للتجديد تصل إلى 90 يومًا. خارج حالات الطوارئ، يمكن تفعيل CBU أيضًا للاختبارات، ما يمكِّن Garanti BBVA من التحقق من عملية تفعيل التعافي من الكوارث وضمان الجاهزية التشغيلية والامتثال للمتطلبات التنظيمية بسرعة وسلاسة ودون أي انقطاع.
منذ البداية، ساهم المسرِّع في تحسين دورة الدُفعات من خلال معالجة أعباء عمل التحليلات التي تم تفريغها من كل منصة z جديدة. الوظائف واسعة النطاق. يتم تسريع أكثر من 300 جدول قاعدة بيانات لإعداد البيانات لتحليلها من قِبَل وحدات الأعمال. تُستمَد التحليلات من 33 تيرابايت من البيانات الموجودة على الجهاز و44 تيرابايت مضغوطة في Db2 for z/OS.
يعمل Db2 Analytics Accelerator for z/OS على إنشاء تقارير تتعلق ببطاقات الائتمان وحسابات العملاء وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي. يؤدي المسرِّع أيضًا وظائف الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) في تجهيز البيانات لمستودع البيانات والذكاء الاصطناعي، ويحلِّل التطبيقات الجديدة بحثًا عن الأخطاء أثناء اختبار ضمان الجودة.
بالإضافة إلى ذلك، يساعد المسرِّع على أتمتة استكشاف مشكلات قواعد البيانات وإصلاحها من خلال التحليل الدوري لاستهلاك وحدة المعالجة المركزية (CPU) وسجلات الأداء الخاصة بـ 300,000 تطبيق والملايين من بيانات SQL التابعة للبنك. عندما تكتشف التحليلات أي خطأ، يعمل المسرِّع تلقائيًا على تحليل سجل 10 سنوات من وصول المستخدمين لتحديد نافذة الصيانة الأنسب.
بالإضافة إلى تشغيل مهام الدُفعات، يحلِّل المسرِّع عددًا صغيرًا من المعاملات عبر الإنترنت. يريد فريق قاعدة البيانات توسيع هذا بشكل كبير لتحليل وصول المستخدمين إلى الحسابات عبر الأجهزة المحمولة والبيانات الديناميكية الأخرى. ولهذا السبب، قام بنشر مسرِّع تحليلات Db2 للإصدار 7.5 من نظام z/OS، والذي يتميز بميزة IBM Integrated Synchronization.
يُتيح بروتوكول تكرار البيانات هذا تحديثات متزايدة للبيانات الديناميكية إلى المسرِّع في الوقت شبه الفعلي مع الحفاظ على البيانات في مكانها. بعد ذلك، يمكن تشغيل الاستعلامات التحليلية على أحدث البيانات المُلتَزَم بها مع انخفاض استهلاك وحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر المركزي. تستفيد المزامنة المتكاملة من تقنية IBM Z Integrated Information Processor (zIIP) لتقليل التكاليف بشكل أكبر.
تقول Arslan: "في الوقت الحالي، نستفيد في الغالب من المسرِّع ضمن نافذة المعالجة الدفعية الخاصة بنا. لكن مع أحدث إصدار، نركِّز على ربط معاملاتنا عبر الإنترنت بذلك الجهاز القوي. ونتوقع أن نصل إلى ذلك قريبًا".
مع Db2 Analytics Accelerator for z/OS، يحقِّق Garanti BBVA قيمة تجارية كبيرة. تساعد قدراته التحليلية على أتمتة المهام الحيوية للأعمال وزيادة سرعة المعالجة وتقليل استهلاك وحدة المعالجة المركزية في الكمبيوتر المركزي.
يعمل المسرِّع على تشغيل التقارير والتحليلات تلقائيًا بسرعة مذهلة. في أحد الأمثلة، كان تقرير الامتثال التنظيمي الذي يستند إلى مائة مليار سجل محاسبي يستغرق يومين لتشغيله على الكمبيوتر المركزي. والآن، يستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط، أي أسرع بحوالي 3,000 مرة. تقول Arslan: "لقد كان هذا ذا فائدة كبيرة لفِرَقنا المكلَّفة بإعداد مثل هذه التقارير".
تُعَد إدارة تكنولوجيا المعلومات ميزة أخرى. يمكن للمسرِّع اكتشاف الأخطاء في التطبيقات قبل إطلاقها للإنتاج، وهي ميزة إضافية لمراقبة الجودة. ويكتشف التحليل الدوري الذي يجريه النظام لسجلات الأداء ووصول المستخدمين بشكل استباقي الحالات الشاذة في قاعدة البيانات ويحدِّد بدقة أفضل توقيت لإجراء الصيانة.
تقول Arslan: "باعتبارنا شركة مالية كبرى، لدينا فريق يراقب أداء قاعدة البيانات وبيئة التطبيقات. باستخدام المسرِّع، يمكننا تحديد معظم المشكلات قبل أن تؤثِّر في الأعمال".
يدعم Db2 Analytics Accelerator for z/OS أيضًا كل منصة z جديدة: بفضل الوظائف غير المحمَّلة، فإنه يعمل بأعلى أداء مع تقليل التكاليف. يقدِّر فريق قاعدة البيانات أن التسريع يقلِّل من استهلاك وحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر المركزي بمقدار 45 ساعة يوميًا.
يقدِّر المسؤولون التنفيذيون في بنك Garanti BBVA هذه الفوائد: أتمتة العمليات والتحليلات الأسرع والكفاءة الأعلى للكمبيوتر المركزي. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع فريق قاعدة البيانات تنشيط IBM Integrated Synchronization قريبًا لتحليل البيانات عبر الإنترنت. ومن المرجَّح أن يؤدي هذا إلى توليد رؤى مفيدة للأعمال.
ما النتيجة النهائية؟ تقول Arslan: "يُعَد Db2 Analytics Accelerator for z/OS ضروريًا للمنصة المالية المهمة للأعمال".
تأسَّس Garanti BBVA في عام 1946، وهو أحد أكبر البنوك الخاصة في تركيا. يقدِّم Garanti BBVA مجموعة واسعة من الخدمات المالية لعملائه النشطين البالغ عددهم أكثر من 28 مليون عميل مع 22,985 موظفًا من خلال شبكة توزيع واسعة النطاق.
حقوق النشر © لعام 2021 محفوظة لصالح شركة IBM Corporation. IBM Corporation, Hybrid Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، ديسمبر 2021.
تُعَد IBM وشعار IBM وibm.com وDb2 وIBM Z وz/OS وz16 علامات تجارية لشركة International Business Machines Corp.، وهي مسجلة في العديد من الاختصاصات القضائية في جميع أنحاء العالم. قد تكون أسماء منتجات وخدمات أخرى علامات تجارية تابعة لشركة IBM أو لشركات أخرى. تتوفر القائمة الحالية للعلامات التجارية لشركة IBM على الويب ضمن علامة التبويب "معلومات حقوق النشر والعلامات التجارية" على الرابط https://www.ibm.com/qa-ar/legal/copytrade.
يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل فيها IBM.
يتم عرض بيانات الأداء وأمثلة العملاء المذكورة لأغراض توضيحية فقط. قد تختلف نتائج الأداء الفعلي وفقًا للتكوينات وظروف التشغيل المحددة. المعلومات الواردة في هذا المستند تُقدَّم "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، مثل جميع ضمانات الصلاحية التجارية، أو الملاءمة لغرض معين، أو الضمانات والشروط الخاصة بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى. تشتمل منتجات IBM على ضمان وفقًا لشروط الاتفاقيات التي تُوفَّر بموجبها وأحكامها.