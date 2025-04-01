المرفق المتكامل لنظام التشغيل Linux (IFL)
قم بتشغيل Linux أحمال التشغيل ®IBM Z و LinuxONE بمعالج مخصص وفعال من حيث التكلفة
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النمط الجغرافي المجرد

®IBM مرفق متكامل لـ Linux (IFL) هو معالج مخصص لـ Linux أحمال التشغيل على IBM Z و LinuxONE. يتم دعم المعلوماتية بواسطة نظام التشغيلLinux لنظام التشغيل IBM Z و IBM LinuxONE و IBM Z/VM® و KVM.IBM z16 و LinuxONE 4 يوفران سعة معالجة هائلة وتسريعًا على الرقاقة وقدرات رائدة في مجال الاتصالات في مجال الإنترنت.
Linux على IBM z16

تحديث لسحابة هجينة الذكاء الاصطناعي مع منصة Linux القوية والآمنة للأعمال التجارية.
المزايا
انخفاض النفقات

تقليل النفقات التشغيلية والبرامجية والمرفقية ونفقات الطاقة من خلال كثافة خوادم Linux عالية جداً.
تقليل المخاطر

الحماية من الانقطاعات بفضل التشخيصات الآلية المدمجة وتحديد المشاكل وعزلها.
تسريع الذكاء الاصطناعي

قم بإنشاء قيمة جديدة مع كل تفاعل مع العملاء مع تسريع الذكاء الاصطناعي الرأسي من IBM z16 و LinuxONE 4.
ميزة
قدرة معالجة واسعة النطاق

دعم ما يصل إلى 200 ذاكرة IFL قابلة للتكوين من قِبل المستخدم وما يصل إلى 40 تيرابايت من مصفوفة الذاكرة المستقلة (RAIM). تعمل بشكل غير متزامن مع المعالجات القياسية.
مصممة للأداء الأداء

تحسين القدرات على الأداء مع تحسين القدرات المتزامنة متعددة الخيوط (SMT) والتقنية المحسّنة متعددة التعليمات متعددة البيانات (SIMD).
المرونة في إضافة IFLs

يمكن إضافة IFLs على الفور. تدعم IFL التقنية IFL التقنية السعة عند الطلب (O/O CoD)، وترقية السعة عند الطلب، والسعة النسخ الاحتياطية عند الطلب (CBU).
اتصال عالي السرعة

توفر وظيفة HiperSockets من IBM ووظيفة اتصال الذاكرة المشتركة (SMC) اتصالاً عالي السرعة بين الأقسام المنطقية.
التسارع على الرقاقة

يوفر التسريع على الرقاقة سرعة أكبر في الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وزيادة معدلات نقل البيانات، وانخفاض استهلاك وحدة المعالجة المركزية (CPU) والتشفير السريع لمساعدات وظائف التشفير (CPACF).
لا يوجد تأثير على تصنيف MSU

لا يزيد IFL من رسوم برنامج IBM Z الذي يعمل على معالجات "قياسية"، كما لا تؤثر تكنولوجيا المعلومات على تصنيف MSU أو تسمية طراز ®IBM z Systems.
متاح ومدعوم على نطاق واسع

متوفر لجميع موديلات IBM z16 و ®z15 و z14 و ®z13 و ®z13 و ®z13s و IBM LinuxONE، ومدعوم من قبل نظام التشغيل Linux لنظام IBM Z و IBM LinuxONE و z/VM و KVM.
إدارة مرنة للأقسام

يمكن إدارتها بواسطة PR/SM أو مدير التقسيم الديناميكي من IBM في قسم منطقي (LPAR) مع معالجات مخصصة أو مشتركة. يتطلب تعريف LPAR.
المنتجات ذات الصلة IBM Cloud Infrastructure Center

توفير إدارة مبسّطة للبنية الأساسية كخدمة (IaaS) لإدارة أحمال التشغيل.

 IBM Z/VM

قم بتحسين الأداء من خلال برنامجنا الآمن للغاية للتوسع في محاكاة افتراضية للتوسع في الأداء.

 IBM z16

تسريع سرعة اتخاذ القرار والحماية من التهديدات وتحديث سحابة هجينة.

 IBM LinuxONE 4

منصة خوادم قابلة للتوسعة وآمنة للغاية للمساعدة في تحقيق تكاليف طاقة أقل وكربون أقل.
الخطوات التالية

تعرّف على كيفية تشغيل Linux أحمال التشغيل IBM Z و LinuxONE بمعالج مخصص وفعال من حيث التكلفة. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع أحد ممثلي IBM Z و LinuxONE.

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