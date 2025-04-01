تطوير واختبار افتراضي من IBM ل z/OS
تطوير واختبار أنظمة IBM zSystems الافتراضية لنظام ®z/OS في بيئات Linux على ™zSystems
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رسم توضيحي لـ &quot;مركز القيادة المركزية&quot; في المركز والعديد من الأشخاص الذين يعملون حولها
التحويل الافتراضي للبساطة والمرونة

Virtual Dev and Test for z/OS عبارة عن منصة تطوير واختبار افتراضية لنظام ™zSystems تعمل على Linux على نظام ™zSystems.  تتيح ZVDT تشغيل أنظمة تشغيل الكمبيوتر المركزي والبرامج الوسيطة والبرامج الأخرى على Linux على بيئات أنظمة ZSystems. يتيح هذا الأمر دورة تطوير واختبار الأساليب الرشيق مع بنية تحتية مرنة وحسب الطلب للمراحل الأولية من التطوير مع التحكم الكامل في البنية التحتية المستخدمة.
المزايا
عزز مرونة عمليات التطوير والعمليات DevOps لديك

تحسين ترحيل الإصدار إلى الإصدار، وتطوير واختبار z/OS التطبيق Linux على خوادم ™zSystems مع التحكم الكامل في البنية التحتية المستخدمة.
إزالة الحواجز مع اختبار التحول إلى اليسار

تحقيق التكامل المستمر بجودة أعلى وتسليم أسرع مع بيئة تطوير واختبار عالية الدقة z/OS تعمل تحت محلي Linux على أنظمة ™zSystems.
تمكين فرق عمليات التطوير

يقوم المبرمجون بإنشاء صور التطبيق z/OS بسرعة أكبر، مع توفير الأمان والتحكم الذي يطلبونه، بينما يقوم المطورون والمختبرون بإنشاء صور التطبيق تلقائيًا ببضع نقرات فقط.
الوصول إلى أحدث z/OS وقت التشغيل

حزمة مهيأة مسبقًا من برنامج IBM zSystems تتضمن z/OS والبرمجيات الوسيطة، مثل ®CICS و IMS و ®Db2، مع z/OS عنصر عمليات التطوير المتعددة لأدوات أنظمة المؤسسة.
z/OS التطوير والاختبار على الأجهزة IBM zSystems تحت Linux على أنظمة ™z، محليًا IBM يوفر نظام التطوير والاختبار الافتراضي لـ z/OS بيئة IBM zSystems معزولة غير إنتاجية تعمل على Linux على أنظمة ™zSystems محلي. بناء التطبيق المركزي لـ الكمبيوتر التطبيق، وتنفيذ واختبار التعليمات البرمجية وتغييرات البيئة قبل تنفيذها في الإنتاج. واجهة مستخدم بسيطة قائمة على الويب

واجهة مستندة إلى الويب لإنشاء وأتمتة نشر بيئات تطوير واختبار z/OS. قم بإنشاء z/OS التطبيق الصور بسرعة أكبر مع الأمان والتحكم المطلوبين.

 تتضمن المستويات الحالية من البرمجيات الوسيطة لنظام IBM z/OS ما يلي

يأتي مع توزيع برامج z/OS كما هي وغير مدعومة بما في ذلك IBM IMS و و z/OS و Db2 و IBM ®WebSphere و z/OS Connect و COBOL و PL/I و C++ و Java® و High Level Assembler HLASM.

 واجهة برمجة تطبيقات RESTful API لعمليات التطوير التكامل في خط أنابيب التكامل

يمكن تمكين الأتمتة في عملية إنشاء ونشر بيئات z/OS. من خلال واجهات برمجة تطبيقات RESTful APIs، يمكنك دمج وظائفنا في خط أنابيب DevSecOps الخاص بك.
حالة الاستخدام
تحسين وقت الوصول إلى السوق

يمكن للعملاء تقليل الوقت اللازم لتسويق منتجاتهم بالاستفادة من بيئات التطوير والاختبار للتوسع في السوق التي تعمل تحت Linux على أنظمة ™zSystems.
بناء مهارات فريقك في مجال الكمبيوتر

قم بإجراء IBM نظام zSystem التعليم تقريبًا في أي وقت وفي أي مكان باستخدام Linux على البنية التحتية لأنظمة zSystems - وجرّب دون الخوف من الإضرار ببيئات إنتاج الكمبيوتر المركزي.
تحسين التطوير والاختبار

احصل على مزايا التكلفة لنظام تطوير واختبار موزع مع تحرير سعة الكمبيوتر المركزي من أجل إنتاج أكثر قيمة.

الموارد

المدونة

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الخطوات التالية
تعرف على كيفية اختيار بيئة الاختبار المثلى

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 اقرأ المزيد مجتمع الاختبار الآلي

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