أتمتة مهام الكمبيوتر المركزي والتعافي من الكوارث لتحقيق أهداف المرونة

توفُّر دائم وتعافي من الكوارث سريع

تُعدّ ®IBM® GDPS مجموعة من حلول التعافي من الكوارث والمرونة التشغيلية مبنية على تقنية IBM Parallel Sysplex توفّر GDPS إمكانات أتمتة شاملة تشمل إدارة التخزين، وتهيئة النسخ الاحتياطي عن بُعد، والتحويل التلقائي بين المواقع المتعددة. من خلال التجميع، والأتمتة، وتكرار التخزين، تضمن GDPS توفّراً دائماً للخدمات، وتقليل فترات التعطل، وتمكين الاستعادة السريعة من الأعطال أو التهديدات السيبرانية.

 ملخّص الميزات في الإصدار 4.8 من GDPS
استمرارية التشغيل والتحويل المؤتمت للأحمال

تضمن التشغيل السلس من خلال التحويل التلقائي لأحمال التشغيل إلى مواقع بديلة، ما يقلل من فتترات التعطل.
المرونة متعددة المواقع والتعافي من الكوارث

تدعم التكرار المتزامن وغير المتزامن لضمان سلامة البيانات، واستعادة سريعة، واستمرارية الأعمال.
المرونة الإلكترونية وحماية البيانات

عزل البيانات واستعادتها من الهجمات السيبرانية أو التلف عبر نُسخ احتياطية آمنة وغير قابلة للتعديل.
الأتمتة الذكية والامتثال التنظيمي

تقلل التدخل اليدوي من خلال التنسيق المؤتمت، والمراقبة في الوقت الفعلي، ودعم المتطلبات التنظيمية.

الحلول

Illustration of cyber vault security fitting a square format
تتيح نسخًا آمنة من البيانات الحساسة في نقاط زمنية محددة، وتساعد على استعادة البيانات التالفة أو المحذوفة. بادِر باستخدام IBM Z Cyber Vault
توفر الأتمتة والتكرار المتزامن (Metro Mirror) وتقنية HyperSwap.
تنسّق استعادة الأنظمة التي تعتمد على التكرار غير المتزامن (Global Mirror).
تدمج التوفّر المحلي شبه المستمر عبر GDPS Metro مع إمكانيات الاسترداد عن بُعد غير المحدودة التي يوفرها GDPS Global.
تكرر تحديث البيانات في زمن شبه حقيقي إلى نسخة ثانية من أحمال التشغيل وإدارة توزيع العمل عبر المواقع.

الموارد

يدير هذا الحل المؤتمت والمخصص عمليات التخزين، والنسخ الاحتياطي عن بُعد، وعمليات Parallel Sysplex لاستعادة الأعطال بسلاسة.
استعرض المنتجات المعتمدة من IBM للاستخدام ضمن بيئة GDPS، بما في ذلك بروتوكول توقيت الخادم (STP).
تعرّف على أهمية حماية مؤسستك باستخدام IBM Z Cyber Vault، لاكتشاف الهجمات السيبرانية واستعادة بياناتك بسرعة عند التعرض لهذه الهجمات.

تعرف على كيفية توفير التعافي من الكوارث والتوفّر العالي لنظام ®Linux على IBM Z باستخدام GDPS و IBM Tivoli® System Automation.
استكشف الدورات التدريبية واحصل على شارة أساسيات GDPS من خلال إكمال دورة تدريبية توفّر المعرفة الأساسية اللازمة للخبرة العملية.
تشتمل ميزات الإصدار 4.7 على إضافة وضع التحكم المزدوج لمدير LCP، وتحسينات على الأمان القائم على الدور وإدارة روابط GDPS.
تشتمل ميزات الإصدار 4.6 على أداة معالج إعادة التهيئة GDPS Reconfiguration Wizard، ودعمًا موسّعًا للأمان القائم على الأدوار، إلى جانب تحديثات كبيرة لمدير LCP.
تشتمل ميزات الإصدار 4.5 على بوابة GDPS Enterprise Portal لعرض بيئات GDPS المتعددة، وتحسينات الحماية من التلف المنطقي والإدارة الديناميكية لروابط PPRC.

تقارير الاعتماد منتجات IBM

اطّلع على نتائج اختبارات الاعتماد:

 ™Hitachi Virtual Storage Platform

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 EMC

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نهاية الخدمة GDPS 4.6

تاريخ التوفّر العام: مارس 2023

نهاية الخدمة: مارس 2026

 GDPS 4.7

تاريخ التوفّر العام: مارس 2024

نهاية الخدمة: مارس 2027

 GDPS 4.8

تاريخ التوفّر العام: مارس 2025

نهاية الخدمة: مارس 2028
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