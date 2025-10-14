يُعَد ®IBM® Tivoli® OMEGAMON® XE on z/VM® and Linux وكيل مراقبة يوفر إمكانية عرض البيانات المجمعة من عدة أنظمة عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام ومرنة. وهو جزء من عائلة منتجات برمجيات OMEGAMON.

يمكِّنك IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux من عرض بيانات z/VM المسحوبة من مجموعة أدوات الأداء للأجهزة الافتراضية جنبًا إلى جنب مع بيانات أداء أنظمة Linux على ®IBM Z. تساعدك إمكانية العرض المتعدد هذه على حل المشكلات بسرعة أكبر وإدارة البيئات المعقدة بشكل أكثر فاعلية.