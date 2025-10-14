IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux

عرض البيانات التي يتم جمعها من أنظمة متعددة على واجهة واحدة سهلة الاستخدام ومرنة

 

إدارة البيئات المعقدة بشكل أكثر فاعلية

يُعَد ®IBM® Tivoli® OMEGAMON® XE on z/VM® and Linux وكيل مراقبة يوفر إمكانية عرض البيانات المجمعة من عدة أنظمة عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام ومرنة. وهو جزء من عائلة منتجات برمجيات OMEGAMON.

يمكِّنك IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux من عرض بيانات z/VM المسحوبة من مجموعة أدوات الأداء للأجهزة الافتراضية جنبًا إلى جنب مع بيانات أداء أنظمة Linux على ®IBM Z. تساعدك إمكانية العرض المتعدد هذه على حل المشكلات بسرعة أكبر وإدارة البيئات المعقدة بشكل أكثر فاعلية.

مقارنة عمليات Linux جنبًا إلى جنب

عرض بيانات عمليات Linux جنبًا إلى جنب مع مقاييس الأداء التفصيلية من أنظمة أخرى مهمة لفهم المشكلات وحلها بسرعة.
جمع البيانات ذات الصلة معًا

استخدِم البيانات من Performance Toolkit for z/VM (أحد المتطلبات الأساسية لهذا المنتج) مع البيانات المجمعة بواسطة وكيل IBM Tivoli Monitoring لنظام Linux على أجهزة Z لتقييم أداء النظام.
ربط مساحة العمل الديناميكية

يمكنك التنقل بسهولة أكبر بين مساحات عمل Tivoli Enterprise Portal باستخدام Dynamic Workspace Linking.
مراقبة أعباء عمل الأجهزة الافتراضية

عرض ومراقبة أعباء عمل الأجهزة الافتراضية والمجموعات وLPARs، واستعراض تقارير استخدام الموارد على z/VM وLinux، مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية والتخزين والأقراص المصغرة وTCP/IP.
طرق عرض عالية المستوى

ساعد الأطراف المعنية على فهم كيفية تأثير أداء الأنظمة في الأعمال والنتائج النهائية.
طرق العرض التفصيلية

استخدِم العروض التفصيلية لتتبُّع المشكلات المعقدة التي تمتد عبر تطبيقات ومنصات وأنظمة متعددة بسهولة أكبر، ومشاركة المعلومات ذات الصلة.

الميزات

مراقبة استخدام المعالج على مستوى النظام
استخدِم مساحة عمل أعباء العمل لمراقبة ارتفاع استخدام وحدة المعالجة المركزية من قِبَل برنامج التحكم، وللتعرُّف على أعباء عمل z/VM التي تستهلك أكبر قدر من الموارد.
مراقبة نشاط الصفحات والطباعة المؤقتة
إذا كانت أقراص الصفحات لديك تعاني من بطء أوقات الاستجابة، يمكنك التحقق مما إذا كان جزء من حمل الإدخال/الإخراج ناتجًا عن الأقراص المصغرة (minidisks) ذات النشاط العالي على مجموعة الأقراص نفسها.
مراقبة الموارد وأعباء العمل عبر LPARs
يوفر OMEGAMON XE on z/VM and Linux معلومات حول الاستخدام الكلي للموارد من قبل الأقسام المنطقية (LPARs) المحددة لنظامك.
ما الجديد؟
ملخص الميزات والتحسينات الخاصة بـ OMEGAMON XE on z/VM and Linux.

التفاصيل الفنية

متطلبات النظام

للحصول على معلومات تفصيلية حول متطلبات النظام، بما في ذلك أنظمة التشغيل والبرامج المدعومة، قم بتشغيل تقرير توافق المنتجات البرمجية واختَر IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux.

أداة فحص المتطلبات الأساسية للوكلاء

إجراء فحص المتطلبات الأساسية قبل بدء عملية تثبيت الوكيل. توجد أداة فحص المتطلبات الأساسية على وسائط تثبيت وكيل OMEGAMON XE on z/VM and Linux. 

الموارد

دليل البدء السريع
يقدِّم هذا الدليل الخطوات الأولى لتثبيت OMEGAMON XE on z/VM and Linux بشكل نموذجي.
يعرض هذا الفيديو كيفية استخدام Tivoli Common Reporting (TCR) لإنشاء تقرير أداء في IBM OMEGAMON XE on z/VM and Linux.
يساعدك هذا الفيديو على تحديد إذا ما كانت لديك سعة معالج كافية لأعباء العمل الحالية والمستقبلية.

