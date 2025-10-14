يُعَد ®IBM® Tivoli® OMEGAMON® XE on z/VM® and Linux وكيل مراقبة يوفر إمكانية عرض البيانات المجمعة من عدة أنظمة عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام ومرنة. وهو جزء من عائلة منتجات برمجيات OMEGAMON.
يمكِّنك IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux من عرض بيانات z/VM المسحوبة من مجموعة أدوات الأداء للأجهزة الافتراضية جنبًا إلى جنب مع بيانات أداء أنظمة Linux على ®IBM Z. تساعدك إمكانية العرض المتعدد هذه على حل المشكلات بسرعة أكبر وإدارة البيئات المعقدة بشكل أكثر فاعلية.
عرض بيانات عمليات Linux جنبًا إلى جنب مع مقاييس الأداء التفصيلية من أنظمة أخرى مهمة لفهم المشكلات وحلها بسرعة.
استخدِم البيانات من Performance Toolkit for z/VM (أحد المتطلبات الأساسية لهذا المنتج) مع البيانات المجمعة بواسطة وكيل IBM Tivoli Monitoring لنظام Linux على أجهزة Z لتقييم أداء النظام.
يمكنك التنقل بسهولة أكبر بين مساحات عمل Tivoli Enterprise Portal باستخدام Dynamic Workspace Linking.
عرض ومراقبة أعباء عمل الأجهزة الافتراضية والمجموعات وLPARs، واستعراض تقارير استخدام الموارد على z/VM وLinux، مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية والتخزين والأقراص المصغرة وTCP/IP.
ساعد الأطراف المعنية على فهم كيفية تأثير أداء الأنظمة في الأعمال والنتائج النهائية.
استخدِم العروض التفصيلية لتتبُّع المشكلات المعقدة التي تمتد عبر تطبيقات ومنصات وأنظمة متعددة بسهولة أكبر، ومشاركة المعلومات ذات الصلة.
للحصول على معلومات تفصيلية حول متطلبات النظام، بما في ذلك أنظمة التشغيل والبرامج المدعومة، قم بتشغيل تقرير توافق المنتجات البرمجية واختَر IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux.
إجراء فحص المتطلبات الأساسية قبل بدء عملية تثبيت الوكيل. توجد أداة فحص المتطلبات الأساسية على وسائط تثبيت وكيل OMEGAMON XE on z/VM and Linux.
الرؤية والأتمتة لـ IBM z/VM and Linux على أنظمة IBM Z.
يوفر إمكانية إدارة أجهزة الأشرطة والأحجام وطلبات التركيب.
حماية البيانات الموجودة على z/VM والصور الخاصة بأنظمة غير z/VM مثل Linux.
المراقبة والإدارة المؤتمتة للأجهزة الافتراضية z/VM.