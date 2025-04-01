منتجات ®OMEGAMON عبارة عن مجموعة من المنتجات المستخدمة لمراقبة وإدارة بيئات وبيئات الكمبيوتر المركزية المتطورة. منتجات ®OMEGAMON شارك التقنية المشتركة، Tivoli Management Services on z/OS.
IBM تعمل مجموعة منتجات وبرمجيات أومجامون على تمكين فرق العمليات والنظام الخبير من تجنب الانقطاعات من خلال تسليحهم بالقدرة على التعرف على المشكلات وإصلاحها بشكل أسرع.
ادمج مراقبة ®OMEGAMON مع IBM نظام الأتمتة و Netview و إدارة الأصول لمؤسستك ®z/OS.
مراقبة البيئات المستندة إلى z/OSبما في ذلك نظام التشغيل، والشبكات، وبيئات التخزين و ®CICS و IMS و ®Db2 و ®WebSphere و MQ.
توفير بيانات التكامل الجديدة وواجهات المستخدم للعملاء الذين لديهم وكلاء أوميجامون مستقلون ®.
تحسين الأداء وتقليل انقطاعات ®CICS Transaction Server على z/OS و CICS Transaction Gateway على z/OS.
تحسين الأداء وتوافر الأنظمة الحيوية IMS وتمكين المشغلين من إدارة IMS من وحدة تحكم واحدة.
مراقبة IBM MQ و IBM Integration Bus الرئيسية للتأكد من أن عمليات النظام تتجنب الاختناقات ومشاكل الأداء.
استخدم أداة واحدة لرصد وتحليل وضبط الأداء IBM Db2 for z/OS و Db2 التطبيق.
راقب WebSphere Application Server على z/OS مع معلومات تشخيصية متعمقة حول التطبيق العملي على .
احصل على أساس لمراقبة z/OS الموارد والرؤية في نظام التشغيل والنظام الفرعي للأداء .
مراقبة عمليات شبكة الكمبيوتر المركزية، بما في ذلك IBM Communications Server for z/OS.
إدارة التخزين التخزين واستخدام الإجراءات التصحيحية لإلغاء الانقطاعات المتعلقة بالتخزين والأداء.
ادمج البيانات من عدة وكلاء مراقبة وتنبيهات من ®أوميجامون على مساحة عمل رسومية واحدة.
تقديم الرؤى في استخدامات جافا Virtual Machines الموارد وإحصائيات طلبات واجهة برمجة التطبيقات z/OS Connect EE عبر نطاقات متعددة z/OS.
عرض ®z/VM البيانات من مجموعة الأدوات الخاصة بالأداء z/VM المقترنة Linux على IBM Z بيانات الأداء من أجل حل المشكلات بسرعة.