مراقبة البيئة القائمة على نظام التشغيل z/OS بالكامل

مجموعة مراقبة Z Suite IBM Z Monitoring Suite

مراقبة البيئات المستندة إلى z/OSبما في ذلك نظام التشغيل، والشبكات، وبيئات التخزين و ®CICS و IMS و ®Db2 و ®WebSphere و MQ.