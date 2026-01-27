IBM Z OMEGAMON AI for z/OS

مراقبة وإدارة أنظمة IBM z Systems المبنية على z/OS بشكل أكثر كفاءة مع الرؤى المتعلقة بالمشكلات والتحليل العميق للأسباب الأساسية.

رسم توضيحي بأسلوب مسطح للوحة معلومات IBM Z OMEGAMON AI for z/OS يعرض مؤشرات الأداء في الوقت شبه الفعلي والحالات الشاذة.

لمحة عامة

يُتيح برنامج ®IBM® Z OMEGAMON® AI for z/OS مراقبة وإدارة أداء أعباء العمل وإدارة استهلاك الموارد لبيئات Sysplex بأكملها، بالإضافة إلى أنظمة z/OS الفردية المشاركة فيها. وهو جزء من مجموعة منتجات برمجيات OMEGAMON.

يقدِّم IBM Z OMEGAMON AI for z/OS قدرات مفصّلة لمراقبة الأنظمة وإدارة المشكلات في أنظمة IBM Z. مراقبة وإدارة العناصر مثل مدير أعباء العمل (Workload Manager)، ومرفق الربط (Coupling Facility)، ومرفق الربط عبر الأنظمة (XCF)، ونظام Global Enqueue، وأعباء عمل DASD وUSS (Unix System Services) المشتركة. تم تصميمه لتحسين الرؤية وسهولة الاستخدام والأداء، لمساعدة إدارة هذه البيئات والعناصر بكفاءة وفاعلية أكبر. 

تكامل مع المنتجات الأخرى ضمن عائلة OMEGAMON لتقديم قدرات إدارة z/OS سلسة.

الفوائد
زيادة التوافر

اكتشِف الأسباب الأساسية لتأثيرات الأداء الأساسية في الوقت شبه الفعلي للحفاظ على توفُّر النظام. استخدِم تحليل التأثير لعرض استخدام وحدة المعالجة المركزية بالتفصيل حتى مستوى CSECT ‏(Executable Control Section).
توسيع نطاق الرؤية

استعرض بيئة IBM Z على مستوى المؤسسة بالكامل من خلال واجهة المستخدم OMEGAMON Enhanced 3270. إرسال التنبيهات إلى System Automation، أو تسجيلها لدى المشغِّل، أو إلى مديري الأحداث الخارجيين.
تبسيط النشر

استخدِم عملية دفعية بسيطة للتركيب والتكوين والصيانة والنشر لتنفيذ وكلاء OMEGAMON على الأقسام المنطقية. استخدِم عملية الاكتشاف لتحديد الأنظمة الفرعية ومَعلمات تكوين نظام التشغيل والشبكة؛ بهدف تقليل الأخطاء.
تخفيض التكاليف

استفِد من بنية IBM OMEGAMON لدعم السحابة عبر البيئات الهجينة لتقليل تكاليف البرمجيات والحاجة إلى موارد الكمبيوتر المركزي.
التغلب على مشكلات الأداء

تمكَّن من تحديد أولويات المشكلات وعزلها، واستخدِم الأدوات المؤتمتة لحلها. ساعِد على منع الانقطاعات ومشكلات الأداء من خلال التنبيهات الذكية، والتقارير المستهدفة، والربط بالأدوات ذات الصلة.
احصل على رؤى تشغيلية استباقية

مكِّن فِرق تكنولوجيا المعلومات من تحديد المشكلات التشغيلية الشائعة بشكل استباقي وتحديد عتبات التنبيهات باستخدام OMEGAMON AI Insights.

الميزات

مراقبة استخدام المعالج

يوفر معلومات المعالج للنظام الخاضع للمراقبة ومساحات العناوين. يدير المهام ذات الاستهلاك العالي لتجنُّب القيود. يحسِّن الكفاءة من خلال تشخيص أوقات تنفيذ التعليمات البرمجية للبرنامج حسب مساحة العنوان. يعزز الإنتاجية من خلال التنبيهات قبل حدوث ظروف استهلاك السعة أو المهام المتكررة.
التحقق مما إذا كانت فئات الخدمة تحقق أهدافها أم لا

يقدِّم رؤًى حول مؤشرات سعة أعباء العمل، مع تصوُّر مرئي، للتحقق من تحقيق أهداف الأداء. استخدِم وجهات النظر المقدَّمة من المنتج لفهم الموارد المستخدمة وكيفية تأثيرها في الأداء. زيادة توافر النظام من خلال البحث عن المشكلات قبل انقطاع النظام.
تحديد موقع قوائم الانتظار عبر بيئات Sysplexes

يفهم تأثير قوائم الانتظار العالمية عبر بيئة sysplex وفي الأنظمة الفردية. يتم إعلامك عند بدء تأثير قائمة الانتظار في الخدمة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تصحيحية مؤتمتة لإعادة الخدمة إلى المستويات المتوقعة.

مساحات عمل Sysplex
ملاحظة الاستخدام الشائع للتخزين حسب مساحة العنوان

يتجنَّب انقطاع النظام من خلال مراقبة مساحة العناوين النشطة واستخدام Common Storage Area، مع إصدار تنبيهات عند تحديد أي قيد.
إدارة الاختناقات والمهام المتكررة

يقدِّم لمبرمجي الأنظمة لمحة عامة عن جميع أعباء عمل مساحة العناوين بالإضافة إلى حالات التنفيذ. استخدِم مساحات العمل الخاصة بزمن انتظار مساحة العناوين وتحليل التأثير (Address Space Bottleneck وImpact Analysis) لتحديد حالات التنفيذ، مثل انتظار الموارد أو وحدة المعالجة المركزية، التي تؤثِّر في تحقيق أهداف أداء النظام.
سهولة التركيب والتكوين والصيانة

يوفر ميزات إعداد وتكوين مبسَّطة لبرنامج IBM OMEGAMON، لمساعدتك على تقليل عدد المَعلمات والوظائف المطلوبة للصيانة، وخفض الأخطاء وتسريع أوقات الصيانة.
مراقبة أداء z/OS Container Extensions

يقدِّم دعمًا لامتدادات الحاويات في z/OS (zCX) مع معلومات حول استخدام المعالج وأداء الشبكة لكل مساحات العناوين في فئة zCX للنظام المُدار المحدد. كما يعرض استخدام CPU لمساحات العناوين وحالات zCX.

مساحة عمل نظرة عامة على z/OS Container Extensions
معارف تشغيلية مع IBM OMEGAMON

يتكامل IBM Z OMEGAMON AI for z/OS مع IBM Z OMEGAMON AI Insights، وهي أداة تشخيصية تساعد على تحديد وتوقع أداء موارد وتطبيقات أنظمة z/OS. استخدِمه كنموذج ذكاء اصطناعي/تعلُّم آلي لمعالجة قائمة منسَّقة من مؤشرات الأداء الرئيسية لتحديد الحالات الشاذة التي تُشير إلى ضعف الأداء والتوجهات. استخدِم IBM Z OMEGAMON Data Provider للمساعدة على اكتشاف المشكلات بسرعة، وتحديد الاستجابة المناسبة، وأتمتة الإجراءات لمعالجتها ومنع تكرارها في المستقبل.
واجهة مستخدم محسَّنة 3270

يقدِّم عرضًا موحَّدًا وملوَّنًا عبر عدة بيئات Sysplex لأنظمة IBM z/OS والأنظمة الفرعية، ويساعد على تبسيط وتسريع عملية المراقبة والإدارة. يحافظ على تنقُّل فعَّال بين عناصر z/OS لتحسين الإنتاجية من خلال تبسيط الأعمال المطلوبة لمراقبة وإدارة الكمبيوتر المركزي.

التفاصيل الفنية

متطلبات الأجهزة

يمكنك النشر على أي معالج IBM Z قادر على تشغيل z/OS V2.3.0 أو الإصدارات الأحدث.

متطلبات البرنامج

للحصول على معلومات تفصيلية حول متطلبات البرنامج، شغِّل تقرير توافق المنتجات البرمجية (Software Product Compatibility Report) لبرنامج IBM Z OMEGAMON AI for z/OS.

منتجات ذات صلة

IBM Z Service Management Suite

استخدم مجموعة إدارة شاملة لمراقبة الشبكة وأحمال التشغيل في بيئة z/OS والتعاون فيها وأتمتتها وإدارتها.

 IBM Z Monitoring Suite

راقب بيئة z/OS في مؤسستك وأدرها مع معارف المشكلات وتكامل المنصة المفتوحة.

 IBM zSystems Integration for Observability

بث بيانات OMEGAMON لتعزيز قابلية الملاحظة على z/OS.

 استكشف عائلة منتجات OMEGAMON

اتخذ الخطوة التالية

استكشِف IBM Z OMEGAMON AI for z/OS. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

