IBM Z Monitoring Suite

هي عبارة عن واجهة مستخدم قابلة للتخصيص وقائمة على الإنترنت تُظهر لوحة معلومات وتجمع معلومات إدارة النظام المركزي ومهامها من مصادر مختلفة في بيئة واحدة. تساعد مراقبة وأتمتة الأحداث غير الطبيعية على تحديد المشاكل وتشخيصها وإصدار الأوامر وعرض النتائج في واجهة واحدة.

وهي تساعد في توفير رؤية متكاملة لعمليات الكمبيوتر المركزي لمراقبة سلامة النظام وتقليل الوقت المستغرق لتحديد المشكلات وحلها باستخدام IBM OMEGAMON، وIBM Z System Automation، وIBM Z NetView، وIBM Z Workload Scheduler، وIBM Z Operations Analytics.