IBM Z ®أوميجامون الذكاء الاصطناعي للشبكات
مراقبة شبكة العمليات الحاسوبية لشبكة الكمبيوتر المركزي مع تحليل السبب الأساسي للمشكلة
رسم توضيحي بنمط مسطح لـ IBM Z ®OMEGAMON الذكاء الاصطناعي للشبكات لوحة المعلومات التي تظهر شذوذات الشبكة التي تؤثر على الأداء

يجمع IBM Z® OMEGAMON® AI للشبكات بيانات إدارة أداء الشبكة عبر أنظمة IBM Z. يمكنه مراقبة وإدارة أداء الشبكة بشكل استباقي لموارد أنظمة IBM Z وتطبيقات المهام الحرجة. تكنولوجيا المعلومات هي جزء من عائلة منتجات البرمجيات ®أوميجامون.

IBM Z ®يستشعر ®OMEGAMON الذكاء الاصطناعي للشبكات اتصالات الشبكة الضعيفة أو غير المستقرة التي تعيق الأداء العملي. كما تحدد تكنولوجيا المعلومات أيضًا حركة المرور المحمية تشفيريًا باستخدام ®z/OS التشفير الجاهزية التقنية (zERT) ويساعدك على تحديد السبب الأساسي بسرعة للحفاظ على توافر الخدمة العالية وتحسين إنتاجية المستخدم. تتيح تكنولوجيا المعلومات إمكانية إدارة العديد من ®IBM z Systems والشبكة من واجهة واحدة لتحسين إنتاجية المستخدم والعمليات التشغيلية.

التكامل مع المنتجات الأخرى ضمن عائلة ®OMEGAMON لتقديم إدارة سلسة z/OS القدرات.

 ترقية برنامجك دليل اعتبارات ترقية الإصدار الجديد الإضافة إلى التركيبات الحالية
ما الجديد ملخص ميزة والتحديثات الخاصة ب Z ®أوميجامون الذكاء الاصطناعي للشبكات اكتشف الإصدار 6.1، وهو منتج جديد قائم بذاته يقدم الإصدار 6.1 من التعلم الآلي
المزايا
قيادة التوحيد القياسي المتقدم

توحيد إدارة الأحداث والحوادث والمشاكل والتوافر عبر النطاقات والأنظمة الأساسية.
استخدام التكامل القوي

استخدم التكامل الواسع النطاق مع NetView® لـ z/OS و ®Tivoli Enterprise Portal و ®MomeGAMON مجموعة IBM Cloud Pak for AIOps ونظام الأتمتة والمنصاتالمفتوحة لتحقيق التميز التشغيلي.
الحصول على زمن شبه حقيقي للإبلاغ والمراقبة

استفد من دعم المراقبة الإضافي لـ Enterprise الموسع (EE) واتصالات الموجه عالي الأداء (HPR) واتصالات الذاكرة المشتركة و10 GbE RoCE Express والذاكرة المشتركة الداخلية.
يكشف الاقتحامات

مراقبة أمن بروتوكول الإنترنت (IP) لكشف الاختراقات وتحديد الجناة. حماية حركة ا لمرور من خلال z/OS التشفير مراقبة جاهزية التقنية
استخدم Alert Notification والتصحيح التلقائي

تتبع حالة مهمة FTP ومراقبة إنتاجية الأداء من خلال Alert Notification والإجراءات التلقائية لتصحيح المشاكل.
الحصول على الرؤى التشغيلية بشكل استباقي

قم بتمكين فرق عمل تكنولوجيا المعلومات من تحديد المشكلات التشغيلية الشائعة بشكل استباقي وتحديد عتبات التنبيه باستخدام ®أوميجامون الذكاء الاصطناعي الرؤساء.
ميزة
تحسين حل المشكلات المعززة

احصل على تحليل أفضل للمشاكل وزيادة وظائف حل المشاكل من خلال دعم العرض التاريخي القريب المدى 3270 واجهة المستخدم (UI) المحسّن. تم تصميم نظام المعلومات التكنولوجية لإجراء تحليل المشاكل في الوقت الحقيقي والتاريخي على موارد الشبكات الخاصة بك في واجهة واحدة.

 جمع البيانات التاريخية وإعداد التقارير
تحسين وظائف الشبكة

ابحث عن موارد الشبكة بسرعة باستخدام الأمر FIND لتسهيل الاستخدام. يمكنك تصحيح مشاكل الشبكة بشكل أسرع باستخدام أوامر PING وNSLOOKUP و TRACERTE.

 اعثر على الشبكة بسرعة باستخدام الأمر FIND
تصحيح أخطاء الشبكة بشكل أسرع

عزل المشاكل بسرعة باستخدام أوامر قفز التنقل في المنتج مثل NETWORK (أو NETMENU) و ®VTAM (أو VTAMMENU) و TCPIP (أو TCPIPMENU) و OSA.
سهولة تحديد مشكلات محول OSA بسهولة

احصل على معلومات مفصّلة عن الأداء السريع OSA-Express لمؤسستك. تحقق مما إذا كانت المنافذ المقترنة بمحول OSA معين بها أخطاء أو تم تكوينها بشكل صحيح. قم بتمكين التنبيه الاستباقي حتى تتمكن فرق الدعم من الاستجابة لمشاكل حركة المرور وتجنبها أو قيود مساحة المخزون المؤقت.

 الواجهات و OSA حالة الاستخدام التحقيق في الواجهات ومشاكل OSA باستخدام أمر OSA
تأمين حركة مرور الشبكة

عرض إحصائيات التوفر وإحصائيات الأداء لأنفاق تبادل مفتاح إنترنت (IKE) المعروفة لدى البرنامج الخفي لمفتاح إنترنت (IKE) لمجموعة محددة. اعرض معلومات تكوين أمان IP مجموعة معلومات وإحصائيات أمان IP مجموعة وإحصائيات أمان IP وراقب جميع جلسات أمان ZERT TLS (أمان طبقة النقل) وجلسات أمان Secure Shell (SSH).

 سمات أنفاق تبادل مفاتيح الإنترنت (IKE)
الرؤى التشغيلية IBM ®أومجامون

استخدم IBM Z ®MOMEGAMON الذكاء الاصطناعي الرؤى كنموذج الذكاء الاصطناعي/علم الآلي (ML) لمعالجة قائمة ينسق قائمة مؤشرات الأداء الرئيسية لتحديد الحالات الشاذة التي تدل على ضعف الأداء والاتجاهات.

استخدم IBM Z ®OMGAMON Data Provider للمساعدة في كشف المشاكل بسرعة وتحديد الاستجابة وأتمتة الإجراءات لمعالجة المشاكل ومنع حدوثها في المستقبل.

 التهيئة ®أوميجامون أوميجامون الذكاء الاصطناعي الرؤوساء التهيئة IBM Z ®أومجامون موفر البيانات
مساحات العمل المحسنة 3270 واجهة المستخدم (UI) المحسنة

استخدم قائمة موسعة من 3270 واجهة واجهة المستخدم (UI) 3270، بما في ذلك Enterprise شبكات الكمبيوتر المركزية السلامة Enterprise TCPIP و ®VTAM نظرة عامة، تفاصيل مساحة TCPIP، ®VTAM تفاصيل مساحة العنوان ®VTAM, ®VTAM مخازن ®VTAM العازلة وتفاصيل ®VTAM المخزن المؤقت، واتصالات الذاكرة المشتركة عبر الوصول المباشر للذاكرة عن بُعد (RDMA) أو اتصالات الذاكرة المشتركة عبر RDMA (SMC-R) و IP الظاهري الديناميكي العنوان (DVIPA) المستخدم حالياً.

 استخدام واجهة المستخدم ®أوميجامون 3270 المحسّنة 3270
التفاصيل الفنية
المتطلبات الأساسية للبرامج والأجهزة

Tivoli Management Services يجب أن تكون مثبتة بالفعل. يتم توفير إصدارات من جميع المنتجات المطلوبة لـ IBM Z ®OMEGAMON الذكاء الاصطناعي للشبكات في حزمة المنتج.

ومع ذلك، إذا كنت قد قمت بالفعل بتثبيت الإصدار V5.1.0 من وكيل مراقبة آخر IBM Z ®OMEGAMON على z/OS في مؤسستك، يمكنك استخدام Tivoli Management Services عنصر عنصر المثبت حاليًا. 
راجع المتطلبات الأساسية
البرامج المطلوبة

استكشف المستويات المطلوبة من البرامج Tivoli Management Services عنصر z/OS و Tivoli NetView for z/OS والبرامج الأخرى.

 الأجهزة المدعومة

ينشر على أي معالج IBM Z قادر على تشغيل z/OS V2.3.0 أو أحدث.
المنتجات ذات الصلة IBM Z Service Management Suite

استخدم مجموعة شاملة للإدارة الشاملة لمراقبة الشبكة والتشغيل الآلي للشبكة وإدارتها والتعاون فيها وأتمتتها وإدارتها في بيئة z/OS.

مجموعة مراقبة Z Suite IBM Z Monitoring Suite

مراقبة وإدارة بيئتك z/OS الخاصة بك من خلال حل المشاكل التي تواجهك مع نظامي الرؤساء والتكامل المفتوح.

 ®IBM Z أنظمة التكامل لقابلية الملاحظة

بث بيانات ®OMGAMON لتعزيز قابلية الملاحظة على z/OS.

 استكشاف عائلة منتجات ®أوميغامون
الخطوات التالية

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