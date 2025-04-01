IBM Z ®أوميجامون الذكاء الاصطناعي للشبكات

يجمع IBM Z® OMEGAMON® AI للشبكات بيانات إدارة أداء الشبكة عبر أنظمة IBM Z. يمكنه مراقبة وإدارة أداء الشبكة بشكل استباقي لموارد أنظمة IBM Z وتطبيقات المهام الحرجة. تكنولوجيا المعلومات هي جزء من عائلة منتجات البرمجيات ®أوميجامون.
IBM Z ®يستشعر ®OMEGAMON الذكاء الاصطناعي للشبكات اتصالات الشبكة الضعيفة أو غير المستقرة التي تعيق الأداء العملي. كما تحدد تكنولوجيا المعلومات أيضًا حركة المرور المحمية تشفيريًا باستخدام ®z/OS التشفير الجاهزية التقنية (zERT) ويساعدك على تحديد السبب الأساسي بسرعة للحفاظ على توافر الخدمة العالية وتحسين إنتاجية المستخدم. تتيح تكنولوجيا المعلومات إمكانية إدارة العديد من ®IBM z Systems والشبكة من واجهة واحدة لتحسين إنتاجية المستخدم والعمليات التشغيلية.
التكامل مع المنتجات الأخرى ضمن عائلة ®OMEGAMON لتقديم إدارة سلسة z/OS القدرات.
توحيد إدارة الأحداث والحوادث والمشاكل والتوافر عبر النطاقات والأنظمة الأساسية.
استخدم التكامل الواسع النطاق مع NetView® لـ z/OS و ®Tivoli Enterprise Portal و ®MomeGAMON مجموعة IBM Cloud Pak for AIOps ونظام الأتمتة والمنصاتالمفتوحة لتحقيق التميز التشغيلي.
استفد من دعم المراقبة الإضافي لـ Enterprise الموسع (EE) واتصالات الموجه عالي الأداء (HPR) واتصالات الذاكرة المشتركة و10 GbE RoCE Express والذاكرة المشتركة الداخلية.
مراقبة أمن بروتوكول الإنترنت (IP) لكشف الاختراقات وتحديد الجناة. حماية حركة ا لمرور من خلال z/OS التشفير مراقبة جاهزية التقنية
تتبع حالة مهمة FTP ومراقبة إنتاجية الأداء من خلال Alert Notification والإجراءات التلقائية لتصحيح المشاكل.
قم بتمكين فرق عمل تكنولوجيا المعلومات من تحديد المشكلات التشغيلية الشائعة بشكل استباقي وتحديد عتبات التنبيه باستخدام ®أوميجامون الذكاء الاصطناعي الرؤساء.
احصل على تحليل أفضل للمشاكل وزيادة وظائف حل المشاكل من خلال دعم العرض التاريخي القريب المدى 3270 واجهة المستخدم (UI) المحسّن. تم تصميم نظام المعلومات التكنولوجية لإجراء تحليل المشاكل في الوقت الحقيقي والتاريخي على موارد الشبكات الخاصة بك في واجهة واحدة.
ابحث عن موارد الشبكة بسرعة باستخدام الأمر FIND لتسهيل الاستخدام. يمكنك تصحيح مشاكل الشبكة بشكل أسرع باستخدام أوامر PING وNSLOOKUP و TRACERTE.
عزل المشاكل بسرعة باستخدام أوامر قفز التنقل في المنتج مثل NETWORK (أو NETMENU) و ®VTAM (أو VTAMMENU) و TCPIP (أو TCPIPMENU) و OSA.
احصل على معلومات مفصّلة عن الأداء السريع OSA-Express لمؤسستك. تحقق مما إذا كانت المنافذ المقترنة بمحول OSA معين بها أخطاء أو تم تكوينها بشكل صحيح. قم بتمكين التنبيه الاستباقي حتى تتمكن فرق الدعم من الاستجابة لمشاكل حركة المرور وتجنبها أو قيود مساحة المخزون المؤقت.
عرض إحصائيات التوفر وإحصائيات الأداء لأنفاق تبادل مفتاح إنترنت (IKE) المعروفة لدى البرنامج الخفي لمفتاح إنترنت (IKE) لمجموعة محددة. اعرض معلومات تكوين أمان IP مجموعة معلومات وإحصائيات أمان IP مجموعة وإحصائيات أمان IP وراقب جميع جلسات أمان ZERT TLS (أمان طبقة النقل) وجلسات أمان Secure Shell (SSH).
استخدم IBM Z ®MOMEGAMON الذكاء الاصطناعي الرؤى كنموذج الذكاء الاصطناعي/علم الآلي (ML) لمعالجة قائمة ينسق قائمة مؤشرات الأداء الرئيسية لتحديد الحالات الشاذة التي تدل على ضعف الأداء والاتجاهات.
استخدم IBM Z ®OMGAMON Data Provider للمساعدة في كشف المشاكل بسرعة وتحديد الاستجابة وأتمتة الإجراءات لمعالجة المشاكل ومنع حدوثها في المستقبل.
استخدم قائمة موسعة من 3270 واجهة واجهة المستخدم (UI) 3270، بما في ذلك Enterprise شبكات الكمبيوتر المركزية السلامة Enterprise TCPIP و ®VTAM نظرة عامة، تفاصيل مساحة TCPIP، ®VTAM تفاصيل مساحة العنوان ®VTAM, ®VTAM مخازن ®VTAM العازلة وتفاصيل ®VTAM المخزن المؤقت، واتصالات الذاكرة المشتركة عبر الوصول المباشر للذاكرة عن بُعد (RDMA) أو اتصالات الذاكرة المشتركة عبر RDMA (SMC-R) و IP الظاهري الديناميكي العنوان (DVIPA) المستخدم حالياً.
Tivoli Management Services يجب أن تكون مثبتة بالفعل. يتم توفير إصدارات من جميع المنتجات المطلوبة لـ IBM Z ®OMEGAMON الذكاء الاصطناعي للشبكات في حزمة المنتج.
ومع ذلك، إذا كنت قد قمت بالفعل بتثبيت الإصدار V5.1.0 من وكيل مراقبة آخر IBM Z ®OMEGAMON على z/OS في مؤسستك، يمكنك استخدام Tivoli Management Services عنصر عنصر المثبت حاليًا.
استكشف المستويات المطلوبة من البرامج Tivoli Management Services عنصر z/OS و Tivoli NetView for z/OS والبرامج الأخرى.
ينشر على أي معالج IBM Z قادر على تشغيل z/OS V2.3.0 أو أحدث.
استخدم مجموعة شاملة للإدارة الشاملة لمراقبة الشبكة والتشغيل الآلي للشبكة وإدارتها والتعاون فيها وأتمتتها وإدارتها في بيئة z/OS.
مراقبة وإدارة بيئتك z/OS الخاصة بك من خلال حل المشاكل التي تواجهك مع نظامي الرؤساء والتكامل المفتوح.
بث بيانات ®OMGAMON لتعزيز قابلية الملاحظة على z/OS.