IBM Z ®أوميجامون الذكاء الاصطناعي للشبكات

استخدم قائمة موسعة من 3270 واجهة واجهة المستخدم (UI) 3270، بما في ذلك Enterprise شبكات الكمبيوتر المركزية السلامة Enterprise TCPIP و ®VTAM نظرة عامة، تفاصيل مساحة TCPIP، ®VTAM تفاصيل مساحة العنوان ®VTAM, ®VTAM مخازن ®VTAM العازلة وتفاصيل ®VTAM المخزن المؤقت، واتصالات الذاكرة المشتركة عبر الوصول المباشر للذاكرة عن بُعد (RDMA) أو اتصالات الذاكرة المشتركة عبر RDMA (SMC-R) و IP الظاهري الديناميكي العنوان (DVIPA) المستخدم حالياً.