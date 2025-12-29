تحسين أداء وتوافر أنظمة IMS الحيوية وتقليل التأخيرات أو الانقطاعات المحتملة باستخدام قدرات إعداد التقارير.
يُعَد IBM OMEGAMON for IMS on z/OS برنامجًا لمراقبة أداء أعباء عمل IMS، يوفر نقطة تحكم واحدة في Parallel Sysplex ويراقب معاملات IMS Connect عبر TCP/IP. وهو جزء من مجموعة منتجات برمجيات OMEGAMON.
يوفر IBM OMEGAMON for IMS on z/OS التنبيهات، ويكشف عن المشكلات الأساسية، ويتخذ الإجراءات التصحيحية. يقلل من التأخيرات والانقطاعات المحتملة من خلال مراقبة المقاييس في الوقت شبه الفعلي وتحليل البيانات التاريخية. كما يوفر الوصول إلى إحصاءات هياكل Coupling Facility، وعدد قوائم الانتظار المشتركة، وتضارب أقفال قواعد البيانات وغير ذلك.
يتوفر كمنتج مستقل أو كجزء من IBM Service Management Suite for z/OS أو IBM Z Monitoring Suite.
يوفر رؤية فورية لأنظمة IMS الفرعية، مع تتبُّع أوقات استجابة المعاملات عبر IMSplex. باستخدام تحليل زمن الاستجابة (Response Time Analysis)، يساعد ذلك على تحديد أسباب التأخير وتحسين الأداء، مع تقليل التأثير في التطبيقات الحيوية.
يكشف عن عوائق الأداء من خلال عروض تحليل العوائق ويراقب التطبيقات التي تتجاوز التزامات مستوى الخدمة. ويحدد المشكلات بسرعة، ما يساعد على حلها قبل أن تؤثِّر في توافر النظام.
يتكامل مع أدوات المراقبة من IBM للتحكم الموحَّد في أنظمة الكمبيوتر المركزي. تعمل IMS Commander على تجميع سجلات MTO وz/OS، ما يُتيح تنفيذ أوامر IMS من واجهة واحدة. تعمل Configuration Manager على تبسيط عملية التثبيت، وتبسيط الإعدادات وتقليل تعقيد z/OS.
قبل استخدام IBM OMEGAMON for IMS on z/OS، تحقَّق من استيفاء متطلبات أنظمة التشغيل وIBM Tivoli Monitoring وIMS وJava.
للمزيد من المعلومات التفصيلية حول متطلبات النظام، بما في ذلك أنظمة التشغيل المدعومة وIBM Tivoli Monitoring كمطلب أساسي والبرمجيات المدعومة، قم بتشغيل تقرير توافق منتجات البرمجيات واختَر IBM OMEGAMON for IMS on z/OS.
