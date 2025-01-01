مراقبة وإدارة أعباء العمل القائمة على z/OS لكلٍّ من IBM MQ وIBM Integration Bus بكفاءة.
يُعَد®IBM OMEGAMON® for Messaging on z/OS وكيل مراقبة يركِّز على بيانات الأداء الحيوية ويوفر معلومات فورية عن توافر وأداء IBM MQ وIBM Integration Bus. وهو جزء من عائلة منتجات برمجيات OMEGAMON. وهي حزمة منتجات تتكون من عدة عناصر. يمكن تكوين عناصر الوكلاء التالية وتشغيلها على الكمبيوتر المركزي:
تقليل التكاليف الإدارية باستخدام القدرات الجاهزة للاستخدام مثل الاكتشاف التلقائي ومراقبة بيئات الرسائل المعقدة في IBM.
جمع وتحليل البيانات لجميع مديري قوائم الانتظار البعيدة والمحلية من نقطة مراقبة واحدة.
استعراض محتوى الرسائل أو حذف الرسائل أو إعادة توجيهها من قائمة انتظار إلى أخرى.
الحصول سريعًا على رؤى حول الأداء الحالي من خلال المواقف المقدمة من المنتج التي تتتبَّع مقاييس WebSphere MQ الرئيسية.
للحصول على معلومات تفصيلية حول متطلبات النظام، بما في ذلك أنظمة التشغيل والبرمجيات المدعومة، شغِّل تقرير توافق منتجات البرمجيات واختَر IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS.
الإصدار 6.3 من Tivoli® Management Services on z/OS مع حزمة التصحيح 2 أو الأحدث
يجب أن تعمل الأقسام المنطقية (LPARs) بإصدار z/OS V1.12 أو أحدث.
أي بيئة أجهزة تدعم z/OS V1.12 أو أعلى
إدارة شاملة لمؤسسة z/OS الخاصة بك، بما في ذلك المراقبة والتحكم والأتمتة.
تجمع مجموعة IBM Z Monitoring Suite بين عدة أدوات مراقبة لنظام IBM Z في حل متكامل واحد.
تحليل وتحسين أداء Db2 on z/OS.
تمتع بالعمل بكفاءة مع واجهات سهلة التعلم وقابلة للتخصيص. يُمكن تقليل التكاليف باستخدام أدوات الإدارة عبر الأنظمة والترخيص الموحد.