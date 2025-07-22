IBM Z OMEGAMON AI for JVM

يكتشف تلقائيًا جميع مثيلات JVM المتصلة ويوفر مراقبة أداء في الوقت الفعلي وتاريخية عبر بيئات z/OS المختلفة، بما في ذلك CICS، وIMS، وDb2، وخوادم تطبيقات Java مثل WebSphere Application Server وWebSphere Liberty Profile. تُتيح لك طريقة عرض الشاشة الواحدة فهم حجم عبء العمل الحالي في Java والموقع الذي يتم تشغيله فيه.