يمكن لمبرمجي الأنظمة والمسؤولين أتمتة مهام الصيانة الروتينية استجابةً لتنبيهات النظام. يمكن للمستخدمين تصحيح الأخطاء بسهولة من خلال عرض وحدات التحكم الخاصة بأجهزة الخدمة والمستخدمين الضيوف لنظام Linux والتفاعل معها. يتمتع المشغلون بالقدرة على تفسير الرسائل وتحديد إجراءات المعالجة جيدًا.
أتمتة المهام الروتينية لإعفاء المديرين من مسؤولية إصدار الأوامر المتكررة بشكل صحيح في الوقت المناسب.
أتمتة الاستجابة للحالات التي تتطلب التدخل للتخلص من ضرورة تدخل المشغلين لتفسير الرسائل بشكل صحيح وتحديد إجراءات المعالجة والاستجابة بدقة.
في حال وجود حالة تتطلب التدخل، يمكنك استخدام طرق خارجية مختلفة لإخطار الموظفين الرئيسيين بالحدث. ويسهِّل هذا من إرسال إشعارات في الوقت الفعلي بشأن الأحداث في الخدمات أو المكونات الحيوية التي تتطلب اهتمامًا من الخبراء.
يتم توفير أوامر للتحكم في الجلسات التي ستنفِّذ المهام في أوقات محددة أو خارج أوقات العمل دون تدخل يدوي.
يتكون Operations Manager for z/VM من أربعة عناصر منفصلة. تعمل هذه العناصر معًا للقيام بجميع عمليات معالجة الرسائل والإجراءات.