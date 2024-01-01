IBM Operations Manager for z/VM
المراقبة التشغيلية الآلية وإدارة الأجهزة الافتراضية بنظام z/VM وأنظمة Linux الضيفة
اقرأ صحيفة البيانات استكشف وثائق المنتج
رسم خطي لشخص يستخدم الكمبيوتر المحمول

تحسين مراقبة وإدارة z/VM

يمكن لمبرمجي الأنظمة والمسؤولين أتمتة مهام الصيانة الروتينية استجابةً لتنبيهات النظام. يمكن للمستخدمين تصحيح الأخطاء بسهولة من خلال عرض وحدات التحكم الخاصة بأجهزة الخدمة والمستخدمين الضيوف لنظام Linux والتفاعل معها. يتمتع المشغلون بالقدرة على تفسير الرسائل وتحديد إجراءات المعالجة جيدًا.

 ملخص عمليات التحسين والتطوير لأداة IBM Operations Manager for z/VM
تحسين دقة العمليات

أتمتة المهام الروتينية لإعفاء المديرين من مسؤولية إصدار الأوامر المتكررة بشكل صحيح في الوقت المناسب.
الحد من متطلبات العمليات

أتمتة الاستجابة للحالات التي تتطلب التدخل للتخلص من ضرورة تدخل المشغلين لتفسير الرسائل بشكل صحيح وتحديد إجراءات المعالجة والاستجابة بدقة.
تحسين الإخطار الإداري

في حال وجود حالة تتطلب التدخل، يمكنك استخدام طرق خارجية مختلفة لإخطار الموظفين الرئيسيين بالحدث. ويسهِّل هذا من إرسال إشعارات في الوقت الفعلي بشأن الأحداث في الخدمات أو المكونات الحيوية التي تتطلب اهتمامًا من الخبراء.
أتمتة الجلسات

يتم توفير أوامر للتحكم في الجلسات التي ستنفِّذ المهام في أوقات محددة أو خارج أوقات العمل دون تدخل يدوي. 

العناصر

يتكون Operations Manager for z/VM من أربعة عناصر منفصلة. تعمل هذه العناصر معًا للقيام بجميع عمليات معالجة الرسائل والإجراءات. 

عنصر معالجة الرسائل

عنصر معالجة الإجراء

عنصر تفاعل المستخدم

عنصر الجلسات الآلية

اتخِذ الخطوة التالية

تصفح المستندات لمعرفة المزيد عن IBM Operations Manager for z/VM.

 وثائق المنتج
مزيد من الطرق للاستكشاف الدعم Operations Manager for z/VM مرفق التحكم في الوصول للموارد (RACF) لبيئة z/VM الخدمات إدارة z/VM عمليات تنفيذ الأتمتة (Automation EXECs) في z/VM