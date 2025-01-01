IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux

تبسيط مراقبة وإدارة وإجراء النسخ الاحتياطي لأنظمة z/VM و Linux على بيئة IBM Z السحابية—كل ذلك في مكان واحد.

اقرأ نظرة عامة على المنتج.
رجل يعمل على جهاز كمبيوتر محمول

إدارة موحَّدة لأنظمة z/VM وLinux

تُعَد IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux حلًا موحَّدًا لإدارة ومراقبة وحماية أنظمة z/VM و Linux على IBM Z. الحصول على التحكم وتقليل المخاطر وتحسين الكفاءة.
النسخ الاحتياطي والاسترداد الموحَّد

حماية الملفات والأنظمة بدعم كامل للنسخ الاحتياطي والاستعادة لأنظمة z/VM وLinux.
أتمتة إدارة العمليات

أتمتة المهام، وتلقي التنبيهات، وتسريع عملية التصحيح للحفاظ على أداء مستوى الخدمة.
مراقبة الأداء المتكاملة

تتبُّع وتحليل أداء أعباء عمل z/VM وLinux لتحسين كفاءة النظام.
إدارة البنية التحتية القابلة للتوسع

إدارة أعباء العمل المعبأة في حاويات وغير المعبأة في حاويات باستخدام أدوات ورؤى جاهزة للسحابة.
المنتجات المتضمنة في المجموعة IBM Tivoli OMEGAMON XE

مراقبة أنظمة z/VM وLinux إلى جانب الحصول على رؤى متعمقة للنظام، وعروض ديناميكية، وتقارير الأداء.

 استكشف Tivoli OMEGAMON XE اقرأ دليل المستخدم IBM Storage Protect Extended Edition

حماية البيانات عبر البيئات المادية والافتراضية والسحابية باستخدام نسخ احتياطي قابل للتوسع وكفاءات تخزين مدمجة.

 استكشِف Storage Protect اطَّلِع على نظرة عامة على الوثائق IBM Operations Manager for z/VM

أتمتة عمليات z/VM وLinux، والاستجابة لتنبيهات النظام وتبسيط مهام سير عمل الصيانة.

 استكشِف Operations Manager for z/VM اقرأ دليل المسؤول IBM Backup and Restore Manager for z/VM

إجراء النسخ الاحتياطي واستعادة الأنظمة الكاملة أو الملفات الفردية بسهولة مع دعم للتخزين على الأشرطة، والأقراص، والسحابة.

 استكشف Backup and Restore Manager اقرأ دليل المستخدم IBM Tape Manager for z/VM (اختياري)

فهرسة موارد الأشرطة وإدارتها عبر الأنظمة مع تنبيهات الاستخدام وحدود مساحة القرص.

 استكشف Tape Manager for z/VM اقرأ دليل المستخدم IBM Cloud Infrastructure Center (اختياري)

إدارة أعباء العمل في السحابة الهجينة وأتمتة البنية التحتية كخدمة لكلٍّ من البيئات المعبأة في حاويات والتقليدية.

 استكشف Cloud Infrastructure Center اقرأ دليل البدء

الموارد

تقارير APAR الخاصة بالوظائف الجديدة لمنصة z/VM إدارة z/VM وLinux إدارة ضيوف z/OS على z/VM
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيف تسهّل IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux إدارة أنظمة z/VM و Linux على بيئة IBM Z السحابية—كل ذلك في مكان واحد.
مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم خدمات دورة الحياة والدعم المجتمع