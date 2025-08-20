IBM Tape Manager for z/VM

يعمل مع مكتبات الأشرطة الفعلية والافتراضية من مورِّدين مثل IBM وOracle StorageTek وEMC وLuminex، ويتضمن أدوات لمحو البيانات بأمان، والتحقق من الفهرس، ومراجعة محتوى مكتبة الأشرطة المؤتمتة (ATL). يساهم هذا التوافق مع عدة مورّدين، إلى جانب أدوات الأمان، على ضمان حماية موثوق بها للبيانات وسير عمليات مبسَّط عبر بيئات الأشرطة المتنوعة.