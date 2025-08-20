IBM Tape Manager for z/VM

إدارة أجهزة الأشرطة، وأحجام الأشرطة، وطلبات تثبيت الأشرطة، ومراقبتها، وحمايتها.

لمحة عامة

تُعَد IBM Tape Manager for z/VM أداة إدارية تعمل على أتمتة وتنظيم عمليات تخزين الأشرطة على أنظمة z/VM، ما يُتيح تتبُّع موارد الأشرطة وتخصيصها واسترجاعها بكفاءة. تعمل على تبسيط عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة من خلال تحسين استخدام الأشرطة، وتدعم بيئات الأشرطة المادية والافتراضية لتعزيز حماية البيانات وسهولة الوصول إليها.

 تقارير APAR الخاصة بالوظائف الجديدة لمنصة z/VM
إدارة مركزية وآمنة للأشرطة

تعمل على تجميع موارد الأشرطة عبر عدة أنظمة z/VM ضمن فهرس موحَّد، مع حماية تلك الموارد باستخدام RACF أو مديري الأمان الخارجيين (ESM) أو مدير الأمان الداخلي، لتعزيز أمن البيانات.
تحسين مراقبة الموارد والمشاركة الديناميكية

تراقِب موارد الأشرطة ومساحة الأقراص بشكل استباقي، وتوفِّر تنبيهات لمنع حدوث نقص، مع دعم المشاركة الديناميكية لأجهزة الأشرطة مع أنظمة z/VM وغير z/VM، ما يعزز توفُّر الموارد وكفاءتها.
توافُق واسع ومرونة عالية

يدعم حل إدارة الأشرطة أشرطة SL وNL، بالإضافة إلى مكتبات IBM والمكتبات التابعة لجهات خارجية. يتضمن المحو الآمن للبيانات، والتحقق من الفهرس، والتحقق من محتوى مكتبة الأشرطة الآلية (ATL) لضمان إدارة قوية للأشرطة.

الميزات

فهرسة الأشرطة

ينظِّم معلومات الأشرطة في فهرس مركزي، ما يجعل من السهل تتبُّع موارد الأشرطة وتخصيصها واسترجاعها عبر بيئة z/VM. تقلِّل هذه المركزية من تعقيد إدارة الأشرطة من خلال توفير نقطة تحكُّم واحدة لجميع موارد الأشرطة.

 استكشِف خيارات الكتالوج
الإدارة عبر الأنظمة والمشاركة الديناميكية للأجهزة

يُدير موارد الأشرطة عبر عدة أنظمة z/VM، ويُتيح المشاركة الديناميكية لأجهزة الأشرطة مع أنظمة z/VM وأنظمة أخرى غير z/VM، ما يضمن مشاركة متسقة وفعَّالة للموارد عبر مختلَف الأنظمة في الشبكة.

 استكشِف إدارة الأشرطة اعتبارات مشاركة محركات الأشرطة في Tape Manager
مراقبة الموارد والتنبيهات

يراقب استخدام الأشرطة ومساحة قرص الفهرس، ويُصدر إشعارات لتفادي النقص أو مشكلات السعة، ما يساعد على ضمان توفُّر الأشرطة. بفضل التنبيهات الاستباقية، يمكن للمسؤولين معالجة المشكلات المحتملة قبل أن تؤثِّر في العمليات، ما يساهم في تحسين الموثوقية بشكل عام.
دعم الأشرطة ذات التصنيف القياسي وغير المصنَّفة

يدعم أشرطة SL وNL، ويسمح للمستخدمين المصرَّح لهم بإصدار طلبات التركيب، بما في ذلك طلبات NL وBypass Label Processing، لتحقيق مرونة تشغيلية أكبر.
التوافق مع أجهزة الأشرطة اليدوية والمؤتمتة

يوفر الدعم لكلٍّ من أجهزة الأشرطة اليدوية والمكتبات المؤتمتة، ما يُتيح التكامل مع مجموعة من الإعدادات وفقًا للبنية التحتية والاحتياجات التشغيلية. تدعم هذه المرونة مهام سير عمل مختلفة لمعالجة الأشرطة، سواء أكانت مؤتمتة بالكامل أو مُدارة يدويًا.

 استكشِف مكتبات الأشرطة المؤتمتة من IBM
دعم لمورِّدي مكتبات الأشرطة المتعددين وأدوات الأمان

يعمل مع مكتبات الأشرطة الفعلية والافتراضية من مورِّدين مثل IBM وOracle StorageTek وEMC وLuminex، ويتضمن أدوات لمحو البيانات بأمان، والتحقق من الفهرس، ومراجعة محتوى مكتبة الأشرطة المؤتمتة (ATL). يساهم هذا التوافق مع عدة مورّدين، إلى جانب أدوات الأمان، على ضمان حماية موثوق بها للبيانات وسير عمليات مبسَّط عبر بيئات الأشرطة المتنوعة.

 
التفاصيل الفنية

يعمل IBM Tape Manager على جميع الإصدارات المدعومة من z/VM. يدعم Tape Manager جميع أنواع وسائط الأشرطة والأجهزة التي تدعمها بيئة VM، بما في ذلك أجهزة 3590 التي تستخدم أنظمة التشغيل الآلي.

الموارد

نظرة عامة على IBM Tape Manager for z/VM وDFSMSRMS z/VM في بيئة شبكة الأشرطة TS7700.
لمحة عامة عن Tape Manager for z/VM توضِّح إمكانية مشاركة فهرس واحد لوحدات الأشرطة عبر عدة أقسام منطقية (LPARs) على z/VM.
تمكين فئة FACILITY في RACF لاستخدامها من قِبَل IBM Backup and Restore Manager for z/VM.
نظرة عامة على Tape Manager for z/VM وTS7700: إدارة وحدات الأشرطة المؤقتة لتحرير الذاكرة المؤقتة.
استكشف النصائح والتلميحات لتثبيت IBM Tape Manager for z/VM.
اختبار التعافي بعد الكوارث على نظام z/VM باستخدام IBM TS7700 Tape Grid، وIBM Backup and Restore Manager for z/VM، وIBM Tape Manager for z/VM.
اتخِذ الخطوة التالية

إدارة ومراقبة وحماية أجهزة الأشرطة وأحجام الأشرطة وطلبات تركيب الأشرطة باستخدام IBM Tape Manager for z/VM.

