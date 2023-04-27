يُحسب متوسط وقت الإصلاح (MTTR) من خلال أخذ إجمالي وقت الإصلاح الناتج عن عطل معيّن، ثم تقسيمه على العدد الإجمالي للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال فترة محددة. معادلة حساب MTTR هي:

MTTR = إجمالي الوقت المستغرق في الإصلاحات ÷ عدد الإصلاحات

وللحصول على قياس دقيق لمتوسط وقت الإصلاح (MTTR)، من المهم تتبّع الوقت المستغرق لاكتشاف العطل. وكذلك الوقت المستغرق في تشخيص المشكلة والوقت اللازم لمعالجتها. ويساعد ذلك المؤسسات في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين عملياتها وتقليل الوقت اللازم لإصلاح المعدات أو الأنظمة، مما يزيد في نهاية المطاف من توافرها وموثوقيتها.

لنفترض أن خط التصنيع لدى إحدى الشركات تعرّض لأعطال ميكانيكية استلزمت ثلاث ساعات من أعمال الإصلاح قبل حل المشكلة. وخلال الشهر نفسه، تم إجراء عمليتَي إصلاح للمعدات بسبب مشكلات مختلفة.

لحساب MTTR لخط التصنيع خلال ذلك الشهر، نستخدم المعادلة التالية:

وبما أن MTTR يعني "إجمالي الوقت المستغرق في الإصلاحات" مقسومًا على "عدد الإصلاحات".

إذًا، MTTR = 3 ساعات ÷ عمليتَي إصلاح

MTTR = 1.5 ساعة

وبذلك يكون MTTR لخط التصنيع خلال ذلك الشهر ساعة ونصف. ومن خلال تتبّع MTTR عبر العمليات اليومية، يمكن للشركة تحديد الاتجاهات، وتحسين عمليات الإصلاح، وتقليل فترات التعطّل، مما يسهم في تحسين النتائج المالية.