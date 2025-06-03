برامج وحلول إدارة دورة حياة الأصول

زيادة قيمة الأصول من خلال حل موحد لإدارة دورة حياة الأصول والذكاء الاصطناعي
حسِّن توافر أصولك وموثوقيتها وربحيتها من خلال تحسين دورة حياتها بالكامل، بدءًا من التخطيط إلى التشغيل ثم التحسين. يوفر حل إدارة دورة حياة الأصول من IBM ميزات تخطيط استثمارات الأصول، وإدارة أصول المؤسسة، وإدارة أداء الأصول في منصة واحدة.
حازت IBM Maximo Application Suite على ثقة المؤسسات حول العالم، وقد تم اعتمادها من قِبَل شركة التحليلات المستقلة IDC لقدرتها المثبتة على تحقيق نتائج فعلية للأعمال.
انخفاض في فترة التعطل1
فنيون أكثر إنتاجية1
زيادة في متوسط عمر الأصول1
وفورات سنوية في التكاليف1
تحقيق نتائج أعمال فعَّالة على امتداد دورة حياة الأصول من خلال اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على البيانات مع الموازنة بين المخاطر والتكلفة، بدعم من التخطيط المؤتمت للسيناريوهات.
تبسيط أعمال الصيانة من خلال سجلات الأصول والمهام، وعمليات الفحص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومهام سير العمل المؤتمت للصيانة. تبسيط مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) وتمكين المؤسسة من تأسيس بيئات عمل أكثر أمانًا.
زيادة موثوقية الأصول ووقت التشغيل والأداء من خلال مراقبة حالة الأصول واستهلاك الطاقة، وتحليل صحة الأصول، وتمكين الصيانة التي تركِّز على الموثوقية.
تعزيز كفاءة الفنيين من خلال الوصول عن بُعد إلى بيانات الأصول الحيوية، ورفع معدلات الإصلاح من المحاولة الأولى.
اتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت الفعلي تُوازن بين التكلفة والمخاطر للمساعدة على تبسيط وتحسين مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO).
يتم تقديم برنامج إدارة دورة حياة الأصول من IBM عبر مجموعة من المنتجات الرائدة في الصناعة.
الصيانة والكفاءة التشغيلية
برنامج متكامل لإدارة دورة حياة الأصول يعمل على تحسين صيانة وموثوقية معداتك وبنيتك التحتية الحيوية. الحل الوحيد الذي حصل على تصنيف "حل رائد" في تقارير Verdantix Green Quadrant لإدارة الأصول المؤسسية (EAM) وإدارة أداء الأصول (APM)، بفضل قدراته الرائدة في الصناعة لمجموعة تحسين الأصول المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
إدارة العقارات والمرافق
حل شامل يبسِّط سير العمل من تخطيط رأس المال إلى إدارة الإيجارات، واستخدام المساحات، وإدارة البيئة والطاقة. تم تصنيفه كحل رائد في تقرير Verdantix Green Quadrant لمنصات ذكاء المحفظة المتصلة (CPIP) لمساهمته في تشكيل مستقبل إدارة العقارات.
رؤى الطاقة والبيئة
طبِّق منظورًا جديدًا على نهج دورة حياة الأصول لديك. حدِّد تأثير مخاطر المناخ على قرارات استثمار الأصول، وحسِّن الكفاءة التشغيلية باستخدام ذكاء الطاقة، وحدِّد آثار انبعاثات الكربون لتلبية متطلبات إعداد التقارير.
تعمل هيئة النقل في لندن على تركيز جهود الصيانة لديها باستخدام IBM Maximo، وهو برنامج إدارة دورة حياة الأصول القوي الذي يوفر وظائف متقدمة لإدارة الصيانة الوقائية عبر بنيتها التحتية بأكملها.
تحافظ شركة Downer على حركة الركاب بأمان وموثوقية وراحة من خلال حل محدَّث لإدارة أصول المؤسسات المستدامة، ما يعزز الاعتمادية ويحسِّن معالجة بيانات الأصول الحيوية بسعة عالية.
تُطيل Sund & Bælt عمر البنية التحتية الحيوية باستخدام حلول إدارة دورة حياة الأصول المدعومة بإنترنت الأشياء لفهم حالة الأصول ومعالجة المخاطر من خلال إدارة الصيانة الاستباقية.
تصنِّف IDC شركة IBM كشركة رائدة في سوق إدارة دورة حياة الأصول بحصة سوقية تبلغ 11.4%.
تم تصنيف IBM كشركة رائدة في إدارة أصول المؤسسات (EAM) بفضل مجموعتها الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي توحِّد الصيانة والمشتريات والأداء.
تم تصنيف IBM كشركة رائدة بفضل منصتها الموحدة التي تعزِّز إدارة الأصول، والصيانة التنبؤية، والسلامة والموثوقية.
تم تصنيف IBM كشركة رائدة لحلول CPIP القابلة للتكوين التي تتميز بقدرات متقدمة في إدارة مشروعات رأس المال، والإيجارات، وجمع البيانات.
1 The Business Value of IBM Maximo Business Value White Paper, sponsored by IBM, IDC #US52025724, May 2024