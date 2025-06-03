برامج وحلول إدارة دورة حياة الأصول

زيادة قيمة الأصول من خلال حل موحد لإدارة دورة حياة الأصول والذكاء الاصطناعي
مؤتمر

MaximoWorld 2025 (August 4-7)

انضم إلى شركة Reliabilityweb وIBM في 18 يونيو لمعرفة المزيد حول ما يمكن توقعه في مؤتمر MaximoWorld 2025!

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بسّط العمليات. حسّن الأداء.

حسِّن توافر أصولك وموثوقيتها وربحيتها من خلال تحسين دورة حياتها بالكامل، بدءًا من التخطيط إلى التشغيل ثم التحسين. يوفر حل إدارة دورة حياة الأصول من IBM ميزات تخطيط استثمارات الأصول، وإدارة أصول المؤسسة، وإدارة أداء الأصول في منصة واحدة.

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استكشِف آفاق نتائج الأعمال

حازت IBM Maximo Application Suite على ثقة المؤسسات حول العالم، وقد تم اعتمادها من قِبَل شركة التحليلات المستقلة IDC لقدرتها المثبتة على تحقيق نتائج فعلية للأعمال.

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47%

انخفاض في فترة التعطل1

 26%

فنيون أكثر إنتاجية1

 17%

زيادة في متوسط عمر الأصول1

 243 ألف دولار أمريكي

وفورات سنوية في التكاليف1

تلبية جميع احتياجات دورة حياة الأصول

تخطيط الاستثمار في الأصول (AIP)

تحقيق نتائج أعمال فعَّالة على امتداد دورة حياة الأصول من خلال اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على البيانات مع الموازنة بين المخاطر والتكلفة، بدعم من التخطيط المؤتمت للسيناريوهات.
إدارة أصول المؤسسة (EAM)

تبسيط أعمال الصيانة من خلال سجلات الأصول والمهام، وعمليات الفحص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومهام سير العمل المؤتمت للصيانة. تبسيط مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) وتمكين المؤسسة من تأسيس بيئات عمل أكثر أمانًا.
إدارة أداء الأصول (APM)

زيادة موثوقية الأصول ووقت التشغيل والأداء من خلال مراقبة حالة الأصول واستهلاك الطاقة، وتحليل صحة الأصول، وتمكين الصيانة التي تركِّز على الموثوقية.
إدارة الخدمة الميدانية (FSM)

تعزيز كفاءة الفنيين من خلال الوصول عن بُعد إلى بيانات الأصول الحيوية، ورفع معدلات الإصلاح من المحاولة الأولى.
تحسين المخزون

اتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت الفعلي تُوازن بين التكلفة والمخاطر للمساعدة على تبسيط وتحسين مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO).

إدارة دورة حياة أصول تكنولوجيا المعلومات

تقليل التكاليف، وإطالة دورة حياة أصول تكنولوجيا المعلومات، وزيادة رضا المستخدمين من خلال إدارة الخدمة المؤتمتة.

أبرز المنتجات

يتم تقديم برنامج إدارة دورة حياة الأصول من IBM عبر مجموعة من المنتجات الرائدة في الصناعة.
IBM Maximo Application Suite IBM Maximo Real Estate and Facilities IBM® Envizi™

قصص من العالم الواقعي. تأثير حقيقي.

هيئة النقل في لندن

تعمل هيئة النقل في لندن على تركيز جهود الصيانة لديها باستخدام IBM Maximo، وهو برنامج إدارة دورة حياة الأصول القوي الذي يوفر وظائف متقدمة لإدارة الصيانة الوقائية عبر بنيتها التحتية بأكملها.

شركة Downer

تحافظ شركة Downer على حركة الركاب بأمان وموثوقية وراحة من خلال حل محدَّث لإدارة أصول المؤسسات المستدامة، ما يعزز الاعتمادية ويحسِّن معالجة بيانات الأصول الحيوية بسعة عالية.
شركة Sund & Bælt

تُطيل Sund & Bælt عمر البنية التحتية الحيوية باستخدام حلول إدارة دورة حياة الأصول المدعومة بإنترنت الأشياء لفهم حالة الأصول ومعالجة المخاطر من خلال إدارة الصيانة الاستباقية.
Melbourne Water

تكشف Melbourne Water عن فرص لتقليل استهلاك الطاقة وخفض التكاليف وتقليل الانبعاثات.
Ford

تستخدِم شركة Ford الذكاء الاصطناعي من IBM Maximo لتحسين مراقبة الجودة، حيث تلتقط كاميرات الهواتف صورًا للأجزاء ويتم فحصها فورًا مقابل مكتبة سحابية لاكتشاف العيوب وإيقاف الإنتاج عند اكتشاف أي خطأ.

الريادة في السوق، مدعومة بالأبحاث

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هندسة النباتات

تصنِّف IDC شركة IBM كشركة رائدة في سوق إدارة دورة حياة الأصول بحصة سوقية تبلغ 11.4%.

 انظر التقرير
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Verdantix - Green Quadrant: برامج إدارة أصول المؤسسة (EAM) لعام 2024

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في إدارة أصول المؤسسات (EAM) بفضل مجموعتها الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي توحِّد الصيانة والمشتريات والأداء.

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Verdantix Asset performance management-Leader 2024 report
Verdantix Green Quadrant: حلول إدارة أداء الأصول لعام 2024

تم تصنيف IBM كشركة رائدة بفضل منصتها الموحدة التي تعزِّز إدارة الأصول، والصيانة التنبؤية، والسلامة والموثوقية.

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Verdantix Green Quadrant CPIP/IWMS leader grey - with padding
Verdantix - Green Quadrant: منصات ذكاء المحفظة المتصلة (CPIP/IWMS) لعام 2025

تم تصنيف IBM كشركة رائدة لحلول CPIP القابلة للتكوين التي تتميز بقدرات متقدمة في إدارة مشروعات رأس المال، والإيجارات، وجمع البيانات.

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اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مستعد لتبسيط صيانة الأصول، وتعزيز موثوقيتها وتقوية استراتيجيتك لإدارة دورة حياة الأصول؟ احجز اجتماعًا لمعرفة كيف يمكن لنظام متكامل لإدارة دورة حياة الأصول أن يحقق قيمة مضافة للأعمال. 
الحواشي

 1 The Business Value of IBM Maximo Business Value White Paper, sponsored by IBM, IDC #US52025724, May 2024