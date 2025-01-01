Maximo asset investment planning

يسهّل النشر من خلال التكامل الأصلي مع IBM Maximo® Application Suite، مما يُزيل تعقيدات التكامل ويقضي على صوامع البيانات الناتجة عن أنظمة الجهات الخارجية، أو الأنظمة اليدوية، أو الحلول المصممة حسب الطلب. يفتح إمكانية الوصول السلس إلى بيانات الأصول الحالية، ما يمكّنك من التخطيط المبسّط، واتخاذ قرارات مستنيرة، وتسريع التنفيذ.

من أبرز قدرات التكامل ما يلي: