تُشكّل إدارة المخزونات الضخمة في الصناعات كثيفة الأصول تحدياتٍ كبيرة. فمع وجود كتالوج ضخم من قطع الغيار وآلاف المنتجات الفريدة التي يجب تتبعها، قد يكون الحفاظ على مستويات المخزون المثلى مع تلبية توقعات الصيانة والخدمة أمرًا شاقًا. وغالبًا ما يؤدي هذا التعقيد إلى فائض في المخزون أو نقص حرج في قطع الغيار الأساسية، ما يرفع التكاليف ويخفض مستويات الخدمة.

يعد حل IBM Maximo Inventory Optimization أحد الحلول القائمة على الخدمات السحابية ويعالج المشكلات المتعلقة بإدارة المخزونات المطلوبة للصيانة والإصلاح وعمليات التشغيل (MRO). فمن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التوقعات والتنبؤ بمعدلات الاستخدام، نجح هذا الحل في الجمع بين التحليلات الإحصائية والتحليلات الإرشادية والأتمتة وخوارزميات التحسين. وبالتالي تمكنت هذه الأداة من اتخاذ قرارات مدروسة في الوقت الفعلي لتحقيق التوازن بين التكلفة والمخاطر وتحسين المخزونات المطلوبة للصيانة والإصلاح والعمليات.