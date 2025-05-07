تحديد الحجم المناسب لمستويات مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) باستخدام IBM Maximo Inventory Optimization Essentials.

يُتيح Maximo Inventory Optimization Essentials للعملاء إعادة حساب مستويات إعادة الطلب بشكل مستمر، عادةً بشكل شهري، ما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر استباقية. واستنادًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة في الصناعة، يتم عرض التغييرات المحددة باستخدام عناصر التصفية. ما الذي يعنيه هذا؟ لم يَعُد المستخدمون بحاجة إلى البحث في آلاف التوصيات للعثور على الخطوات التالية الصحيحة التي ستضيف أكبر قيمة لمؤسستك. وذلك لأن الحل سيوفر عناصر تصفية لتحديد أولويات التغييرات عالية التأثير، إلى جانب التغييرات المُوصى بها التي يجب إجراؤها.

تم تصميم إصدار Essentials من أجل الإعداد السريع والحد الأدنى من التهيئة، ما يساعد على تقليل الجهد والتكاليف مقدمًا حتى يتمكن العملاء من البدء بتنظيم مستودعاتهم بشكل أسرع. تحتاج الشركات فقط إلى تحميل البيانات الخاصة بها ويساعدك Maximo Inventory Optimization Essentials على تحسين مستويات إعادة الطلب. يوفر Maximo Inventory Optimization Essentials نظرة ثاقبة حول التوصيات، ويُتيح نمذجة تأثير التغييرات القادمة مسبقًا ثم يقدِّم النتائج للتنفيذ الاستباقي. وهو يوفر التوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي نفسها مثل إصدار Maximo Inventory Optimization Standard، والذي يحظى بثقة بعض من أكبر الشركات العالمية في مجالات التعدين والنفط والغاز والمرافق والنقل.

من خلال تنفيذ هذا الحل، تكتسِب المؤسسات ميزة في الحد من نفاد المخزون، وتراكم الفوائض، والاضطرابات غير المتوقعة، والحفاظ على الامتثال عبر مخزون واسع النطاق. لا تعمل هذه التقنية على تحسين عمر الأصول من خلال الصيانة الاستباقية فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين ديناميكيات سلسلة التوريد من خلال التنبؤ بالطلب بشكل أكثر دقة وتبسيط عمليات الشراء. والنتيجة هي عمليات أكثر استجابة ومرونة، مع تعزيز الحماية من فترات التعطل المفاجئة، ودفع عجلة النمو المستدام.

استكشِف كيف يوفر هذا العرض حلًا فعَّالًا لتحسين مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO)، يحقق قيمة سريعة، ويوفر رؤية واضحة للتوصيات، ويقلل من التعقيد.

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