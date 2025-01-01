تعيق الممارسات غير الفعالة، وانعدام الرؤية بين الميدان والمكتب الخلفي، والعمليات الورقية التي عفا عليها الزمن إدارة الخدمة الميدانية بكفاءة. يمكن أن تؤثر هذه التحديات على صافي أرباحك وتؤدي إلى زيادة التكاليف وانخفاض جودة البيانات وانخفاض معدلات الإصدارات الأولى (FTFRs).

مع برنامج ibm maximo maximo لإدارة الخدمة الميدانية، يمكنك تعزيز ميدانية العمليات من خلال الجدولة المتقدمة والإرسال الذكي والوصول المحمول إلى معلومات حساس الأصل. يُمكّن هذا الحل فرق الصيانة والإرسال من العمل معًا بسلاسة وسهولة ويتيح للفنيين حل المشكلات بسرعة وكفاءة، مع تحسين رضا العملاء.