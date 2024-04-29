MTTR مقابل MTBF: ما الفرق بينهما؟

تعتمد الشركات يوميًا على أنظمة ومعدات متنوعة للحفاظ على سير عملياتها بسلاسة. ولكن تتطلب جميع الأنظمة حتمًا الصيانة. قد يكون برنامجًا غير ملموس، مثل شبكة خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تراكمت فيها الأخطاء بما يكفي لتعطيل ميزة مهمة، ما يدفع المطورين إلى البحث عن حل سريع. أو قد يكون قطعة من المعدات المادية، مثل ماكينة الآيس كريم في مطعم وجبات سريعة بها حلقة مانعة للتسرب مكسورة.

في النهاية، كل شيء يتعطل، بدءًا من أنظمة تكنولوجيا المعلومات متعددة المواقع وصولاً إلى المصابيح الفردية. يمكن أن يكون للتعطل غير المخطط له عواقب كارثية، ويقع على عاتق مهندسي وفنيي صيانة المرافق التخطيط مسبقًا لضمان اتخاذ إجراءات سريعة لإصلاح أي عطل. ويتمثل الهدف في تقليل وقت التعطل، ما يخفض من التكاليف المرتبطة بفقدان الإنتاجية أو الإيرادات أو رضا العملاء.

يمكن تقليل فترة التعطل بعدة طرق. على سبيل المثال، يمكن أن تهدف الشركات إلى تقليل الوقت الذي يستغرقه إصلاح قطعة من المعدات من خلال توفير قطع غيار كافية للفنيين في الموقع. أو يمكنهم مراقبة عمليات الإصلاح للعثور على طرق أسرع لإجراء الإصلاحات أو طرق أسرع لإخطار الفنيين. بل وأكثر من ذلك، يمكنهم الاستثمار في أدوات أفضل أداءً ذات عمر افتراضي أطول لتقليل عدد الإصلاحات اللازمة.

ولكن من أجل فهم كيفية تحسين موثوقية الأنظمة والمكونات، يجب أولاً أن نكون قادرين على قياس موثوقيتها. متوسط وقت الإصلاح (MTTR)—المعروف أيضًا بمتوسط وقت التعافي— ومتوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) هما مقياسان شائعان لقياس موثوقية الأنظمة أو المنتجات ضمن مجال صيانة المرافق. على الرغم من أن هذه الاختصارات مرتبطة ببعضها، فإن لها معانيَ مختلفة وتُستخدم للإجابة عن أسئلة مختلفة.

أولاً، دعنا نراجع متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF).