MTTR مقابل MTBF: ما الفرق بينهما؟

تعتمد الشركات يوميًا على أنظمة ومعدات متنوعة للحفاظ على سير عملياتها بسلاسة. ولكن تتطلب جميع الأنظمة حتمًا الصيانة. قد يكون برنامجًا غير ملموس، مثل شبكة خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تراكمت فيها الأخطاء بما يكفي لتعطيل ميزة مهمة، ما يدفع المطورين إلى البحث عن حل سريع. أو قد يكون قطعة من المعدات المادية، مثل ماكينة الآيس كريم في مطعم وجبات سريعة بها حلقة مانعة للتسرب مكسورة.
في النهاية، كل شيء يتعطل، بدءًا من أنظمة تكنولوجيا المعلومات متعددة المواقع وصولاً إلى المصابيح الفردية. يمكن أن يكون للتعطل غير المخطط له عواقب كارثية، ويقع على عاتق مهندسي وفنيي صيانة المرافق التخطيط مسبقًا لضمان اتخاذ إجراءات سريعة لإصلاح أي عطل. ويتمثل الهدف في تقليل وقت التعطل، ما يخفض من التكاليف المرتبطة بفقدان الإنتاجية أو الإيرادات أو رضا العملاء.
يمكن تقليل فترة التعطل بعدة طرق. على سبيل المثال، يمكن أن تهدف الشركات إلى تقليل الوقت الذي يستغرقه إصلاح قطعة من المعدات من خلال توفير قطع غيار كافية للفنيين في الموقع. أو يمكنهم مراقبة عمليات الإصلاح للعثور على طرق أسرع لإجراء الإصلاحات أو طرق أسرع لإخطار الفنيين. بل وأكثر من ذلك، يمكنهم الاستثمار في أدوات أفضل أداءً ذات عمر افتراضي أطول لتقليل عدد الإصلاحات اللازمة.
ولكن من أجل فهم كيفية تحسين موثوقية الأنظمة والمكونات، يجب أولاً أن نكون قادرين على قياس موثوقيتها. متوسط وقت الإصلاح (MTTR)—المعروف أيضًا بمتوسط وقت التعافي— ومتوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) هما مقياسان شائعان لقياس موثوقية الأنظمة أو المنتجات ضمن مجال صيانة المرافق. على الرغم من أن هذه الاختصارات مرتبطة ببعضها، فإن لها معانيَ مختلفة وتُستخدم للإجابة عن أسئلة مختلفة.
أولاً، دعنا نراجع متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF).
يُعد متوسط الوقت بين الأعطال مؤشر أداء رئيسي (KPI) يمثل متوسط الوقت بين حالتي فشل متتاليتين لنظام أو منتج ما. ويُعدّ متوسط الوقت بين الأعطال مقياسًا للموثوقية، ويُستخدم عادةً في سياق الضمانات وتخطيط الصيانة وتطوير المنتجات. لاحظ أن متوسط الوقت بين الأعطال، الذي يشير إلى العناصر القابلة للإصلاح، لا يجب الخلط بينه وبين المصطلح المرتبط به عن كثب، متوسط الوقت حتى العطل (MTTF)، الذي يشير إلى الأصول غير القابلة للإصلاح والتي تحتاج إلى استبدالها بدلًا من إصلاحها.
يستخدم حساب متوسط الوقت بين الأعطال هذه المعادلة:
متوسط الوقت بين الأعطال= إجمالي وقت التشغيل/عدد الأعطال خلال فترة معينة
لذا، على سبيل المثال، إذا تم استخدام منتج ما لمدة 1000 ساعة، وفشل 3 مرات خلال تلك الفترة، فسيكون متوسط الوقت بين الأعطال:1000 ساعة / 3 أعطال = 333.3 ساعة
وهذا يعني أنه يمكن توقع تعطل المنتج في المتوسط بعد 333.3 ساعة من الاستخدام.
يُعد متوسط الوقت بين الأعطال مفيدًا في تحديد العمر المتوقع للمنتج ويمكن أن يساعد الشركات المصنعة على التخطيط للصيانة أو الاستبدال. ومع ذلك، فإنه لا يأخذ في الحسبان مقدار الوقت الذي يستغرقه إصلاح المنتج بعد تعطله، وهو ما يمكن أن يكون اعتبارًا مهمًا في بعض التطبيقات.
وهنا يأتي دور متوسط الوقت للإصلاح.
متوسط الوقت للإصلاح هو متوسط الوقت المستغرق لإصلاح النظام أو المنتج بعد تعطله. يُستخدم متوسط وقت الإصلاح لقياس موثوقية النظام أو المنتج من منظور الإصلاح. عادة ما يتضمن متوسط وقت الإصلاح الوقت اللازم لإبلاغ فرق الصيانة، والسماح بالتبريد للمعدات للإصلاح وإصلاح المشكلة وإعادة تجميع المعدات أو الأنظمة ذات الصلة والاختبار قبل إعادة بدء الإنتاج.
يتمثل الهدف من متوسط وقت الإصلاح في تقليل فترة التعطل الناجم عن الأعطال وخفض التكاليف المرتبطة بالإصلاحات.
فيما يلي كيفية حساب متوسط وقت الإصلاح:
MTTR = إجمالي فترة التعطل / إجمالي عدد حالات التعطل خلال فترة زمنية محددة
على سبيل المثال، إذا تعطل النظام 5 مرات خلال العام الماضي، ما أدى إلى إجمالي فترة تعطل تبلغ 10 ساعات من (بما في ذلك وقت الإصلاح)، فإن متوسط وقت الإصلاح سيكون 10 ساعات/5 إصلاحات = 2 ساعة
وهذا يعني أن الأمر يستغرق ساعتين في المتوسط لإصلاح النظام بعد حدوث العطل.
يُعد متوسط وقت الإصلاح مفيدًا في تحديد كفاءة عمليات الصيانة ويمكن أن يساعد على تحديد المجالات التي يمكن إجراء تحسينات فيها.
يجيب متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) ومتوسط وقت الإصلاح (MTTR) عن أسئلة مختلفة ولهما تطبيقات مختلفة. ويتواجد متوسط الوقت بين الأعطال ومتوسط وقت الإصلاح ضمن مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تشمل متوسط وقت الاستجابة ومتوسط وقت الاكتشاف (MTTD) ومتوسط وقت الإقرار (MTTA)، من بين مؤشرات أخرى.
يُعد متوسط الوقت بين الأعطال مقياسًا لمدى الوقت الذي يُتوقع أن يعمل فيه نظام أو منتج قبل أن يتعطل، ويُستخدم للتخطيط للصيانة أو الاستبدال. كما يُعد متوسط وقت الإصلاح مقياسًا للوقت الذي يستغرقه إصلاح نظام أو منتج بعد حدوث خلل، ويُستخدم لتقليل فترة التعطل وخفض تكاليف الإصلاح.
لا يأخذ متوسط الوقت بين الأعطال في الحُسبان الفترة الزمنية اللازمة لإصلاح المنتج بعد تعطله، بينما لا يأخذ متوسط وقت الإصلاح في الحُسبان الوقت الإجمالي بين الأعطال.
في العديد من حالات الاستخدام، يمكن استخدام كلا المقياسين معًا للحصول على صورة أكثر اكتمالاً عن قابلية صيانة النظام أو المنتج بشكل عام. فعلى سبيل المثال، داخل مصنع، قد يُستخدم متوسط الوقت بين الأعطال لتحديد العمر المتوقع للآلة والتخطيط لاستبدالها، بينما قد يُستخدم متوسط وقت الإصلاح لتحسين جداول صيانة تلك الآلة وزيادة وقت التشغيل الإجمالي إلى أقصى حد.
في سياق تطوير البرمجيات، قد يُستخدم متوسط الوقت بين الأعطال لقياس استقرار النظام والتخطيط للتحديثات أو إصلاح الأخطاء، بينما قد يُستخدم متوسط وقت الإصلاح لتحسين عملية التطوير وتقليل الوقت المستغرق لإصلاح المشكلات.
يمكن أن يكون تحسين متوسط الوقت بين الأعطال ومتوسط وقت الإصلاح لتقليل فترة التعطل عملية معقدة تتضمن تحديد الأسباب الجذرية لفشل النظام ومعالجتها، وتحسين عمليات الصيانة وتنفيذ تحسينات في عمليات التصميم والتصنيع.
اليوم، تستخدم المؤسسات الكبيرة أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) لمساعدتها على إدارة عمليات الصيانة الخاصة بها. وعادةً ما يقدم نظام إدارة الصيانة المحوسبة ميزات مثل إدارة أوامر العمل وجدولة الصيانة الوقائية وإدارة المخزون وإدارة الأصول وإعداد التقارير.
برنامج ®IBM® Maximo هو برنامج لإدارة أصول المؤسسات يتضمن قدرات شاملة لأنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS). Maximo هو منصة سحابية واحدة ومتكاملة تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) والتحليلات لتحسين الأداء وإطالة دورة حياة الأصول وخفض تكاليف التعطلات. IBM Instana® Observability، أداة ذات صلة، تقدم قابلية ملاحظة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)، بهدف مساعدة المستخدمين على تحسين الوقاية من الحوادث وجعلها متاحة بشكل أوسع.
سيوفر كلا المنتجين رؤية شاملة لأصولك وعملياتك، ما يتيح لك اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً مستندة إلى البيانات، وذلك يؤدي في النهاية إلى تقليل الأعطال وتقليل فترة التعطل.
