ما المقصود بأمن تكنولوجيا المعلومات؟

يُعَد نطاق أمن تكنولوجيا المعلومات واسعًا وغالبًا ما يشمل مزيجًا من التقنيات والحلول الأمنية. تعمل هذه الحلول معًا لمعالجة الثغرات الأمنية في الأجهزة الرقمية وشبكات الكمبيوتر والخوادم وقواعد البيانات والتطبيقات البرمجية.

من أكثر الأمثلة شيوعًا على أمن تكنولوجيا المعلومات هي التخصصات الأمنية الرقمية مثل أمن نقاط النهاية وأمن السحابة وأمن الشبكات وأمن التطبيقات. لكن أمن تكنولوجيا المعلومات يشمل أيضًا تدابير الأمن المادي، مثل الأقفال وبطاقات الهوية وكاميرات المراقبة، اللازمة لحماية المباني والأجهزة التي تحتوي على البيانات وأصول تكنولوجيا المعلومات.

غالبًا ما يتم الخلط بين أمن تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني، وهو تخصص أضيق نطاقًا ويُعَد من الناحية الفنية مجموعة فرعية من أمن تكنولوجيا المعلومات. يركِّز الأمن الإلكتروني في المقام الأول على حماية المؤسسات من الهجمات الرقمية، مثل برامج الفدية والبرامج الضارة وعمليات التصيد الاحتيالي. في حين أن أمن تكنولوجيا المعلومات يخدم البنية التحتية التقنية الكاملة للمؤسسة، بما في ذلك أنظمة الأجهزة وتطبيقات البرمجيات ونقاط النهاية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة المحمولة. كما يحمي أمن تكنولوجيا المعلومات أيضًا شبكة الشركة وعناصرها المختلفة، مثل مراكز البيانات المادية والسحابية.