ما هو إطار MITRE ATT&CK؟

يُصنّف MITRE ATT&CK أساليب وتكتيكات وإجراءات المخترقين (TTPs) عبر كل مرحلة من مراحل دورة حياة الهجوم الإلكتروني — بدءًا من سلوكيات جمع المعلومات والتخطيط الأولية، وصولًا إلى التنفيذ الفعلي للهجوم. يمكن أن تساعد المعلومات الواردة في MITRE ATT&CK فرق الأمن الإلكتروني في ما يلي:



محاكاة الهجمات الإلكترونية بدقة لاختبار دفاعات الأمن الإلكتروني؛

تصميم سياسات وضوابط أمنية وخطط استجابة للحوادث تكون أكثر فاعلية؛

اختيار تقنيات الأمن الإلكتروني وتهيئتها بشكل أفضل لاكتشاف التهديدات ومنعها والتخفيف من آثارها.

إضافة إلى ذلك، توفّر التصنيفات التي يقدّمها MITRE ATT&CK لتكتيكات وتقنيات وتحت تقنيات المخترقين (كما سيُذكر أدناه) لغة موحدة يستخدمها المتخصصون في الأمن الإلكتروني لتبادل المعلومات حول التهديدات والتعاون في منعها.

لا يُعتبر MITRE ATT&CK برنامجًا في حد ذاته. لكن العديد من حلول الأمن الإلكتروني المؤسسية — مثل: تحليلات سلوك المستخدم والكيانات (UEBA) والكشف والاستجابة الموسع (XDR) وتنسيق الأمن والأتمتة والاستجابة (SOAR) وإدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM)- يمكنها دمج معلومات التهديدات من MITRE ATT&CK لتحديث وتعزيز قدراتها في اكتشاف التهديدات والاستجابة لها.

تولى تطوير MITRE ATT&CK مؤسسة MITRE غير الربحية، ويجري صيانته عليه وتحديثه بالتعاون مع مجتمع عالمي من المتخصصين في الأمن الإلكتروني.