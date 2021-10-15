تأسَّست VMware في عام 1998، على يد فريق من العلماء، وهم: Diane Greene وScott Devine وMendel Rosenblum وEdward Wang وEdouard Bugnion. في عام 1999، أطلقت الشركة، التي تتخذ من Palo Alto مقرًا لها، VMware Workstation 1.0، وهو أول منتج تجاري يُتيح للمستخدمين تشغيل عدة أنظمة تشغيل كأجهزة افتراضية على كمبيوتر شخصي واحد.

دخلت VMware سوق الخوادم في عام 2001 مع VMware GSX Server (مستضاف) وVMware ESX Server (دون مضيف). في عام 2004، استحوذت شركة EMC Corporation على VMware. في عام 2016، استحوذت شركة Dell Technologies على شركة EMC واستحوذت على VMware. نمت VMware لتصبح المزوِّد الرائد لخدمات المحاكاة الافتراضية، حيث تحتل منصتها لتخطيط الخوادم VSphere المرتبة الأولى من حيث الحصة السوقية مع أكثر من 500,000 عميل.1

في ديسمبر 2023، أتمّت شركة Broadcom المتخصصة في أشباه الموصِّلات استحواذها على VMware مقابل 69 مليار دولار أمريكي؛ بهدف توسيع استراتيجيتها متعددة السحابات.2 أعادت Broadcom تسمية الشركة باسم VmWare by Broadcom. ولأغراض التبسيط، سنشير إليها باسم VMware في هذه الصفحة.

منذ الاستحواذ، جمعت Broadcom عروضها في حزمتين رئيسيتين: VMware Cloud Foundation (VCF) وVMware vSphere Foundation (VVF). كما عملت Broadcom على تحويل VMware من نموذج التراخيص الدائمة وتجديدات الدعم والاشتراك (SNS) إلى نموذج تسعير قائم على الاشتراك.3