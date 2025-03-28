تُعدّ ®IBM® Power مجموعة من الخوادم التي تعتمد على معالجات IBM Power وقادرة على تشغيل ®IBM AIX، IBM i و®Linux.

الاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات الأعمال، وحماية بياناتك من النواة إلى السحابة، وتبسيط الرؤى والأتمتة. تحديث تطبيقاتك وبنيتك الأساسية من خلال تجربة سحابة هجينة خالية من المشاكل. توفر وحدات خدمة IBM Power المرونة والموثوقية والاستدامة التي تتطلبها مؤسستك.

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