نظرًا لقيام شركة Pfizer بالتخصيص المفصل للغاية منذ عشرات السنين، فقد كان استخراج التطبيقات الفردية وترحيلها من حلول SAP المتكاملة بإحكام الخاصة بشركة Pfizer إلى الخدمات السحابية يشكل تحديات كبرى. سيتطلب الحجم الهائل لعمليات شركة Pfizer عددًا كبيرًا جدًا من الخوادم الافتراضية x86 الموجودة لدى الخدمات السحابية النموذجية ذات القدرات التوسعية الضخمة، ما يفرض عبئًا تنظيميًا وإداريًا كبيرًا على الفرق الرقمية.

يقول سكوت: "بعد إجراء مقارنة صارمة بين العمليات السحابية الفائقة على خوادم x86 والبنية التحتية المحلية بدعم IBM Power، كان القرار الواضح هو الاستمرار على البنية المحلية". "نظرًا لمحدودية حجم خوادم x86، فإن التوسعة للتعامل مع حجم عملنا قد تتطلب خمسة أضعاف عدد الخوادم مقارنةً بخوادم IBM Power. تتضمن إضافة الخوادم اتباع نهج التوسّع، وهذا بدوره يعني تجميع تلك الخوادم، مما يضيف في حد ذاته إلى النفقات العامة للإدارة. بالنسبة إلى شركة Pfizer، تتمثل ميزة منصة IBM Power في أنها توفر القدرة على التوسع، من خلال زيادة سعة جهاز افتراضي واحد لتشغيل أحمال تشغيل SAP كبيرة جدًا. يتيح لنا نهج التوسع الذي تقدمه منصة IBM Power إدارة أحمال تشغيل أكبر بأقل قدر من التعقيد."

ومن ثمّ اختارت شركة Pfizer الانتقال من البنية التحتية الحالية لـ ®IBM Power8 إلى IBM Power10، وترحيل تطبيقاتها وقواعد بياناتها الحالية في برنامج يمتد لمدة 18 شهرًا. والآن، تشغل ستة أنظمة من IBM Power10 فحسب حلول SAP الخاصة بالشركة، وقد كُوِّنت تلك الأنظمة كثلاثة خوادم موزعة في مركزين للبيانات منفصلين جغرافيًا لتوفير المرونة والتعافي من الكوارث. تستخدم شركة Pfizer برنامج IBM® PowerVM لإدارة أكثر من 500 خادم افتراضي، والتي تستضيف بيئات الإنتاج والتطوير والاختبار التي تدعم جميع العمليات التجارية والمالية والمشتريات والتصنيع الخاصة بشركة Pfizer.

يقول سكوت جروث: "لقد كان بدء التشغيل لشركتنا مذهلاً حقًا، ويرجع الفضل في ذلك إلى IBM Power 10 – وهذا ليس مجرد كلام. لقد كان أداء بيئة الإنتاج مثاليًا، أو حتى استثنائيًا، فقد حققنا أكثر من 160000 عملية إدخال / إخراج في الثانية، ما سمح لنا بتصدير عنصرنا الأساسي لتخطيط موارد المؤسسات (ECC) في وقت قياسي. لقد تجاوزت مدة ترحيل البيانات توقعاتنا بأكثر من 11.5 ساعة، فقد كانت توقعاتنا لمدة ترحيل البيانات 54 ساعة، وقد تخطينا هذه المرحلة في 42.5 ساعة ".

يصل حوالي 50,000 مستخدم إلى مجموعة من تطبيقات SAP التي تعمل على منصة Power، بما في ذلك SAP S4/HANA، وSAP لإدارة سلسلة التوريد، وحلول SAP للحوكمة والمخاطر والامتثال، وSAP Master Data Management، وSAP Fiori، بينما يتوفر حوالي 14 تيرابايت من بيانات HANA في SAP Business Warehouse on HANA على Power.

الاستفادة من التشغيل الآلي والمحاكاة الافتراضية

نظرًا لوجود عدد كبير من الخوادم الافتراضية التي يجب إدارتها، تستخدم شركة Pfizer منصة Red Hat® Ansible® Automation لتسريع عملية التوفير والتكوين حيثما أمكن ذلك، كما يوضح سكوت جروث: "بفضل Red Hat Ansible Automation، أصبحت الأمور التي كانت تستغرق منا أسبوعًا في السابق تستغرق منا الآن بضع ساعات فقط،. وتوفر القدرة على تطبيق هذه التقنيات ميزة إدارية كبيرة عند استخدام منصة IBM Power".

تستفيد شركة Pfizer إلى أقصى حد من قدرات المحاكاة الافتراضية التي توفرها IBM Power10، من خلال نشر IBM® Power® Private Cloud with Dynamic Capacity، والمعروفة سابقًا باسم Power Enterprise Pools. تتيح هذه التقنية إنشاء مورد مركزي للحوسبة والذاكرة والتخزين باستخدام سعة جميع الخوادم في المجموعة. يتيح هذا النموذج إمكانية تطبيق الموارد تلقائياً وفرض رسوم عليها على أساس دقيقة الاستخدام. ومن خلال واجهة واحدة، يمكن تعيين التكوين الأمثل لكل تطبيق - بما في ذلك التعديل الديناميكي حسب الطلب - للمساعدة في ضمان أقصى قدر ممكن من الأداء والكفاءة، فضلاً عن توفير طريقة مرنة وقابلة للتطوير لإدارة خدمات المهام الحساسة.

يوضح سكوت غروث: "باستخدام IBM Power Private Cloud وDynamic Capacity، ليست هناك حاجة للإدارة التفصيلية للموارد، لأنه لا توجد حدود لما يمكنك تشغيله على أي خادم". "يمتد كل ما هو موجود في مجموعتك عبر جميع خوادمك، حتى عبر مراكز البيانات، مما يمنحك حرية تشغيل حمل التشغيل أينما تريد. توفر IBM Power طريقة سهلة وفعالة للغاية لإدارة الموارد وتحسينها."

بالإضافة إلى ذلك، تدرك شركة Pfizer تمامًا التزاماتها الإستراتيجية تجاه الاستدامة، وتلبي حلول IBM Power10 تلك الأهداف بشكل رائع، كما يوضح سكوت غروث: "تتيح المحاكاة الافتراضية لشركة Pfizer تشغيل مجموعتها الواسعة من حلول SAP ودعمها على خادم ذي مساحة صغيرة، إلى جانب تقليل انبعاثات الكربون بما يتماشى بشكل جيد مع التزامات الشركة بالاستدامة. ومقارنة بالأنظمة السابقة، فإن خوادم Power10 تتمتع بضعف كفاءة استخدام الطاقة، كما يمكنها تقديم ما يصل إلى ضعف قابلية التوسع في الحوسبة."

تهدف شركة Pfizer إلى العمل بالكهرباء المولدة من الموارد المتجددة بحلول عام 2030، وسيمارس تقليل استهلاك الطاقة من خلال الدمج إلى عدد أقل من الخوادم دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الطموح من خلال الاستفادة من القدرة على تشغيل العديد من أنظمة التشغيل وأعباء العمل. ويعلق سكوت غروث: "اذكر كل ما يخطر ببالك—فإن HANA وABAP وJava وOracle—كلها تعمل على خادم Power10 مادي واحد، ويمكننا القيام بذلك لأن المنصة فعالة للغاية وتستطيع تلبية كل احتياجاتنا بكفاءة مهما كانت صعبة."

تحسين الترحيل والعمليات

مع اكتمال ترحيل التطبيقات الحالية إلى Power10، قامت شركة Pfizer بتحويل جميع تطبيقات SAP الخاصة بها إلى حلول SAP S/4HANA. في هذا البرنامج الذي استمر لمدة 18 شهراً، أشركت شركة Pfizer IBM® Consulting بالتعاون مع Schneider-Neureither and Partner (SNP)، وهي شركة متخصصة في تكامل الأنظمة وأحد شركاء أعمال IBM. تتعاون IBM Consulting مع SNP كفريق واحد، باستخدام برنامج CrystalBridge الخاص بشركة SNP لتقديم منهجية IBM Rapid Move، المصممة خصيصًا لتنفيذ برامج تحويل SAP S/4HANA. تضمنت الخدمات المقدمة من IBM Consulting ترحيل البيانات وإثبات المفهوم وتحليل عمليات الأعمال المتعمق.

ساعدت SNP شركة Pfizer على إدارة البيانات، فقد ساعدتها على سبيل المثال على تصغير الحجم الكبير لـ SAP R/3 على نظام AnyDB إلى نظام SAP S/4HANA يمكن التحكم فيه. تحتوي تطبيقات المصدر على بيانات تاريخية تمتد إلى حوالي 27 عامًا من وحدات الأعمال والشركات التي جردتها شركة Pfizer منذ سنوات. وبفضل التعاون مع SNP، نشرت شركة Pfizer ترحيلاً انتقائيًا للبيانات، ما ساعد على تحسين تطبيقات S/4HANA المستقبلية.

يقدم البرنامج بالفعل فوائد مباشرة وملموسة. على سبيل المثال، قامت شركة Pfizer بتخفيض 9 دفاتر حسابات، حيث قللت عدد الدفاتر من 15 إلى 4 دفاتر، أي بنسبة 73%، وذلك من خلال تطبيق SAP Universal Journal، ما قلل من التعقيدات وأزال الازدواجية. وبالمثل، فإن الجمع بين أداء النظام المعزز من Power10 والانتقال من نظام SAP ECC 6.0 إلى SAP S/4 HANA يحقق تحسنًا بنسبة 5% في زمن دورة الطلبات النقدية.

بينما لاحظ فريق Pfizer تحسينات فورية في الأداء عند استخدام IBM Power10، إلا أن المزايا ستصبح واضحة حقًا على المدى البعيد. على سبيل المثال، تخطط شركة Pfizer لتبسيط عمليات إقفال الشركة في نهاية الشهر ونشر SAP Extended Warehouse Management وSAP S/4HANA لخاصية المتوفر حسب التعهد (ATP) المتقدمة واعتماد تطبيقات SAP Fiori.

ويتابع سكوت جروث قائلاً: "نحن نبحث دائمًا عن طرق أفضل للقيام بالأشياء، وانتقالنا من SAP ECC إلى SAP S/4HANA يعني أنه بالنسبة للمشاريع الجديدة نتوقع تجنب التكلفة بنسبة 20%، لأن القدرات موجودة بالفعل."

نظرًا لإدراك شركة Pfizer لمخاطر الأعمال عند تنفيذ مشروع عالمي في 130 دولة و37 مصنعًا يعملون على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، فقد كانت المرحلة الأولى لشركة Pfizer هي إكمال العناصر الإلزامية ثم المضي قدمًا في التحسينات الاختيارية.

يقول سكوت غروث: "إن فرض فترات توقف عن العمل على التصنيع هو أمر مزعج للغاية، حيث يتعين عليهم الانتقال إلى خطط استمرارية الأعمال الخاصة بهم. ولهذا السبب، كنا بحاجة إلى البيئة المثلى والأفضل أداءًا لتقليل التأثير، وتتمثل إحدى القدرات الرئيسية لمنصة Power10 في قدرتها على العمل في أسرع وقت ممكن".

ويضيف راج هاسي، المدير الأول للحلول المالية الرقمية ومدير برنامج SAP S/4HANA، قائلاً: "أردنا في كل مرحلة من المراحل تقليل المخاطر، وكان لشريكنا الاستراتيجي شركة IBM Consulting دور فعال في مساعدتنا على التخطيط للنجاح. من الاكتشاف الأولي وإثبات عمل المفهوم للانتقال إلى Power10، طرحت IBM خبرة SAP S/4HANA المتعمقة بين أدينا وساعدتنا على فهم ما يلزم للوصول إلى الهدف. لقد اعتمدنا بشكل كبير على IBM Consulting للعمل عن كثب مع فرق الأعمال لدينا لتخطيط الإجراءات الحاسمة ومساعدتنا في عمليات النقل الوهمية والترحيل نفسه ".

يضيف سكوت غروث: "نحن نتفهم أنه لا توجد منصة أو تطبيق مثالي، وأنه ستكون هناك تحديات وعقبات يمكن أن تعرقل التنفيذ الناجح، وقد وفرت الشراكة بين Pfizer وIBM Consulting أعلى قيمة في هذه القصة بأكملها".