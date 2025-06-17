تمكّن من تشغيل توزيعات Linux للمؤسسات على خوادم ®IBM® Power مع مجموعة برمجيات مفتوحة بالكامل تستفيد من نظام OpenPower البنائي والأداء الفعال للسحابة الأصلية من خلال تقنية المحاكاة الافتراضية  ®PowerVM.

يمكنك تعزيز موثوقية تقنية المصدر المفتوح وأمانها وقابليتها للتوسع باستخدام خيارات نشر التقنيات السحابية الأصلية الرائدة في الصناعة. حيث يوفر Enterprise Linux® on IBM Power أساسًا قويًا للبنية التحتية للتقنيات السحابية الهجينة مفتوحة المصدر، ما يمكّنك من تحديث التطبيقات بكفاءة أكبر.
المزايا يوفر لك Linux on IBM Power مزيجًا من السرعة والأمان والمرونة التي تحتاجها للبقاء في الطليعة.
التحسين للاستخدام في بيئات المصادر المفتوحة

استخدم مؤسسة OpenPOWER للابتكار وبناء حل ناجح يعتمد على بنية ®POWER التحتية الخاصة بك.
بناء السحابة الأصلية

حقق استفادة أكبر من تقنية السحابة الهجينة لديك عن طريق نشر تطبيقك بشكل أسرع مع الخوادم المرنة الرائدة في الصناعة والقابلة للتوسع.
الاستفادة من مزايا Linux on POWER

يقدم Linux on IBM Power مجموعة حلول مفتوحة—بدءًا من الأجهزة وحتى نظام التشغيل — والتي تم تحسينها لتناسب بنية السحابة الهجينة لديك.
دراسات حالة
Robot arm 's going to pick parts to CNC machine in the manufacturing factory.
Blanc und Fischer IT Services GmbH
تعمل هذه الشركة المصنِّعة على إتاحة نماذج أعمال مبتكرة لبناء مستقبل مستدام من خلال توحيد تطبيقات SAP على أنظمة IBM Power و IBM Storage و Red Hat® Enterprise Linux.
Coop Group
تستخدم Coop Group خوادم IBM® Power10 عالية الأداء مع SUSE Linux® Enterprise Server for SAP Applications لتسريع تقارير ®SAP S/4HANA بنسبة تصل إلى 30%—مما يؤدي إلى تمكين الشركة من إدارة الأعمال بكفاءة أكبر مع اتخاذ قرارات سريعة تعتمد على البيانات.
تستخدم أكبر شركة طيران في أستراليا الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وتقنية السحابة الهجينة على نظام IBM Power System AC922 لإعادة ابتكار الأفلام والصور من تاريخ الشركة الطويل.
برنامج للتقنية السحابية الهجينة والمحاكاة الافتراضية إدارة المحاكاة الافتراضية والتقنيات السحابية على OpenStack

تم بناء IBM PowerVC على OpenStack، وهو يوفر إدارة مبسطة للمحاكاة الافتراضية وعمليات النشر السحابية.

 استكشف IBM PowerVC نشر وإدارة تقنيات السحابة الخاصة

احصل على حِزم فعالة من عروض البرامج التي تمكِّنك من نشر وإدارة تقنيات السحابة الخاصة بسلاسة.

 IBM Power Private Cloud Edition

الموارد

IBM Power L1022

يعد IBM Power L1022 خادمًا ثنائي المقبس قائم على معالج Power10 ثنائي الوحدات، وهو مُحسَّن للعمل مع أحمال التشغيل المستندة إلى Linux مثل SAP HANA.
IBM Power L1024

يعمل Power L1024 على تحسين منصة الخادم الأكثر موثوقية في فئتها، مع توفير إمكانيات الاسترداد والتشخيص المتقدمة وواجهة الذاكرة المفتوحة (OMI).
تقرير ITIC لعام 2023 بشأن موثوقية أجهزة الخوادم وأنظمة تشغيلها على مستوى العالم

تعرَّف على سبب تصنيف IBM Power كنظام يقدِّم أعلى مستوى من الموثوقية للعام الخامس عشر على التوالي في تقرير ITIC.
تقرير ITIC لعام 2022 بشأن أمان أجهزة الخوادم وأنظمة تشغيلها على مستوى العالم

نزّل الاستطلاع لمعرفة مدى أمان البنية التحتية لمؤسستك مقارنة بالمنصات الأكثر أمانًا في الصناعة.
تحدث مع أحد خبراء IBM Power

تعرّف على الطريقة التي تستطيع شركتك من خلالها الاستفادة من التقنية السحابية الهجينة سهلة الاستخدام. حدِّد موعدًا لعقد اجتماع مجاني مدته 30 دقيقة مع أحد خبراء IBM Power.
المزيد من الطرق للاستكشاف مجتمع IBM Power مجتمع مطوري IBM Power دعم IBM Advance Toolchain لبرنامج Linux on Power ®IBM Power Redbooks IBM Global Financing