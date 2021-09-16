ما المقصود بالنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث؟

يتضمن النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث إنشاء أو تحديث نسخ إضافية من الملفات بشكل دوري، وتخزينها في موقع واحد أو أكثر عن بُعد، واستخدام النُسخ لاستمرار أو استئناف عمليات الأعمال في حال فقدان البيانات بسبب تلف الملفات أو فساد البيانات أو الهجمات الإلكترونية أو الكوارث الطبيعية.
قد يتم أحيانًا الخلط بين العمليات الفرعية -"النسخ الاحتياطي" و"استعادة البيانات بعد الكوارث"- أو بينهما وبين العملية الكاملة.النسخ الاحتياطي هو عملية إجراء نُسخ للملفات. والتعافي من الكوارث هو الخطة والعمليات لاستخدام النُسخ لإعادة الوصول بسرعة إلى التطبيقات والبيانات وموارد تكنولوجيا المعلومات بعد انقطاع الخدمة. هذا الخطة قد تشمل تحويلك إلى مجموعة مركزية مزدوجة من الخوادم وأنظمة التخزين حتى يكون مركز البيانات الرئيسي لديك قادرًا على العمل مرة أخرى.
مجرد وجود نُسخ من البيانات لا يعني أن الشركة قادرة على الاستمرار في تشغيل الأعمال. يتطلب ضمان استمرارية الأعمال خطة قوية ومجربة للنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث.
لا تستطيع مؤسستك تحمل إهمال النسخ الاحتياطي أو التعافي من الكوارث. إذا استغرق استرجاع البيانات المفقودة ساعات بعد الحذف غير المقصود، فسيجلس موظفوك أو شركاؤك بلا عمل، غير قادرين على إتمام العمليات الحيوية التي تعتمد على تقنيتك. وإذا استغرق الأمر أيامًا لإعادة عملك إلى الإنترنت بعد وقوع كارثة، فستفقد العملاء بشكل دائم. نظرًا للوقت والمال الذي قد تخسره في كلتا الحالتين، فإن الاستثمارات في النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات بعد الكوارث مبررة تمامًا.
يمكن أن يساعدك فهم بعض المصطلحات الأساسية على تشكيل قراراتك الاستراتيجية وتمكينك من تقييم حلول النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث بشكل أفضل.
قد يكون هناك مصطلح أخير مفيد في أثناء النظر في البدائل لإدارة عمليات التعافي من الكوارث وبيئة التعافي من الكوارث الخاصة بك:
بمجرد معرفتك للمفاهيم الأساسية، حان الوقت لتطبيقها على أعباء العمل الخاصة بك. يمتلك العديد من المؤسسات أهداف وقت استعادة (RTO) وأهداف نقطة استعادة (RPO) متعددة تعكس أهمية كل عبء عمل بالنسبة إلى أعمالها.
بالنسبة إلى البنك الكبير، قد يكون نظام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت عبء عمل حيويًا - يحتاج البنك إلى تقليل الوقت وفقدان البيانات إلى أدنى حد. ومع ذلك، فإن تطبيق تتبُّع وقت الموظفين في البنك يُعَد أقل أهمية. في حال حدوث كارثة، قد يسمح البنك بتوقف ذلك التطبيق لعدة ساعات أو حتى يوم كامل دون أن يكون لذلك تأثير سلبي كبير على الأعمال. يمكن أن يساعد تعريف أعباء العمل على أنها المستوى 1 أو المستوى 2 أو المستوى 3 في توفير إطار عمل لخطة التعافي من الكوارث.
الخطوة التالية في تصميم خطة التعافي من الكوارث هي تقييم خيارات النشر. هل تحتاج إلى الاحتفاظ ببعض وظائف التعافي من الكوارث أو بيانات النسخ الاحتياطي في البيئات المحلية؟ هل ستستفيد من نهج السحابة العامة أو السحابة الهجينة؟
تزداد شعبية حلول النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث المعتمدة على السحابة بين المؤسسات بمختلف أحجامها. يوفِّر العديد من الحلول السحابية البنية التحتية لتخزين البيانات، وفي بعض الحالات، الأدوات لإدارة عمليات النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث.
من خلال اختيار حل النسخ الاحتياطي أو التعافي من الكوارث المعتمد على السحابة، يمكنك تجنب الاستثمار الكبير في البنية التحتية بالإضافة إلى تكاليف إدارة البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على قابلية التوسع السريع بالإضافة إلى المسافة الجغرافية اللازمة للحفاظ على أمن البيانات في حال وقوع كارثة إقليمية.
يمكن لحلول النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث في السحابة دعم كلٍ من البيئات الإنتاجية في البيئات المحلية والسحابية. قد تقرر، على سبيل المثال، تخزين البيانات المنسوخة احتياطيًا أو المتماثلة فقط في السحابة مع الاحتفاظ ببيئة الإنتاج في مركز البيانات الخاص بك.
مع هذا النهج الهجين، لا يزال بإمكانك الحصول على مزايا قابلية التوسع والتباعد الجغرافي دون الحاجة إلى نقل بيئة الإنتاج الخاصة بك. في نموذج من السحابة إلى السحابة، يوجد كل من الإنتاج والتعافي من الكوارث في السحابة، وإن كان ذلك في مواقع مختلفة لضمان الفصل المادي الكافي.
في بعض الحالات، يمكن أن يساعدك الاحتفاظ ببعض عمليات النسخ الاحتياطي أو التعافي من الكوارث في بعض الحالات على استرجاع البيانات واستعادة خدمات تكنولوجيا المعلومات بسرعة. قد يبدو الاحتفاظ ببعض البيانات الحساسة في البيئة المحلية جذابًا أيضًا إذا كنت بحاجة إلى الامتثال للوائح صارمة لخصوصية البيانات أو لوائح سيادة البيانات.
بالنسبة إلى التعافي من الكوارث، فإن الخطة التي تعتمد كليًا على البيئة المحلية ستكون صعبة. في حال وقوع كارثة طبيعية أو انقطاع التيار الكهربائي، سيتأثر مركز البيانات بالكامل - مع كل من الأنظمة الأساسية والثانوية. هذا هو السبب في أن معظم استراتيجيات التعافي من الكوارث تتبنى موقعًا ثانويًا يبعد مسافة عن مركز البيانات الأساسي.
يمكنك تحديد مكان الموقع الآخر في المدينة، أو عبر البلاد، أو في مختلف أنحاء العالم حسب الطريقة التي تختار بها موازنة عوامل مثل الأداء، والامتثال التنظيمي، والوصول المادي إلى الموقع الثانوي.
واعتمادًا على خيارات النشر التي تختارها، قد يكون لديك العديد من البدائل لأنواع التقنيات التي تستخدمها للنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث.
رغم وجوده منذ عقود، يمكن للتخزين التقليدي باستخدام الأشرطة أن يؤدي دورًا في خطة النسخ الاحتياطي الخاصة بك. فباستخدام حل الأشرطة، يمكنك تخزين كمية كبيرة من البيانات بشكل موثوق به وفعَّال من حيث التكلفة.
على الرغم من أن الشريط قد يكون فعالًا في النسخ الاحتياطي، إلا أنه لا يُستخدَم عادةً في التعافي من الكوارث، حيث يتطلب ذلك وقت وصول أسرع من التخزين المعتمد على الأقراص. أيضًا، إذا كنت بحاجة إلى استرجاع شريط من خزنة خارجية، فقد تفقد عدة ساعات أو حتى أيام من التوفر.
النسخ الاحتياطي المعتمد على اللقطات يلتقط الحالة الحالية لتطبيق أو قرص في لحظة معينة. ومن خلال كتابة البيانات المتغيرة فقط منذ آخر لقطة، يمكن لهذه الطريقة المساعدة على حماية البيانات مع توفير مساحة التخزين.
يمكن استخدام النسخ الاحتياطي المعتمد على اللقطات للنسخ الاحتياطي أو التعافي من الكوارث. وبياناتك تكون كاملة فقط بقدر اللقطة الأخيرة التي تم أخذها. إذا كنت تلتقط لقطات كل ساعة، فيجب أن تكون على استعداد لخسارة بيانات لمدة ساعة.
يتجه العديد من المؤسسات نحو التكرار المستمر للتعافي من الكوارث وأيضًا للنسخ الاحتياطي. باستخدام هذه الطريقة، يتم نسخ أحدث نسخة من القرص أو التطبيق باستمرار إلى موقع آخر أو إلى السحابة، ما يقلل من فترة التعطل ويوفر نقاط استرداد أكثر دقة.
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