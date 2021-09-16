ما المقصود بالنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث؟

تزداد شعبية حلول النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث المعتمدة على السحابة بين المؤسسات بمختلف أحجامها. يوفِّر العديد من الحلول السحابية البنية التحتية لتخزين البيانات، وفي بعض الحالات، الأدوات لإدارة عمليات النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث.

من خلال اختيار حل النسخ الاحتياطي أو التعافي من الكوارث المعتمد على السحابة، يمكنك تجنب الاستثمار الكبير في البنية التحتية بالإضافة إلى تكاليف إدارة البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على قابلية التوسع السريع بالإضافة إلى المسافة الجغرافية اللازمة للحفاظ على أمن البيانات في حال وقوع كارثة إقليمية.

يمكن لحلول النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث في السحابة دعم كلٍ من البيئات الإنتاجية في البيئات المحلية والسحابية. قد تقرر، على سبيل المثال، تخزين البيانات المنسوخة احتياطيًا أو المتماثلة فقط في السحابة مع الاحتفاظ ببيئة الإنتاج في مركز البيانات الخاص بك.

مع هذا النهج الهجين، لا يزال بإمكانك الحصول على مزايا قابلية التوسع والتباعد الجغرافي دون الحاجة إلى نقل بيئة الإنتاج الخاصة بك. في نموذج من السحابة إلى السحابة، يوجد كل من الإنتاج والتعافي من الكوارث في السحابة، وإن كان ذلك في مواقع مختلفة لضمان الفصل المادي الكافي.