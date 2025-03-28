ما المقصود بتخزين البيانات؟ قم بتخزين وحفظ مجموعة من المعلومات الرقمية على الوسائط المغناطيسية أو الضوئية أو الميكانيكية للعمليات الجارية أو المستقبلية.

ما المقصود بـ File Storage؟ حدد موقع الملفات وقم بإدارتها عن طريق تخزين البيانات في ملفات، وتنظيمها في مجلدات، وترتيب المجلدات في دلائل ودلائل فرعية.