التخزين
رسم توضيحي للصور التوضيحية للقفل والخادم والمستند.

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مقارنة بين شبكة التخزين (SAN) والتخزين المتصل بالشبكة (NAS)

استكشف أوجه الاختلاف بين شبكة التخزين والتخزين المتصل بالشبكة من حيث طريقتهما في التخزين ومشاركة الملفات.

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المقالات

احصل على أحدث المعارف ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مقالاتنا عن التخزين.
ما المقصود بتخزين البيانات؟

قم بتخزين وحفظ مجموعة من المعلومات الرقمية على الوسائط المغناطيسية أو الضوئية أو الميكانيكية للعمليات الجارية أو المستقبلية.

 ما المقصود بـ File Storage؟

حدد موقع الملفات وقم بإدارتها عن طريق تخزين البيانات في ملفات، وتنظيمها في مجلدات، وترتيب المجلدات في دلائل ودلائل فرعية.

 ما المقصود بـ Block Storage؟

تعرّف على تخزين الكُتل الذي يتكون من تخزين ملفات البيانات على شبكات مساحة التخزين (SANs) أو السحابة، مما يوفر نقلًا سريعًا وموثوقًا للبيانات.

التقارير البحثية

اطّلع على تقاريرنا البحثية حول كيفية تبني القادة للتقنيات من أجل تعزيز عملية التحول.
تطور دور كبار مسؤولي التكنولوجيا (CTO)

استكشف مدى تأثير صعود كبار مسؤولي التكنولوجيا بشكل جذري في تعزيز الشعور بالمسؤولية بشأن قرارات التقنيات وسرعة الابتكار واكتشاف حلول جديدة.
تطور دور كبار مسؤولي المعلومات (CIO)

تعرف على كيفية تعاون كبار مسؤولي المعلومات مع زملائهم، حتى في خضم حالة عدم اليقين، لتلبية المتطلبات المتغيرة بسرعة وتعزيز القيمة في جميع أنحاء مؤسساتهم وخارجها.
سرعة البنية الأكثر ذكاءً

اعرف كيف يمكن للبنية الأكثر ذكاءً تمكين المبادرات الرقمية ذات القيمة الأعلى وكذلك مساعدة مؤسستك على التحرك بشكل أسرع وتقديم المزيد من قيمة الأعمال.

مقاطع فيديو

تعرف على الأساسيات وأهم الموضوعات في مجال التخزين من خلال سلسلة الفيديوهات التوضيحية التي نقدمها.

تعرف على كيفية تحسين النطاق الترددي والسرعة من خلال استخدام التخزين المحوسب.

انضم إلى Bradley Knapp من IBM Cloud® وهو يشرح أوجه الاختلاف والتشابه بين التعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي، بالإضافة إلى كيفية مساعدتك في تلبية احتياجات عملك.

شاهد Anirup Dutta وهو يشرح كيف يتيح لك Object Storage تخزين كميات هائلة من البيانات بطريقة قابلة للتوسع، سواء للخوادم أو تطبيقات الويب، أو متطلبات النسخ الاحتياطي، باستخدام واجهات برمجة تطبيقات REST.

انضم إلى Bradley Knapp لاستكشاف نوعَي التخزين الأكثر استخدامًا، Block Storage وFile Storage، بما في ذلك الاختلافات بينهما ومزاياهما وحالات استخدامهما.

كيف يمكن لشركة IBM المساعدة

IBM® Storage FlashSystem
حقِّق أداءً، وكفاءة، ومرونة إلكترونية رائدة في السوق مع تبسيط التعقيد على مستوى جميع البيئات.
 تحسين البنية التحتية للتخزين لديك
IBM Storage Fusion
يمكنك تسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال الاستفادة من منصة لخدمات بيانات التطبيقات والبنية التحتية للسحابة الأصلية مصممة من أجل ®Red Hat® OpenShift.
 استكشِف IBM Storage Fusion
IBM Storage Defender
انتقل إلى ما هو أبعد من النسخ الاحتياطي للبيانات وصولاً إلى مرونة البيانات الحقيقية مع وضوح الرؤية والكشف عن التهديدات والاسترداد الآمن عبر أحمال التشغيل الأساسية والثانوية.
 احصل على مرونة البيانات الشاملة

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