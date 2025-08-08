تخزين الكائنات وتخزين الملفات وتخزين الكتل: ما الفرق بينهم؟

تعمل أنظمة التخزين القائم على الكائنات على تقسيم البيانات إلى وحدات منفصلة مكتفية ذاتيًا يتم تخزينها في بيئة مسطحة، بحيث تكون جميع الكائنات على المستوى نفسه. لا توجد مجلدات أو أدلة فرعية كما هو الحال في التخزين القائم على الملفات.

علاوةً على ذلك، لا يقوم التخزين القائم على الكائنات بتجميع البيانات كلها في ملف واحد. تحتوي الكائنات أيضًا على بيانات وصفية (Metadata)، وهي معلومات عن الملف تساعد على معالجته وتحسين قابليته للاستخدام. يمكن للمستخدمين تحديد قيمة البيانات الوصفية ذات المفاتيح الثابتة في تخزين الكائنات، أو إنشاء كلٍّ من المفتاح والقيمة للبيانات الوصفية المخصصة المرتبطة بالكائن.

بدلًا من استخدام اسم ملف ومسار للوصول إلى كائن، يكون لكل كائن رقم فريد. وعلى عكس تخزين الملفات، يجب عليك استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) للوصول إلى الكائنات وإدارتها. يمكن تخزين الكائنات محليًا على الأقراص الصلبة لجهاز الكمبيوتر وخوادم السحابة العامة .

لقد جعل هذا النهج المعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) من تخزين الكائنات خيارًا مثاليًا للبيئات السحابية، حيث حلّ إلى حد كبير محل أنظمة التخزين بالأشرطة التقليدية نظرًا لقابليته للتوسع وميزاته ذات الصلة بالوصول والإدارة.

رغم أن التخزين الشريطي كان مهمًا تاريخيًا لأغراض النسخ الاحتياطي والأرشفة، فإن تخزين الكائنات القائم على السحابة يوفر الآن حلولًا أكثر مرونة وسهولة للوصول من أجل الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل. من مزوِّدي حلول تخزين الكائنات الرائدة: Amazon S3 من AWS، وGoogle Cloud Storage، وMicrosoft Azure Blob Storage، وIBM® Cloud Object Storage.

شاهِد الفيديو التالي للحصول على نظرة أعمق حول تخزين الكائنات.