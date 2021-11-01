تتيح لك ®IBM Cloud Object Storage إنشاء مخزن بيانات مركزي لتخزين كميات غير محدودة تقريبًا من بيانات الذكاء الاصطناعي. يمكنك تنظيم البيانات وتجهيزها بتنسيقها الأصلي من دون الاضطرار إلى الدخول والخروج من IBM Cloud Object Storage. استفد من مخزن البيانات المحسّن لأحمال تشغيل البيانات والذكاء الاصطناعي، معززًا بإمكانات الاستعلام والحوكمة وتنسيقات البيانات المفتوحة من أجل الوصول إلى البيانات ومشاركتها عبر محركات استعلام متعددة. ابدأ في دقائق واستمتع بمزايا الأمن والحوكمة والأتمتة المدمجة.
قم بتحسين أحمال تشغيل مستودعات البيانات، وحقق أداءً قيمته تُقدر بضعفي السعر. يمكنك تقليل تكاليف مستودعات البيانات لديك، مثل Hadoop، بنسبة تصل إلى 50% من خلال تحسين أحمال التشغيل.
حقق قيمة أكثر من بياناتك عن طريق تحديث بحيرات البيانات غير الفعالة ذات الأداء والأمن والحوكمة الشبيهة بالمستودعات. يمكنك الوصول إلى جميع بيانات السحابة مجمعة باستخدام محركات الاستعلام المتعددة.
احصل على طبقة تخزين دائمة منخفضة التكلفة وقابلة للتوسع مخصصة للتحليلات مع ميزة اتصال معزز بخدمات Apache Spark.
يمكنك تسريع سير عمل التعلم الآلي والعميق حتى تتمكن من دمج الذكاء الاصطناعي في عملك. أنشئ نماذج الذكاء الاصطناعي ودرّبها، وجهز البيانات وحللها في بيئة واحدة متكاملة.
توفر وحدة التخزين على IBM Cloud الأمن واستدامة البيانات لتخزين كميات كبيرة من البيانات، ما يساعد على حماية بياناتك من العبث أو التلاعب بها عن طريق هجمات برامج الفدية الخبيثة، ويساعد على ضمان تلبيتها لمتطلبات الامتثال والأعمال.
يمكنك تخزين كميات هائلة من بيانات إنترنت الأشياء (IOT) بتكلفة منخفضة والسماح لأطر عمل التحليلات بالوصول إلى البيانات مباشرةً. جهز مسارات البيانات وتحكم بها بسهولة لإنشاء بيانات جاهزة للتحليلات.
يمكنك إدخال أدوات مثل IBM watsonx.ai من أجل تدريب إمكانات كل من التعلم الآلي التقليدي وإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة والتحقق من سلامتها وضبطها ونشرها. اختر Cloud Object Storage كمصدر البيانات لديك واستفد من مزايا قابلية التوسع غير المحدودة والاستدامة الفائقة بتكلفة منخفضة.
يمكنك زيادة أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، في جميع بياناتك، أينما كانت بفضل منظومات بحيرة البيانات المفتوحة، مثل watsonx.data – المدمج أصلاً ضمن IBM Cloud Object Storage بتكلفة أقل بنحو 50% وأداء قيمته تُقدر بضعفي السعر.
يمكنك تعزيز المسؤولية والشفافية وإمكانية التفسير عند استخدام watsonx.governance، وتعيين Cloud Object Storage كمصدر البيانات لديك للحصول على أمان وتشفير رائدين في الصناعة والحفظ الدائم إلى جانب الضوابط المعتمدة من FS للصناعات المنظمة.
من خلال الحفظ الدائم للبيانات وإمكانات مراقبة الضوابط – تدعم IBM Cloud Object Storage الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل بنية RAG القابلة للنشر بدعم من watsonx.ai، ما يساعد على حماية بياناتك من العبث أو التلاعب بها عن طريق هجمات برامج الفدية الخبيثة، كما تساعد على ضمان تلبيتها لمتطلبات الامتثال والأعمال.
توفر IBM Cloud Object Storage اتصالاً معززًا بخدمات Apache Spark لتخزين البيانات من مصادر متعددة. يمكنك فصل الطبقات لتخزين البيانات في طبقة Object Storage وإنشاء المجموعات في watsonx.data، IBM Analytics Engine أو غيرها من عمليات نشر Spark.
يعمل IBM Big Replicate على تفريغ مساحة على مجموعات Hadoop من خلال نقل البيانات بكفاءة من مجموعات بيانات Hadoop إلى IBM Cloud Object Storage، ما يوفر عملية نسخ دائمة واتساق البيانات في الوقت نفسه، بتكلفة أقل بنحو 50% وأداء تُقدر قيمته بضعفي قيمة HDFS.
يساعدك IBM Watson Knowledge Catalog على التحكم في البيانات بمجرد وجودها في IBM Cloud Object Storage باستخدام أدوات تحليل البيانات التي تُقسم البيانات وتحميها للسماح بحوكمة أفضل.
صُممت IBM Cloud Object Storage بحيث تُحقق استدامة البيانات بنسبة 99.999999999999%، ما يجعل مستودع البيانات المركزي فائقًا ومنخفض التكلفة في الوقت نفسه لتخزين كميات غير محدودة تقريبًا من البيانات من أي نوع ومن أي مصدر.
يمكنك تأمين البيانات باستخدام تشفير الخادم التلقائي أو مفاتيح ™IBM Quantum Safe التي تديرها مفاتيح IBM Key Protect أو Hyper Protect Crypto Services، المبنية على أعلى مستوى من الأمان بأجهزة معتمدة من المستوى 4 من FIPS 140-2.
من بين الشركات الرائدة في توزيع المعرفة والمعلومات القانونية في السويد، تستفيد مجموعة Blendow Group من IBM Cloud Object Storage و watsonx.ai لتعزيز كفاءة تحليل المستندات القانونية وزيادتها.
استخدم هذا المستشفى السويدي IBM Cloud Object Storage لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الجراحية والاحتفاظ بها.
يتمثل حل تحقيق Digital Content Monetization (DCM) الذي تقدمه شركة Happiest Minds في منصة برمجيات كخدمة (SaaS) تستخدم IBM Cloud مع IBM Cloud Object Storage لتزويد العملاء في الوقت الفعلي باستطلاعات رأي، ورسوم بيانية تفاعلية، وقصاصات، ومنشورات التواصل الاجتماعي، ومحتوى سمعي وبصري، وروبوتات معرفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
تستخدم Comtelsat سحابة IBM Cloud مع IBM Cloud Object Storage من أجل تزويد هيئات البث بمنصات تقنية المعلومات المرنة التي يمكنها تقديم مقاطع فيديو بأحجام بيتابايت بسلاسة وموثوقية، بفضل خوارزميات التعلم الآلي التي يمكنها تحويل محتوى مقطع الفيديو المتوفر إلى قيمة جديدة للأعمال.
يُطور مختبر علم الأحياء الجزيئي الأوروبي (الرابط ينقلك خارج موقع IBM.com) (EMBL) أساليب المعلوماتية الحيوية وبرامج السحابة لمعالجة التحديات الرئيسية في علم الأيض المكاني، بما في ذلك خوارزمية تُمكّن من العثور على الجزيئات المخفية ضمن وحدات جيجابايت من بيانات الأيض المكاني (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) في IBM Cloud Object Storage.
يستخدم المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة IBM Cloud من أجل إحداث ثورة في مجال صناعة الماس، باستخدام IBM Cloud Object Storage، وهو حل تخزين ميسور التكلفة يُلبي جميع متطلبات المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة المتعلقة بإمكانيات التوسع والوصول. كما توفر IBM Cloud Object Storage التشفير المدمج والتخزين المطابق للسياسة وغير القابل للتغيير والقابل للتسجيل مرة واحدة وللقراءة مرات عديدة (WORM).
تغيير جوهري — وضع مسار جديد لأبحاث المحيطات مع إصدار سفينة من سفن الأبحاث ذاتية القيادة تمامًا ومعززة بالذكاء الاصطناعي ومدعومة بسحابة IBM Cloud وIBM Cloud Object Storage.
تحمي الحلول القائمة على السحابة من تهديدات البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
إذا أردت استبدال عمليات التخزين على الشرائط وتبسيط عمليات النسخ الاحتياطي وتسهيل عمليات الأرشفة، فيمكنك تجربة سحابة التخزين المستدامة والمفعمة بالأمان والميسورة التكلفة وإمكانات السحابة الأصلية وحل النسخ الاحتياطي والاسترداد التلقائي والمتسق مع التطبيقات.
تُسهّل إمكانات الفصل إلى طبقات وشركاء بوابة الملفات والنظام البنائي لحلول الشركاء المتكاملة عمليات نقل البيانات وأرشفتها. يمكنك تحقيق وفورات في التكاليف من خلال خفض تكاليف البنية التحتية لتقنية المعلومات والتكاليف التشغيلية وتسهيل الوصول إلى البيانات التي يصعب الوصول إليها.
تُعد بنيتنا التحتية المرنة مثالية للكميات الكبيرة من البيانات غير المنظمة، وتوفر تخزينًا موزعًا يسهل الوصول إليه عبر واجهة برمجة التطبيق مع تكامل بسيط في IBM Cloud من أجل تسهيل عملية دمج تطبيقات السحابة الأصلية بسرعة وتدفق عناصر التطبيقات وتحديثها على المطورين.