يتطلب الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، بنية تحتية موزعة مستدامة للغاية وكثيفة الحوسبة والبيانات. في حين أن الذكاء الاصطناعي هو العنصر الرئيسي لإطار عمل التوليد المعزز بالاسترجاع، فإن "المكونات" الأخرى مثل حلول المنصات كخدمة هي جزء لا يتجزأ من هذا المزيج. تعمل هذه العروض، وتحديدًا العروض الخالية من الخادم وعروض التخزين، بجدية خلف الكواليس، ما يتيح معالجة البيانات وتخزينها بسهولة أكبر، ومن ثَم تقديم نواتج دقيقة بشكل متزايد من روبوتات المحادثة.

تدعم التقنية التي لا تستند إلى الخادم أعباء العمل كثيفة الحوسبة، مثل تلك التي يدعمها التوليد المعزز بالاسترجاع، من خلال إدارة البنية التحتية الخاصة بها وتأمينها. وهذا يوفر الوقت للمطورين، حتى يتمكنوا من التركيز على عملية البرمجة. تُمكّن التقنية التي لا تستند إلى الخادم المطورين من إنشاء التعليمات البرمجية للتطبيقات وتشغيلها من دون وجود الخوادم أو البنية التحتية الداعمة أو إدارتها.

إذا كان المطور يُحمّل البيانات إلى أحد النماذج اللغوية الكبرى أو روبوت محادثة ولكن لا يعرف كيفية معالجة البيانات مسبقًا بحيث تكون بالتنسيق المناسب أو تصفيتها للوصول إلى نقاط بيانات محددة، فيمكن أن يتولى IBM Cloud® Code Engine القيام بكل ذلك نيابةً عنه - ما يسهل العملية الإجمالية التي تهدف إلى الحصول على مخرجات صحيحة من نماذج الذكاء الاصطناعي. وبصفتها منصة مدارة بالكامل من دون خادم، يمكن أن يوسع IBM Cloud Code Engine نطاق التطبيق بسهولة من خلال إمكانات الأتمتة التي تدير البنية التحتية الأساسية وتؤمنها.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان المطور يُحمّل المصادر إلى النماذج اللغوية الكبرى، فمن المهم أن يكون لديه تخزين آمن ومرن ومستدام للغاية. وهذا أمر حساس خاصة في المجالات شديدة التنظيم مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والاتصالات.

على سبيل المثال، يوفر IBM Cloud Object Storage الأمن واستدامة البيانات لتخزين كميات كبيرة من البيانات. بفضل إمكانات الحفظ الدائم للبيانات ومراقبة الضوابط – يدعم IBM Cloud Object Storage التوليد المعزز بالاسترجاع من خلال المساعدة على حماية بياناتك من العبث أو التلاعب بها عن طريق هجمات الفدية الخبيثة، ويساعد على ضمان تلبيتها لمتطلبات الامتثال والأعمال.



بفضل المجموعة التقنية الواسعة المقدمة من شركة IBM، بما في ذلك IBM Code Engine وCloud Object Storage، يمكن للمؤسسات في مختلف المجالات الاستفادة بسلاسة من التوليد المعزز بالاسترجاع والتركيز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فعالية في أعمالها.