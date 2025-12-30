تُبسط شركة Quant عمليات الصيانة الوقائية باستخدام IBM watsonx.ai
بفضل الخبرة التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في خدمات الصيانة الصناعية الاحترافية، تقدم شركة Quant خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لفئات الأصول والصيانة في قطاعات متعددة مع إعطاء الأولوية للسلامة والكفاءة والموثوقية. ومع ذلك، فقد واجهوا تحديًا عندما واجه أحد مواقع عملاء Quant تحديًا تشغيليًا ناتجًا عن العمليات القديمة.
كانت تعليمات الصيانة الوقائية (PM) -الضرورية لاستمرارية التشغيل والإنتاجية- مدمجة في أكثر من 1,500 ملف Microsoft Excel على SharePoint، ومتاحة فقط كمرفقات في أوامر العمل ضمن IBM® Maximo Manage. كان على الفنيين الرجوع إلى هذه الملفات يدويًا، ما أدَّى إلى الحدّ من استخدام ميزات Maximo المتقدمة. وأدَّى هذا الإجراء المجزأ إلى انخفاض الكفاءة، وزيادة مخاطر دقة البيانات عبر أكثر من 17 موقعًا، وأسفر عن عملية بطيئة استغرقت أكثر من ساعة لكل ملف لنقل المحتوى يدويًا من Excel إلى Maximo. دفع ذلك شركة Quant للسعي نحو الأتمتة والتكامل لاستغلال كامل إمكانات Maximo.
لمواجهة تحديات سير عمل الصيانة الوقائية القديمة، تعاونت Quant مع IBM® Client Engineering لبناء حل سحابي أصلي يعتمد على تكنولوجيا IBM. ركَّز الحل على أتمتة استخراج بيانات الصيانة الوقائية (PM) والتحقق منها وتحويلها من Excel إلى صيغ متوافقة مع IBM® Maximo Manage.
تم تخزين ملفات Excel في بيئة آمنة باستخدام IBM® Cloud Object Storage، مع مخرجات بصيغة JSON للتكامل، كما تم استخدام IBM® Cloud Code Engine لإنشاء بنية قابلة للتوسع وخالية من الخوادم لواجهات برمجة التطبيقات وواجهات المستخدم.
في صميم الحل، ساعد استوديو الذكاء الاصطناعي IBM® watsonx.ai على استخراج البيانات بذكاء باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). تم تنفيذ خدمات الذكاء الاصطناعي في بيئة تشغيل التعلم الآلي IBM® watsonx لضمان نشر آمن وعالي الأداء. وقد مكَّن هذا التصميم المعياري من أتمتة قابلة للتوسع وتكامل سلس مع IBM® Maximo Manage.
في النهاية، طورت شركة Quant وIBM بنجاح الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) الذي يؤتمت تحويل تعليمات الصيانة الوقائية في Excel إلى خطط عمل منظمة داخل IBM Maximo Manage. وعن طريق الاستفادة من الأتمتة الذكية، يبسط الحل مهام سير عمل الصيانة ويقلل من القصور التشغيلي.
قدم MVP عملية واضحة مدعومة بواجهة مستخدم للتحقق من صحة البيانات المستخرجة وتصحيحها. كما فصل المهام حسب الأصل والتكرار والمسؤولية، وأنتج مخرجات JSON متوافقة مع Maximo. أدت هذه الطريقة إلى التخلص من المرجعية اليدوية لمرفقات Excel ومكّنت من الاستخدام الكامل للميزات المتقدمة لنظام Maximo.
ونتيجة لذلك، خفضت شركة Quant من العمل اليدوي لاستخراج البيانات وإنشاء خطط الوظائف بنسبة 65٪ وقلصت الجداول الزمنية لتنفيذ نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) بنسبة 30٪ للمواقع الجديدة والمشاريع الجديدة. مثَّلت هذه التحسينات خطوة رئيسية في رحلة تحديث الشركة مع تعزيز التزامها بعمليات الصيانة القابلة للتوسع والقائمة على البيانات.
تقدِّم Quant Service، التي تأسست منذ أكثر من 35 عامًا ويقع مقرها الرئيسي في ستوكهولم - السويد، خدمات الصيانة الصناعية الاحترافية. تمتلك Quant حضورًا عالميًا، وتشمل مراجعها أكثر من 400 منشأة عبر قطاعات مختلفة، وتدعم تحسين السلامة وأداء المعدات وموثوقية العمليات.
