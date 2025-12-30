بفضل الخبرة التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في خدمات الصيانة الصناعية الاحترافية، تقدم شركة Quant خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لفئات الأصول والصيانة في قطاعات متعددة مع إعطاء الأولوية للسلامة والكفاءة والموثوقية. ومع ذلك، فقد واجهوا تحديًا عندما واجه أحد مواقع عملاء Quant تحديًا تشغيليًا ناتجًا عن العمليات القديمة.

كانت تعليمات الصيانة الوقائية (PM) -الضرورية لاستمرارية التشغيل والإنتاجية- مدمجة في أكثر من 1,500 ملف Microsoft Excel على SharePoint، ومتاحة فقط كمرفقات في أوامر العمل ضمن IBM® Maximo Manage. كان على الفنيين الرجوع إلى هذه الملفات يدويًا، ما أدَّى إلى الحدّ من استخدام ميزات Maximo المتقدمة. وأدَّى هذا الإجراء المجزأ إلى انخفاض الكفاءة، وزيادة مخاطر دقة البيانات عبر أكثر من 17 موقعًا، وأسفر عن عملية بطيئة استغرقت أكثر من ساعة لكل ملف لنقل المحتوى يدويًا من Excel إلى Maximo. دفع ذلك شركة Quant للسعي نحو الأتمتة والتكامل لاستغلال كامل إمكانات Maximo.