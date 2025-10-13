من خلال ضمان تخزين بيانات النُّسخ الاحتياطية في بيئة مؤمَّنة ومنفصلة، مع إمكانية تفعيل الاحتفاظ غير القابل للتغيير، يمكنك التأكد من أن النُّسخ الاحتياطية تبقى محمية وغير متأثرة بالهجمات الإلكترونية على بيئات الإنتاج. يمكنك التعافي بسرعة عند معرفتك بإمكانية الاستعادة من النُّسخ الاحتياطية غير المتأثرة.