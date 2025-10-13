مع تزايد خطر هجمات الفدية والحاجة المستمرة إلى ضمان توفُّر التطبيقات الحيوية، أصبحت حماية النُّسخ الاحتياطية أمرًا بالغ الأهمية. استفِد من IBM Cloud Object Storage للتخزين الاحتياطي الأساسي والثانوي لضمان حماية البيانات من هذه التهديدات بشكل غير قابل للتغيير.
تضمن البنية القوية لتخزين الكائنات السحابية من IBM Cloud Object Storage المتانة وقابلية التوسع والفعالية من حيث التكلفة، ما يجعلها مناسبة تمامًا لحماية النُّسخ الاحتياطية للبنية التحتية لديك. استخدِم ميزة عدم قابلية تغيير الكائنات لضمان عدم إمكانية تعرُّض النُّسخ الاحتياطية الخاصة بك للتلف بسبب برمجيات الفدية.
تشرح ندوة الإنترنت هذه كيف يعمل IBM Cloud Object Storage على خفض تكاليف حماية البيانات وتأمين النُّسخ الاحتياطية من التهديدات الإلكترونية والتكامل مع Veeam لتقديم حلول حماية بيانات قوية وأساسية.
استخدِم حاوية IBM Cloud Object Storage التي تم تكوينها كخزنة Cyber Vault -مع خاصية عدم القابلية للتغيير وقيود الشبكة وتسجيل نشاط السحابة- لحماية البيانات المُدارة بواسطة IBM Storage Defender.
خزِّن نسخًا احتياطية من بيانات مؤسستك في Microsoft 365، بما في ذلك البريد الإلكتروني وملفات Teams وتسجيلات الاجتماعات والمزيد، على IBM Cloud Object Storage لضمان استرجاعها في حال التعرض لهجمات إلكترونية أو الحذف غير المقصود.
يُعَد IBM Cloud Object Storage هدفًا رائدًا للنُسخ الاحتياطية المُدارة بواسطة Veeam. يدعم Veeam الآن كتابة البيانات مباشرةً إلى IBM Cloud Object Storage ما يُلغي الحاجة إلى مستويات الأداء باهظة الثمن. يدعم Veeam أيضًا تمكين الثبات على جميع النُّسخ الاحتياطية المخزَّنة في IBM Cloud Object Storage.
تأكَّد من عدم حذف النُّسخ الاحتياطية أو تشفيرها بواسطة برامج الفدية. يوفر IBM Cloud Object Storage خاصية عدم قابلية التغيير على مستوى التخزين، ما يحمي النُّسخ الاحتياطية حتى في حال تعرُّض بيانات الحاوية أو بيانات اعتماد الحساب للاختراق.
يتكامل Cloud Object Storage مع حلول حماية البيانات الرائدة مثل Commvault وVeeam وNetBackup وStorage Protect وCohesity وRubrik.
استخدم IBM Cloud Object Storage منخفض التكلفة وعالي المتانة مع FalconStor StorSafe VTL المدمج في IBM Cloud لترتيب البيانات تلقائيًا من IBM® Cloud Power Virtual Servers، أو استخدمه مع VTL محلي لإنشاء نسخ احتياطية خارج الموقع بشكل آمن للاحتفاظ طويل الأجل والأرشفة والحماية ضد برمجيات الفدية باستخدام تخزين غير قابل للتغيير.
حدِّث النسخ الاحتياطي للكمبيوتر المركزي باستخدام IBM Cloud Object Storage لتحسين تكاليف VTL وتقليل استخدام MIPS عبر ترحيل البيانات الباردة للتخزين طويل الأجل. أو استخدمه مع Cloud Tape Connector في البيئات التي لا تحتوي على جهاز VTL.
استبدِل النُّسخ الاحتياطية المكلفة وغير الفعَّالة على الأشرطة ومكتبات الأشرطة المحلية والأرشفة الفيزيائية خارج الموقع وتخلَّص من الحاجة إلى تدوير الأشرطة.
استخدِم برنامج النسخ الاحتياطي مع IBM Cloud Object Storage لإجراء نسخ احتياطي تلقائي لقواعد البيانات المحلية إلى السحابة، أو لنسخ قواعد بيانات IBM Cloud إلى تخزين كائنات منخفض التكلفة.
استخدِم IBM Cloud Object Storage كجزء من خطتك لتحقيق أهداف الاستعادة للأنظمة الحيوية لتكنولوجيا المعلومات دون تكبُّد نفقات رأسمالية وتشغيلية مرتفعة للبنية التحتية.
حماية قواعد بيانات SAP الخاصة بك التي تعمل في IBM Cloud ونسخها احتياطيًا. ابدأ سريعًا بإجراء نسخ احتياطي لقواعد بيانات SAP التي تعمل في IBM Cloud باستخدام بنيات IBM القابلة للنشر.
احمِ بياناتك المخزَّنة في IBM Cloud Object Storage باستخدام النسخ الاحتياطي. تمكَّن من الاستعادة من أي نقطة زمنية.
من خلال ضمان تخزين بيانات النُّسخ الاحتياطية في بيئة مؤمَّنة ومنفصلة، مع إمكانية تفعيل الاحتفاظ غير القابل للتغيير، يمكنك التأكد من أن النُّسخ الاحتياطية تبقى محمية وغير متأثرة بالهجمات الإلكترونية على بيئات الإنتاج. يمكنك التعافي بسرعة عند معرفتك بإمكانية الاستعادة من النُّسخ الاحتياطية غير المتأثرة.
تخزين الكائنات هو خدمة تخزين مُدارة بالكامل ومتوفرة بتكلفة منخفضة للغاية، ما يسمح للمؤسسات بالحفاظ على انخفاض تكاليف النسخ الاحتياطي مع ضمان استمرار الحماية.
يُعَد الحفاظ على استراتيجية نسخ احتياطي آمنة ومعزولة عن بيئات الإنتاج أمرًا ضروريًا للامتثال للعديد من اللوائح الصناعية والدولية.
مع ميزة عدم تعديل الكائنات ومفاتيح التشفير الخاصة، لا يمكن لأي شخص تعديل النُّسخ الاحتياطية أو الاطِّلاع عليها سوى مؤسستك فقط.
مصمم لتحقيق نسبة تبلغ 14 تسعةً من متانة البيانات، لضمان عدم فقدان النُّسخ الاحتياطية أو تلفها. تقدِّم IBM أعلى شروط اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) في الصناعة لضمان بقاء النُّسخ الاحتياطية متاحة عند الحاجة إليها.
تساعد فئات التخزين المتعددة على تحسين تكلفة النسخ الاحتياطي وتحقيق أهداف استعادة البيانات، مع نظام الدفع عند الاستخدام ودون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية مسبقة.
تعمل آليات سلامة البيانات على فحص قدرات الإصلاح الذاتي والتحقق منها وتطبيقها. وهي مصممة لتحقيق متانة بيانات بنسبة 99.9999999999999%.
تعمل واجهة برمجة التطبيقات التي يمكن الوصول إليها عالميًا على تحسين سرعات الاسترداد التشغيلية. تمكَّن من الوصول إلى النُّسخ الاحتياطية على الفور لتلبية الاحتياجات التنظيمية أو القانونية أو التجارية.
تتم إدارة مفاتيح التشفير الافتراضية من جانب الخادم تلقائيًا وبشكل افتراضي. يمكنك إدارة مفاتيحك الخاصة أو استخدام IBM Key Protect أو Hyper Protect Crypto Services.
يمكنك توسيع النطاق بسلاسة لتلبية احتياجاتك لتسهيل إدارة وتلبية متطلبات حماية البيانات بشكل فعَّال من حيث التكلفة في جميع أنحاء مؤسستك.
احتفِظ بنسخة احتياطية لبياناتك في Backup Vault محمية، لضمان عدم حذفها أو تعديلها.
تقييد الوصول إلى حاويات IBM Cloud Object Storage ليقتصر على عناوين أو نطاقات IP محددة ومصرح بها. وتقييد الوصول أيضًا إلى الحاويات من نقاط النهاية العامة.
اقرأ كيف استخدمت شركة Ricoh نظام IBM COS لتقليل وقت النسخ الاحتياطي لمدة تصل إلى 4 ساعات.
اقرأ كيف تستخدم Phoenix OCP برنامج IBM COS لضمان استلام الصيدليات للإمدادات في غضون 24 ساعة.