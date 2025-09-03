IBM Cloud for SAP

تسريع تحديث SAP ERP وتخفيف المخاطر وتحويل عمليات الأعمال
المزايا الاستراتيجية لخادم IBM Power Virtual Server لتحديث SAP Cloud ERP

مميزات IBM Cloud for SAP التعجيل بالوقت المناسب للقيمة

حل IaaS هو الوحيد الذي يوفر المثيلات المعتمدة من SAP على Power وIntel x86 (بما في ذلك VMware)[1] ويُتيح للعملاء تسريع الترحيل إلى السحابة دون إعادة تصميم البنية التحتية.

 اقرأ الكتاب الإلكتروني تقليل مخاطر عمليات نشر SAP لتكنولوجيا المعلومات

سحابة مبنية على أكثر الأنظمة موثوقية وأمانًا ضمن البنية التحتية المعتمدة من SAP.‏[2] يحتوي خادم واحد من نوع Power على أكثر من 100 عام كمتوسط الوقت بين الأعطال[3]. وهذا يعني أن احتمالية انقطاع الخادم في IBM Cloud منخفضة للغاية.  

 الإتاحة العالية والتعافي من الكوارث تحويل العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية من خلال دمج الذكاء في عمليات الأعمال ذات المهام الحساسة باستخدام watsonx، مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي التي تسرِّع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل الأساسي لتعزيز الإنتاجية.

 تشغيل الذكاء الاصطناعي التوسع دون الإفراط في التوفير

دقة أعلى أربع مرات لمثيلات SAP HANA الأكبر من 6 تيرابايت مقارنةً بالسحابات الأخرى، ما يساعد على توسيع البنية التحتية دون الحاجة إلى الإفراط في التوفير.

 البنية التحتية المعتمدة من SAP شريك موثوق به لتحوُّل تخطيط موارد المؤسسات

مع أكثر من 10,000 عميل من عملاء SAP على مدى 50 عامًا يثقون بشركة IBM لتقديم وإدارة أنظمة SAP الخاصة بهم، وأكثر من 300 مشروع SAP S/4HANA تم تنفيذها بواسطة IBM Consulting، نحن شريك استشاري وتقني موثوق به يساعد العملاء على ابتكار وتنفيذ رؤيتهم التحوُّلية.

 تعرَّف على الشراكة بين IBM وSAP إدارة تطبيقات SAP وفقًا لاتفاقية مستوى الخدمة (SLA) التي تناسبك

إدارة تطبيقات SAP وفقًا لاتفاقية مستوى الخدمة التي تناسبك، مع خيارات خدمات مُدارة مرنة تغطي بيئة تكنولوجيا المعلومات بأكملها، بما في ذلك تطبيقات RISE with SAP وغيرها التي تدعم عملياتك ذات المهام الحساسة.

 خدمات SAP المُدارة
عائد استثمار IBM Cloud for SAP
رسم توضيحي لمخططات شريطية مع رموز مالية.
عائد استثمار 212% على مدى 3 سنوات

"نحتاج إلى التوسع ونبحث عن حل خالٍ من أي عوائق أو قيود أو مفاجآت. ولهذا السبب استخدمنا IBM Cloud for SAP". - مدير تكنولوجيا المعلومات لشؤون التصنيع.

 عرض مخطط المعلومات البياني اقرأ التقرير
RISE with SAP على IBM Power Virtual Server
رسم توضيحي متساوي القياس يوضِّح مدى فائدة IBM Cloud for SAP للأعمال.

تجمع RISE with SAP بين الخدمات القائمة على النتائج، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة مع SAP S/4HANA، ومنصات إضافية لإعادة التفكير في نموذج تشغيل المؤسسة. يوفر IBM Power Virtual Server ميزة فريدة للمؤسسات التي تدير مشهد SAP على خوادم IBM Power. فهو مصمم لتحقيق انتقال أسرع وأكثر سلاسة إلى RISE with SAP.

تعرّف على المزيد

حلول SAP HANA وS/4HANA

IBM Power Virtual Server VMware SDDC Intel Virtual Server on VPC Intel Bare Metal on VPC Intel Bare Metal on Classic

حلول SAP NetWeaver

IBM Power Virtual Server VMware SDDC Intel Virtual Server on VPC Intel Bare Metal on VPC Intel Bare Metal on Classic
دراسات حالة
Polynt
قامت شركة Polynt بنقل SAP ERP إلى IBM Cloud، ما أدى إلى تقليل وقت الوصول إلى السوق لخدمات الأعمال الجديدة مع تسريع تجهيز بيئات تكنولوجيا المعلومات بنسبة تصل إلى 78%.
شركة Ecogas
قامت Ecogas بنشر SAP HANA 2.0 في بيئة هجينة تعتمد على خوادم IBM Power10، ما أدى إلى توفير خدمات رقمية عالية الجودة لأكثر من مليون شخص.
Air India
بدأت Air India SATS رحلتها باستخدام SAP Business One on IBM Cloud.
أبو غالي
تسرِّع أبو غالي موتورز تحوُّلها الرقمي باستخدام SAP on IBM Cloud.
تحوّل IBM عملية "من عرض السعر إلى التحصيل"
SAP S/4HANA Cloud على IBM Power Virtual Server تسهم في تبسيط العمليات
Tabicel
زيادة إنتاجية المبيعات بنسبة 30% باستخدام IBM Cloud Bare Metal Servers.
برنامج تسريع الترحيل
مسار سريع إلى SAP on IBM Cloud

تم تصميم برنامج تسريع الترحيل إلى IBM Cloud لمساعدتك على تقييم وتخطيط وترحيل أعباء العمل والبيانات والتطبيقات المؤسسية إلى IBM Cloud. يقدِّم هذا البرنامج مسرِّعات تكنولوجية وأرصدة سحابية لحلول IBM Cloud لأعباء عمل SAP.

 اقرأ ملخص الحل
منظومة شركاء الأعمال
شركاء أعمال IBM Cloud

نقل أعباء عمل SAP المؤسسية إلى السحابة بسرعة وأمان أكبر عبر منظومة شركاء IBM Cloud.

 كُن شريكًا مع IBM Cloud
موارد المجتمع

تعرَّف على المزيد حول نشر بيئة SAP على IBM Cloud.

 الانضمام إلى المجتمع
اتخِذ الخطوة التالية

ناقِش أعباء عمل SAP الخاصة بك مع أحد متخصصي IBM Cloud.

